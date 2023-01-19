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Агент Баринова: «Дима — патриот „Локомотива“»

вчера, 22:58

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин оценил возможность перехода игрока в «Бешикташ».

Дима — патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно. Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, «Бешикташ» — постоянный участник еврокубков. Баринов знает их вкус, ему хочется снова их почувствовать. Но Дима относится ко всему профессионально, на всё воля божья и воля «Локомотива». Он усиленно работает над тем, чтобы то, что произошло с командой в начале сезона в плане результатов, больше не повторилось никогда.

Время покажет, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, что будет дальше этой зимой, что будет летом, будут ли предложения и как отнесётся к ним «Локомотив». На данный момент клуб действует в высшей степени профессионально и честно по отношению к игроку, что также нельзя не отметить. Сейчас Дима на сборах, готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера. Впереди важнейший отрезок.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:32
Это видимо тот паровоз, который стоит на запасном пути !)))
Futurista
Futurista
сегодня в 00:27, ред.
УАЗ Патриот знаю...Паровоз Патриот не слышал...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:48
Агент Баринова: «Дима никому не нужен».
LOpp
LOpp
вчера в 23:13
Когда трансфер срывается, агенты начинают говорить о патриотизме и любви к клубу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:00
Агент Баринова: «Дима — патриот „Локомотива“», если что землю жрать будет , аж две горсточки . Век воли не видать !)
Гость
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