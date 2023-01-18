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Промеса защищают, вспоминая Старостиных. «Спартак» не комментирует дело с двумя трупами

вчера, 11:29
Квинси Промес

Правильно ли молчит московский клуб?

Никакого «дела Старостиных» не существовало

В «Спартаке» сделали вид, что нет двух не связанных криминальных расследований, в которых фигурирует Квинси. Одновременно защитники клуба, вроде бывшего президента ФК «Москва» Белоуса, договорились до такого:

Никак же не ударило по «Спартаку», что Николай Петрович Старостин отсидел десять лет в лагерях. Никак не отразилось то, что отсидел Юрий Севидов.

Во-первых, Николай Старостин отсидел два года. Одна из версий «амнистии» – за него заступился Василий Сталин. Во-вторых, три брата Старостина отсидели по десять лет. В-третьих, те репрессии не имеют ничего общего с делами Промеса.

«Дело Старостиных» сфабриковали. Знаем это, ведь рассекретили документы. Сталину не понравился ответ друга Старостина – Косарева, на вопрос о «врагах народа» среди комсомольцев. Врагов не было, заставили выдумать.

Пошли аресты. На допросах задержанные дали одинаковые показания. Якобы основатель «Спартака» решил 1 мая 1937 года убить Сталина, подорвать и для верности расстрелять у мавзолея. Суд не смутило, что покушения не было.

Часть «свидетелей» пытали и расстреляли. Николая, Андрея и Петра Старостиных арестовали в марте 1942-го, еще одного брата, Александра – через год. Судили за терроризм, планируя казнить выдуманных «изменников Родины».

Из обвинений на правду похоже одно. В стране, где люди голодали, братья продавали вещи через «Спартак» и сбагрили бильярдный стол. Но свели всё к «пропаганде и агитации, содержащей призыв к свержению и ослаблению власти».

Зачем было 75 лет скрывать документы? «Дело» стыдное. Расстреляли людей, связанных с московским и ленинградским спортом. Молодых мужчин бросили в лагеря. Самого знаменитого выпустили, остальные сидели 8-10 лет.

Аресты сильно ударили по «Спартаку». «Красно-белые» после войны восемь лет не выигрывали чемпионат, хотя до этого взяли три кубка из шести. Старостин всегда обвинял Берию в зависти, хотя завистников было куда больше.

Врачебная ошибка стоила Севидову карьеры

Стрельцова посадили на 12 лет по непонятному обвинению в изнасиловании в 1958-м. Отсидел пять лет, потерял золотые годы. Скучные партийные работники из ЦК завидовали спортсменам. Те катались в командировки. Молодые, статные, женщины их любят.

Сами атлеты любили водку и посиделки со звездами. Вот в ЦК время от времени искали повод для публичной порки. Юрий Севидов не играл так круто, как Стрельцов, но немало забивал за «Спартак». Был чемпионом и призером разных сезонов, выигрывал Кубок.

Но в 1965 году двадцатитрехлетний форвард, ведя машину, сбил человека на Котельнической набережной. Оказалось, целого академика Рябчикова, который выпивал с другом и отправился домой на трамвае, хотя обычно химика возили на служебной машине.

Севидов тоже не обязательно был трезвым. 60-летнему профессору сломали ногу на переходе. Футболист мог отделаться испугом, но студент-практик поставил пациенту неправильный диагноз, вколол наркоз, академик умер. Севидову впаяли 10 лет заключения.

Руководство «Спартака» включительно с Симоняном выгнали. О титулах на время забыли. Севидова вытащили из тюрьмы спустя четыре года – амнистировали, но карьеру испортили. Его история тоже никак не оправдывает Промеса и молчание «Спартака».

Белоусов ошибся, оба раза криминальные дела влияли на клуб. Но Старостин никакого Сталина взрывать не собирался, а Севидов сломал ногу пешеходу в ДТП. Это криминал, но не десять лет заключения. У Промеса истории хуже, в деле фигурируют бандиты самого «гнилого» амплуа.

«Спартак» боится потерять лидера команды

Промес тренируется с молодыми, отказался лететь на сборы. Боялся, что власти ОАЭ, у которых подписаны соглашения об экстрадиции людей, связанных с торговлей наркотиков, выдадут его Нидерландам. Нависает два криминальных обвинения.

Адвокаты говорят, что если знаменитый человек в новостной ленте семь и более дней, то ему крышка. Цикл длится шесть дней, если появляется новые громкий повод, то внимание переключается, поток ненависти стихает, можно работать юристам.

Промес будет в центре внимания в Нидерландах, пока не явится на суд. Невиновному человеку незачем прятаться – такая логика. По делу кузена ему светит около 2 лет тюрьмы. Гражданский иск признал Квинси виновным, приписали компенсацию.

Но умысел прокуроры вряд ли докажут. Обвиняют в попытке непреднамеренного убийства. Зато есть телефонные разговоры в рамках другого дела. А там два трупа, как заявили в Роттердаме. В 2019-м у суринамца Уортела украли 400 килограммов кокаина.

Начался поиск воров. Убили двух человек, среди них – бывшего футболиста «Антверпена» Мейнарда и молодого парня. Бывшие игроки часто связываются с наркоторговлей. Полицейские допускают, что Промесу хватило глупости вложиться в товар.

Суд выяснит детали. Возможно, Уортел подумал, что дружки Квинси связаны с кражей? Нашли платеж в 250 тысяч евро – похоже на попытку откупиться, чтобы не стать следующим. Главному фигуранту дела не нравится, что рядом звезда футбола.

А вот цель прокуроров ясна: Промеса склоняют свидетельствовать в обмен на сделку со следствием. Похоже, «Спартак» молчит, ведь всё плохо. 400 килограммов кокаина это не пакет с марихуаной. Два трупа это не вождение в нетрезвом виде.

Допускаем, что москвичей обманули. Когда Промес возвращался, говорили о пункте с аннуляцией контракта, если Квинси посадят по делу кузена. Но агент игрока почти наверняка скрыл дело с двойным убийством и ворованным кокаином.

Говорят, на «Спартак» не повлияют проблемы Промеса. Но Квинси пропустит сборы, это уже плохо. Футболиста такого класса Абаскаль в Москву не заманит. Печально, но прикрываться репрессированными Старостиными крайне неэтично.

Как и вспоминать Севидова, осужденного за убийство, которого не совершал. Промес, будучи успешным мультимиллионером, водился с плохими людьми. Вел себя, как репер 90-х. Меру его участия покажет суд, но дела мрачные и срока светят большие.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:54, ред.
Не горячись. Открути время назад. Когда был трансфер Промеса в Спартак, помнишь? В любом серьезном клубе переговоры о трансфере и сбор информации об игроке начинается за полгода-год до контракта. На тот момент у Промеса уже были проблемы с законом и неслучайно Ван Гал отцепил его от сборной. Приличный клуб такая информация непременно насторожила. Это означает, что Спартак преднамеренно, зная реальную ситуацию, пошел на такой сомнительный трансфер Это и есть имиджевая потеря, или подрыв репутации. А дальше все только усугубляется. Спартак любой ценой хочет его сохранить, еще более подмачивая свою репутацию. Понять их можно. Игрок реально сильный, но есть что то в жизни более весомое.....
И никакого отношения этот случай не имеет к отношениям Голландии к России, тк Промес - гражданин Нидерландов.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 21:57
Ну лучший игрок спартака в 21 веке, вроде бы так...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:53
Вот интересно, чем же Спартак портит себе репутацию? Или сотрудники клуба должны были связать Промеса и отправить посылкой в Нидерланды?
Вы вообще немного за новостями следите? В курсе как Нидерланды относятся к России?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:45
По всем нормам уголовного права перед предъявлением обвинения обязателен допрос сначала в качестве подозреваемого, а затем в качестве обвиняемого. Теоретически возможен и заочный уголовный процесс. Но это не тот случай.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:08
А на кой хрен его допрашивать по уголовному делу,если он прячется от правосудия "в путинской России"??? Осудить по уголовной статье,и все дела,а тогда экстрадиция вполне возможна,ибо мы из Интерпола не выходили и российское его отделение действует.Это мы своих граждан не выдаём,а этого-то приблудного кто будет прятать???Политического убежища для него Зарема не просила,хотя вполне могут быстро подсуетиться,если палёной щетинкой запахнет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:04
Да мы знаем,что Старостиных "несправедливо осудило царское самро...Тьфу,блин! Конечно же-репрессивный сталинский режим!!!
А вот чего спартачи пытаются оклеветать одну из самых честных и справедливых судебных систем Вселенной-Травокуро-нидерскую,непонятно.Вы чё,оборзели,путинцы???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54
Владимир_Спартак ... Жаль Вова, что ты такой невнимательный. По поводу наркотиков суда еще не было. Был суд по нанесению телесных повреждений и то только гражданская часть по ущербу. Там был его адвокат. По гражданским делам такое допустимо и у нас тоже. По уголовным делам, которые еще не завершены, он должен быть допрошен. Вот , зная это, он и спрятался здесь, т.к. понимает, что при явке на допрос, он может быть арестован. А для явки на допрос он может быть экстрадирован из ОАЭ ( из России нет).
Теперь касаемо детского пассажа про любовь к ЦСКА. Когда Еременко попался на наркоте ( там уголовного дела не было, была дисквалификация) , я ни одного слова не сказал в защиту этого типа. Наоборот, считал, что надо чистосердечное признание и раскаяние и возможно было бы не 2 года дисквы, а меньше. А насчет " оценивать твою компетентность в юриспруденции, да и не только твою, мне позволяет 30 летний юридический стаж в сфере гражданского и административного права. Так, что не обижайся , старина, все будет хорошо, но когда не знаю.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:16
Согласен. Сталинское правосудие, идеология Тумберг, западная демократия, тут Спартаку и комментировать ничего не надо, умный всё поймет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Уважаемый, я понимаю Вашу неистребимую любовь к КБ, но зачем же передергивать очевидное. Дело Прмеса возникло до его перехода в Спартак и нахождение этого гражданина в РФ никак не повлияло на сам факт возбуждения дела. Далее. Риторический вопрос о доказательствах. Чувствуется , что Вы очень далеки от элементарной юриспруденции. В любом уголовном деле есть тайна следствия , разглашение которой чревато последствиями. Поэтому все доказательства будут озвучены в суде. Но Спартак влип по самое не могу и продолжает только ухудшать свое положение. Покрывательство подозреваемого в уголовном преступлении - это реальный и серьезный подрыв репутации не только клуба, но и страны. Сейчас Спартаку нужен серьезный и квалифицированный юрист , чтобы умно выйти из этой ситуации и сохранить лицо. Это трудно, но это единственный достойный выход из ситуации.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 14:30, ред.
    Вопрос к писателю этой статьи , а где официальное обвинение Промесу...??? И неужели писатель не поймет , что сейчас время в мировом масштабе такое же , как и при братьях Старостиных даже хуже. Любой кто причастен к России повинен во всем и на него повесят всех собак ...и даже в готовящемся покушении на сонного Джо .
    По моему это любому старшекласнику понятно кто мал мальски интересуется мировой политикой
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 13:47
    Клуб молчит правильно. Но почему то болельщики и бывшие футболисты-эксперты не молчали ли бы если это было бы в другом клубе.
    w1345ds
    w1345ds
    вчера в 13:45
    Если убрать за скобки обвинение в поножовщине, то в сухом остатке мы увидим алчность и отсутствие мозгов. Причем у его окружения тоже.

    Печально это. При условии что ему дан талант который позволяет зарабатывать миллионы абсолютно честно.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:37, ред.
    Правильно ли молчит московский клуб?

    А что должен сказать клуб, Промес не поехал на сборы, потому что проходит по двум уголовным делам? Это и так все знают.

    Дыма без огня не бывает, похоже связался Антоха не с теми людьми.

    В очередной раз убеждаюсь, что увлечение рэпом до добра не доводит, где рэп - там рядом наркотики, убийства, и прочие "радости".
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 12:40
    Да-да - прямо прямая аналогия. Старостины наверное тоже наркотой барыжили и людей убивали. Промеса - в святые!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:37
    Только суд решает судьбу подозреваемого. А сейчас все разговоры в пользу бедных.
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 12:20
    Влип парень! Но ничего может и решится в его пользу это нашумевшее дело
    9egymu2gx3cg
    9egymu2gx3cg
    вчера в 12:17
    Промес и его адвокаты сами разберутся в этом деле!!!!
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 11:42
    Промес тренируется с молодыми, футболная форма главнее всего.
    Сварожич
    Сварожич
    вчера в 11:41
    Заголовок статьи отвратный.... кто такой Промес и кто такие Старостины...
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    вчера в 11:41
      Гость
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