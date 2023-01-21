Нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Китае. Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось о том, что футболист желает играть в России.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».
Нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Китае. Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось о том, что футболист желает играть в России.
Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор».
"Авторитетный источник пишет о переговорах Дзюбы с представителем чемпионата Китая. По данным издания, Артем ответил отказом на предложение выступать в Поднебесной.
Китайцы были готовы платить Дзюбе 2 млн евро за один сезон. Это больше, чем форварду дают в Турции."
...теперь 2 млн никто не даст...
"Авторитетный источник пишет о переговорах Дзюбы с представителем чемпионата Китая. По данным издания, Артем ответил отказом на предложение выступать в Поднебесной.
Китайцы были готовы платить Дзюбе 2 млн евро за один сезон. Это больше, чем форварду дают в Турции."
...теперь 2 млн никто не даст...