Экс-игроки «Ливерпуля», «Чарльтона» и «Лидса» в тюрьме. Погорели на наркоторговле и схеме Понци

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вчера, 23:44

Хотели жить красиво, обманывая других.

Святоша, укравший миллионы у знакомых

Защитника Руфуса помнят фанаты АПЛ . Десять лет назад его приняли в «Зал славы» «Чарльтона», а теперь Ричард сел на 7,5 лет после серии преступлений. Притворялся меценатом, ходил в церковь, завел много связей. Люди ему верили, считали, что перед ними инвестор, богатый британец с корнями в Африке.

Классика обмана с помощью узнаваемого человека. Как можно не доверять Руфусу, если обещает доход при обмене валют? Еще в 2013 году был признан банкротом после неудачной инвестиции в 6 миллионов фунтов, причем пять вытащил из фонда церкви. Хорошо в Англии живут религиозные заведения.

Позже оказалось, что Руфус стоял у истоков «схемы Понци» — классической финансовой пирамиды. Понци это итальянец, который отправился искать счастье за океан в США в 1900-х. Там придумал схему выманивания у людей денег. Понци обещал через 90 дней после вложения 1000 долларов выплатить 15000.

Проценты старым инвесторам выплачивал средствами новичков в схеме. А дальше воровал. Понци отсидел пять лет, снова занялся мошенничеством, его депортировали в Италию. Там он подружился с Муссолини и доживал в Рио-де-Жанейро. По «схеме Понци» работают прямо сейчас многие аферисты планеты.

Известный Мейдофф организовал пирамиду на сумму в 64,8 млн долларов, был осужден на 150 лет заключения. Берни умер в тюрьме в 2021 году. Руфусу повезло больше. Хотя его пирамида огромная – на 16 млн фунтов, из которых украл больше двух, ему дали всего 7,5 лет, адвокаты оказались сильными.

Руфус воровал у набожных людей, его наказали за мошенничество и отмывание денег. Минимум половину срока отсидит, но это слабо. Неплохие наивные люди потеряли свои накопления. А самое гадкое, что Руфус обманывал друзей и даже членов семьи. Всё ради дорогих часов, машин и особняка.

Мама двоих детей – бухгалтер наркобарона

Если Руфус играл за молодежку Англии и провел немало матчей в АПЛ , то Фей Данн – 38-летняя бывшая футболистка «Лидса», доросла до сборной U-19. В июне прошлого года её арестовали в аэропорту Манчестера, обвинив маму двоих детей в оптовой торговле наркотиками и схеме с отмыванием денег. На её счета поступило более 1,15 млн фунтов. Оборот куда крупнее, чем у бывшего игрока «Арсенала», которого поймали на днях.

Во время пандемии реальный бизнес Фей Данн развалился, в 2019 году начала отмывать деньги торговцев марихуаной. Данн организовала семейный подряд. Ее 68-летний отец Майкл был подчиненным дочери, помогая проворачивать миллионные сделки. Поскольку ей самой досталось больше миллиона, можно себе представить объемы торговли. Сериал «Озарк», только без гениальных финансовых схем.

Майкл Данн получил 2 года заключения с отсрочкой на два года как «жест милосердия» (у дедушки начало Альцгеймера), а дочка отправилась в тюрьму на 3 года и 9 месяцев. Фей садилась на паром из Портсмута в Сантандер с деньгами, отмывала деньги через свой бизнес. Много накопила, бывшая футболистка потратила 100 тысяч фунтов на ремонт дома, 25 тысяч на автомобили, купила часы за 21 тысячу и дизайнерскую одежду.

У Данн была реальная спортивная академия в Ливерпуле. Потом добавила ресторан и детский игровой центр. Бизнес нужен наркоторговцам, чтобы отмывать деньги, вспомните сериал «Во все тяжкие». Фей работала под псевдонимом в честь Мбаппе – «Жесткий Ниндзя». Про Килиана, конечно, шутим, а вот прозвище реальное. И если Руфус ужасный человек, то Данн была обеспеченной без марихуаны много лет до пандемии.

В суде сожалели, что молодая женщина будет в тюрьме. Нормально играла в футбол, организовала бизнес в разных сферах. Но применяла навыки, чтобы таскать деньги от наркоторговли в Испанию. Кстати, бухгалтера шайки поймали, а наркобарона – нет. Фей никого не заложила, чтобы не убили.

Воспитанник «Ливерпуля» из наркокартеля

Лейтон Максвелл был плохим футболистом, хотя находился в «Ливерпуле» и сыграл в одном из матчей Кубка Лиги в 1999 году. Но ему есть что вспомнить. Максвелл в резервной команде оставлял в запасе Джеррарда. В 19 лет футболист валлийской молодежки подписал первый профессиональный контракт с «красными». Дальше играл за «Кардифф» и многие другие клубы, но без невероятных успехов.

Зато Лейтон оброс связями, как и Руфус. Игроков принимают в ночных клубах и на разных праздниках. Максвелл начал искать легкие деньги. Стал курьером банды торговцев белой смертью. Группа была огромной, оборот наркотиков составил свыше 400 килограммов. За одну «ходку» бывший конкурент Джеррарда получал 500 фунтов. Но в 2020 году в дело включились французские полицейские.

Флики взломали систему обмена сообщениями преступников, передали данные британцам. В результате общей для Данн и Максвелла операции «Венетик» полиция Мерсисайда провела обыски в доме Лейтона в Кардиффе. Нашли более 60 килограммов кокаина, крека и героина на 6 млн фунтов. Банда была хитрой. Например, купили скорую помощь и изображали перевозку пациентов с коронавирусом.

Но обманщиков поймали. У Максвелла только в доме было 2,5 миллиона фунтов наличными. Экс-игрок «Ливерпуля» получил 8 лет тюремного заключения. Чему учат эти истории? Футболисты не очень умные. Свежие проблемы Промеса – в этой истории тоже фигурируют наркотики, причем украденные, это лишний раз доказывают. Спортсмены всегда хотят жить красиво и дружить с «плохими парнями».

Руфус сначала прогорел – потратил все деньги, а затем грабил знакомых и родственников. Данн прогорела – возила деньги наркоторговцев. Максвелл не состоялся как футболист и тренер высокого класса, а затем наживался на чужой зависимости. Их выбор ужасен, но печальная правда — в наркоторговле много бывших футболистов. Привыкли жить красиво, а зарабатывать честно после завершения карьеры часто не умеют.