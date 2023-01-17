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«Бенфика» не отпускает Тавареша в «Спартак» из-за риска для репутации

вчера, 20:35

У «Спартака» возникли проблемы в переговорах с «Бенфикой» по трансферу защитника Томаша Тавареша.

Сообщается, что осуществлению сделки мешают три фактора. Во-первых, у «Бенфики» есть выгодное предложение по Таварешу от одного из турецких клубов. Во-вторых, лиссабонцы опасаются, что не смогут получить от «Спартака» деньги за трансфер из-за финансовых ограничений, наложенных на российские банки. В-третьих, «Бенфика» боится репутационных потерь из-за продажи игрока в Россию. Недавно «орлы» участвовали в гуманитарной акции вместе с украинским «Шахтёром».

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Все комментарии
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 10:10
Да и нафиг он не нужен, после крестов, найдет Абаскаль еще получше, да обидно, но все что не делается все к лучшему
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 06:40
Клуб подписал контракт с одним из лучших легионеров в своей истории, а дела личные не имеют отношения к Европе или к америке
Little Caprice
Little Caprice ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:03
"На "загнивающем" Западе такое невозможно."

Дичайше извиняюсь, но не клуб ли из честнейшей и справедливейшей Европы купил отсидевшего год Сашку Кипрского? Ах, точно, такого не могло быть. Видимо, показалось xDD
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:53
Это у нас в России клуб может плюнуть на свою репутацию, купив футболиста, совершившего преступление на родине. На "загнивающем" Западе такое невозможно. Именно по этой причине португальскому клубу респект и уважение, если только причина действительно в этом.
ABir
ABir
вчера в 22:08
Пусть в Турции играет, обойдёмся
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
А может Бенфика не хочет, чтобы Тавареш был одноклубником Промеса? Все таки может кое чему нехорошему обучить за оставшиеся месяцы на свободе?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 21:39
как там бакаев, не заморал репутацию? и была ли она
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:37
фк СПАРТАК многое не потеряет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Бенфика играет в нефутбольные игры, ноль уважения
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:34
Хаспадина найдут на замену Таварешу.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 21:25
Да, трудно будет для Тавареша.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:21
Это да, со спартаком связываться это вредить репутации
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Товареш свинье не товарищ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:06
Дело хозяйское ,но если он согласен, то его могут только отговорить
Сп62
Сп62
вчера в 21:00
Это не с бразильцами договариваться.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:54
Дать бы хорошенько им в РЕПУтацию, чтоб сговорчивее были ))
dok66
dok66
вчера в 20:53
Странно конечно . О какой репутации идет речь , перед кем : УЕФА , государством , болелами ... ? Сказали бы просто - денег дайте побольше , и все дела .
makkie
makkie
вчера в 20:53
А по другим источникам все формальности улажены и до конца недели Тавареш пройдёт медосмотр в России.
Ждём-с!
Futurista
Futurista
вчера в 20:45
Не знал что у бенфики есть репутация...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:44
Ненадежные партнеры.
lotsman
lotsman
вчера в 20:41
И хочется и колется и мамка не велит.))
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