«Бешикташ» готов отдать за Баринова 1,2 млн евро

«Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по поводу трансфера полузащитника москвичей Дмитрия Баринова.
Стороны не могут прийти к соглашению по поводу стоимости перехода. Турецкий клуб готов заплатить 1,2 млн евро, «Локомотив» просит 15 миллионов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 млн евро.
Игрока сборной...ведущего игрока клуба...капитана...стоимость которого определяется в 9 млн евро...у которого ещё полтора года контракта - за 1,2 млн...это не предложение...это оскорбление или насмешка..
Игрока сборной...ведущего игрока клуба...капитана...стоимость которого определяется в 9 млн евро...у которого ещё полтора года контракта - за 1,2 млн...это не предложение...это оскорбление или насмешка..