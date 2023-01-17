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«Бешикташ» готов отдать за Баринова 1,2 млн евро

вчера, 16:32

«Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по поводу трансфера полузащитника москвичей Дмитрия Баринова.

Стороны не могут прийти к соглашению по поводу стоимости перехода. Турецкий клуб готов заплатить 1,2 млн евро, «Локомотив» просит 15 миллионов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 млн евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36, ред.
Походу тонкий турецкий юмор...
Игрока сборной...ведущего игрока клуба...капитана...стоимость которого определяется в 9 млн евро...у которого ещё полтора года контракта - за 1,2 млн...это не предложение...это оскорбление или насмешка..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:36
По сравнению с Мудриком это почти бесплатно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:38
В Турции тепло, сам себя выкупит
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:35
Тут кто-то явно на ноль ошибается.
Boricku
Boricku
вчера в 17:06, ред.
Локомотив видимо в фнль хочет, раз распродаёт фудболлёров задаром лишь бы забрили
3pz5yg6fv36e
3pz5yg6fv36e ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 17:04
Они хотят задурить такой ценой
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:02
Отличный адекватный ценник.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:59
" И смех и грех ", - сказал священник покуривая травку !)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:54
Баринов - 1, 2 млн.евро, Мудрик - 80 млн. Если бы турки нуждались в действительно отличном футболисте, заплатили бы москвичам запрашиваемую ими " несчастную " сумму не задумываясь.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:47
Практически даром хотят забрать талантливого футболиста.
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