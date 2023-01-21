Дзюба может продолжить карьеру в Китае

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сегодня, 08:59

Нападающий может продолжить карьеру в Китае. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось о том, что футболист желает играть в России.

Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».