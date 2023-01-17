«Бенфика» не отпускает Тавареша в «Спартак» из-за риска для репутации

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вчера, 20:35

У «Спартака» возникли проблемы в переговорах с «Бенфикой» по трансферу защитника .

Сообщается, что осуществлению сделки мешают три фактора. Во-первых, у «Бенфики» есть выгодное предложение по Таварешу от одного из турецких клубов. Во-вторых, лиссабонцы опасаются, что не смогут получить от «Спартака» деньги за трансфер из-за финансовых ограничений, наложенных на российские банки. В-третьих, «Бенфика» боится репутационных потерь из-за продажи игрока в Россию. Недавно «орлы» участвовали в гуманитарной акции вместе с украинским «Шахтёром».