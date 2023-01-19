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«Уфа» пока не получала от «Арсенала» денег за трансфер Зинченко

вчера, 13:58

«Уфа» не сможет получить деньги от лондонского «Арсенала» за трансфер украинского полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» до снятия ограничений с российских банков.

Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Уфа» не получала выплат. Уведомления от ФИФА никакого не приходило по этой теме. Рассчитываем ли получить в этом году? Это уже не от нас зависит. Я думаю, что пока не будут сняты ограничения банков, не получим.

В принципе, не только нас касается, но я знаю, что и у других клубов проблемы с выплатами есть.

Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Российского футбольного союза (РФС), при переходе игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должны быть перечислены школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% от суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% — за каждый год в возрасте 16-23 лет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:34
И не получат.А либеральная паства страны всё надеется и ждёт "справедливости".Отмирающая прослойка общества!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:42
Раньше песня такая была у ВИА "Пламя": - Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:19
Этих выплат Уфа будет ждать ну очень долго, если они вообще когда ни будь придут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:04
Он ещё не отработал свой аванс
Гость
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