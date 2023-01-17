«Бенфика» не отпускает Тавареша в «Спартак» из-за риска для репутации

У «Спартака» возникли проблемы в переговорах с «Бенфикой» по трансферу защитника Томаша Тавареша.
Сообщается, что осуществлению сделки мешают три фактора. Во-первых, у «Бенфики» есть выгодное предложение по Таварешу от одного из турецких клубов. Во-вторых, лиссабонцы опасаются, что не смогут получить от «Спартака» деньги за трансфер из-за финансовых ограничений, наложенных на российские банки. В-третьих, «Бенфика» боится репутационных потерь из-за продажи игрока в Россию. Недавно «орлы» участвовали в гуманитарной акции вместе с украинским «Шахтёром».
Дичайше извиняюсь, но не клуб ли из честнейшей и справедливейшей Европы купил отсидевшего год Сашку Кипрского? Ах, точно, такого не могло быть. Видимо, показалось xDD
Дичайше извиняюсь, но не клуб ли из честнейшей и справедливейшей Европы купил отсидевшего год Сашку Кипрского? Ах, точно, такого не могло быть. Видимо, показалось xDD
Ждём-с!
Ждём-с!