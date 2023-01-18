Промеса защищают, вспоминая Старостиных. «Спартак» не комментирует дело с двумя трупами

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вчера, 11:29

Правильно ли молчит московский клуб?

Никакого «дела Старостиных» не существовало

В «Спартаке» сделали вид, что нет двух не связанных криминальных расследований, в которых фигурирует Квинси. Одновременно защитники клуба, вроде бывшего президента ФК «Москва» Белоуса, договорились до такого:

Никак же не ударило по «Спартаку», что Николай Петрович Старостин отсидел десять лет в лагерях. Никак не отразилось то, что отсидел Юрий Севидов.

Во-первых, Николай Старостин отсидел два года. Одна из версий «амнистии» – за него заступился Василий Сталин. Во-вторых, три брата Старостина отсидели по десять лет. В-третьих, те репрессии не имеют ничего общего с делами Промеса.

«Дело Старостиных» сфабриковали. Знаем это, ведь рассекретили документы. Сталину не понравился ответ друга Старостина – Косарева, на вопрос о «врагах народа» среди комсомольцев. Врагов не было, заставили выдумать.

Пошли аресты. На допросах задержанные дали одинаковые показания. Якобы основатель «Спартака» решил 1 мая 1937 года убить Сталина, подорвать и для верности расстрелять у мавзолея. Суд не смутило, что покушения не было.

Часть «свидетелей» пытали и расстреляли. Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942-го, еще одного брата, Александра – через год. Судили за терроризм, планируя казнить выдуманных «изменников Родины».

Из обвинений на правду похоже одно. В стране, где люди голодали, братья продавали вещи через «Спартак» и сбагрили бильярдный стол. Но свели всё к «пропаганде и агитации, содержащей призыв к свержению и ослаблению власти».

Зачем было 75 лет скрывать документы? «Дело» стыдное. Расстреляли людей, связанных с московским и ленинградским спортом. Молодых мужчин бросили в лагеря. Самого знаменитого выпустили, остальные сидели 8-10 лет.

Аресты сильно ударили по «Спартаку». «Красно-белые» после войны восемь лет не выигрывали чемпионат, хотя до этого взяли три кубка из шести. Старостин всегда обвинял Берию в зависти, хотя завистников было куда больше.

Врачебная ошибка стоила Севидову карьеры

Стрельцова посадили на 12 лет по непонятному обвинению в изнасиловании в 1958-м. Отсидел пять лет, потерял золотые годы. Скучные партийные работники из ЦК завидовали спортсменам. Те катались в командировки. Молодые, статные, женщины их любят.

Сами атлеты любили водку и посиделки со звездами. Вот в ЦК время от времени искали повод для публичной порки. Юрий Севидов не играл так круто, как Стрельцов, но немало забивал за «Спартак». Был чемпионом и призером разных сезонов, выигрывал Кубок.

Но в 1965 году двадцатитрехлетний форвард, ведя машину, сбил человека на Котельнической набережной. Оказалось, целого академика Рябчикова, который выпивал с другом и отправился домой на трамвае, хотя обычно химика возили на служебной машине.

Севидов тоже не обязательно был трезвым. 60-летнему профессору сломали ногу на переходе. Футболист мог отделаться испугом, но студент-практик поставил пациенту неправильный диагноз, вколол наркоз, академик умер. Севидову впаяли 10 лет заключения.

Руководство «Спартака» включительно с Симоняном выгнали. О титулах на время забыли. Севидова вытащили из тюрьмы спустя четыре года – амнистировали, но карьеру испортили. Его история тоже никак не оправдывает Промеса и молчание «Спартака».

Белоусов ошибся, оба раза криминальные дела влияли на клуб. Но Старостин никакого Сталина взрывать не собирался, а Севидов сломал ногу пешеходу в ДТП . Это криминал, но не десять лет заключения. У Промеса истории хуже, в деле фигурируют бандиты самого «гнилого» амплуа.

«Спартак» боится потерять лидера команды

Промес тренируется с молодыми, отказался лететь на сборы. Боялся, что власти ОАЭ , у которых подписаны соглашения об экстрадиции людей, связанных с торговлей наркотиков, выдадут его Нидерландам. Нависает два криминальных обвинения.

Адвокаты говорят, что если знаменитый человек в новостной ленте семь и более дней, то ему крышка. Цикл длится шесть дней, если появляется новые громкий повод, то внимание переключается, поток ненависти стихает, можно работать юристам.

Промес будет в центре внимания в Нидерландах, пока не явится на суд. Невиновному человеку незачем прятаться – такая логика. По делу кузена ему светит около 2 лет тюрьмы. Гражданский иск признал Квинси виновным, приписали компенсацию.

Но умысел прокуроры вряд ли докажут. Обвиняют в попытке непреднамеренного убийства. Зато есть телефонные разговоры в рамках другого дела. А там два трупа, как заявили в Роттердаме. В 2019-м у суринамца Уортела украли 400 килограммов кокаина.

Начался поиск воров. Убили двух человек, среди них – бывшего футболиста «Антверпена» Мейнарда и молодого парня. Бывшие игроки часто связываются с наркоторговлей. Полицейские допускают, что Промесу хватило глупости вложиться в товар.

Суд выяснит детали. Возможно, Уортел подумал, что дружки Квинси связаны с кражей? Нашли платеж в 250 тысяч евро – похоже на попытку откупиться, чтобы не стать следующим. Главному фигуранту дела не нравится, что рядом звезда футбола.

А вот цель прокуроров ясна: Промеса склоняют свидетельствовать в обмен на сделку со следствием. Похоже, «Спартак» молчит, ведь всё плохо. 400 килограммов кокаина это не пакет с марихуаной. Два трупа это не вождение в нетрезвом виде.

Допускаем, что москвичей обманули. Когда Промес возвращался, говорили о пункте с аннуляцией контракта, если Квинси посадят по делу кузена. Но агент игрока почти наверняка скрыл дело с двойным убийством и ворованным кокаином.

Говорят, на «Спартак» не повлияют проблемы Промеса. Но Квинси пропустит сборы, это уже плохо. Футболиста такого класса Абаскаль в Москву не заманит. Печально, но прикрываться репрессированными Старостиными крайне неэтично.

Как и вспоминать Севидова, осужденного за убийство, которого не совершал. Промес, будучи успешным мультимиллионером, водился с плохими людьми. Вел себя, как репер 90-х. Меру его участия покажет суд, но дела мрачные и срока светят большие.