«Уфа» пока не получала от «Арсенала» денег за трансфер Зинченко

«Уфа» не сможет получить деньги от лондонского «Арсенала» за трансфер украинского полузащитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» до снятия ограничений с российских банков.
Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Уфа» не получала выплат. Уведомления от ФИФА никакого не приходило по этой теме. Рассчитываем ли получить в этом году? Это уже не от нас зависит. Я думаю, что пока не будут сняты ограничения банков, не получим.
В принципе, не только нас касается, но я знаю, что и у других клубов проблемы с выплатами есть.
Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Российского футбольного союза (РФС), при переходе игрока в новую команду 5% от суммы трансфера должны быть перечислены школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% от суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% — за каждый год в возрасте 16-23 лет.