«Уфа» пока не получала от «Арсенала» денег за трансфер Зинченко

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вчера, 13:58

«Уфа» не сможет получить деньги от лондонского «Арсенала» за трансфер украинского полузащитника из «Манчестер Сити» до снятия ограничений с российских банков.

Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» .

«Уфа» не получала выплат. Уведомления от ФИФА никакого не приходило по этой теме. Рассчитываем ли получить в этом году? Это уже не от нас зависит. Я думаю, что пока не будут сняты ограничения банков, не получим. В принципе, не только нас касается, но я знаю, что и у других клубов проблемы с выплатами есть.