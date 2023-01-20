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Главный инвестор «Химок» оценил слухи о прекращении финансирования клуба

сегодня, 21:50

Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном прекращении финансирования клуба.

Поддержка у «Химок» есть и всегда будет. Лично мои отношения с клубом заканчиваются на том, что в команде играет мой сын, а я лично помогаю клубу.

Помогаю по различным вопросам. А непосредственным финансированием клуба занимается его учредитель – известная строительная компания. Если вы посмотрите, кто владеет «Химками», то увидите, что по финансированию клуба проблем не будет. Это большая, хорошая, знакомая мне компания.

Как мне сказали непосредственные руководители клуба, проблем у «Химок» нет никаких. Так что команда точно останется в Премьер-Лиге. Говорю вам как болельщик.

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