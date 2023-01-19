Агент Баринова: «Дима — патриот „Локомотива“»

Агент полузащитника «Локомотива» Павел Банатин оценил возможность перехода игрока в «Бешикташ».

Дима — патриот «Локомотива», это первое, что необходимо понимать в контексте темы возможного трансфера. Поэтому ко всем решениям он относится спокойно. Да, есть желание попробовать силы в Европе. Да, «Бешикташ» — постоянный участник еврокубков. Баринов знает их вкус, ему хочется снова их почувствовать. Но Дима относится ко всему профессионально, на всё воля божья и воля «Локомотива». Он усиленно работает над тем, чтобы то, что произошло с командой в начале сезона в плане результатов, больше не повторилось никогда.

Время покажет, как будет развиваться ситуация. Посмотрим, что будет дальше этой зимой, что будет летом, будут ли предложения и как отнесётся к ним «Локомотив». На данный момент клуб действует в высшей степени профессионально и честно по отношению к игроку, что также нельзя не отметить. Сейчас Дима на сборах, готовится к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера. Впереди важнейший отрезок.