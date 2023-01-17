«Бешикташ» готов отдать за Баринова 1,2 млн евро

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вчера, 16:32

«Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по поводу трансфера полузащитника москвичей .

Стороны не могут прийти к соглашению по поводу стоимости перехода. Турецкий клуб готов заплатить 1,2 млн евро, «Локомотив» просит 15 миллионов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 млн евро.