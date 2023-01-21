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Дзюба может продолжить карьеру в Китае

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Брулин
Брулин
сегодня в 13:27
Эх, Артем, ну какой Китай? Сейчас такой шанс новую Ладу выиграть есть....
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:18
Ему пластику глаз нужно будет сделать и ноги отпилить,чтоб не выделялся среди них
7vfx8pbxp6k5
7vfx8pbxp6k5 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:27
Такого игрока всё не могут пристроить?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:09
4 июля 2022, 17:11
"Авторитетный источник пишет о переговорах Дзюбы с представителем чемпионата Китая. По данным издания, Артем ответил отказом на предложение выступать в Поднебесной.
Китайцы были готовы платить Дзюбе 2 млн евро за один сезон. Это больше, чем форварду дают в Турции."

...теперь 2 млн никто не даст...
lotsman
lotsman
сегодня в 09:54
Покажите место на карте куда Дзюбу ещё не определяли, по слухам.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:49
Неужели китайцы просто возьмут его за былые заслуги? Первая тренировка всё покажет.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:24
Вруку-Сунь Высунь-Сам...
ywz8rvauu2am
ywz8rvauu2am
сегодня в 09:06
Дзю-Бао купит гранд Ху-Врук-Сунь
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