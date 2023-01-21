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«Ахмат» приобрёл ивуарийского полузащитника

вчера, 18:48

Полузащитник Нене Гбамбле перешел из словенского клуба «Целе» в «Ахмат».

Стороны подписали соглашение на 3,5 года. В сообщении клуба сказано:

Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошёл медицинский осмотр и приступил к работе. Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:22, ред.
Это хорошо, что идёт укрепление защитных редутов..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:12
Ахмат усиляется как в тренерском плане , так и в игровом . Чем больше сильных команд , тем интереснее.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:06
Удачи в Ахмате!!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:59
Добрый вечер. Спасибо, однако нам это уже известно, то что Вы написали про другого пользователя, как и в Вашем случае мы ничего против не имеем, хотя и поддержки особой этого у нас нет - это опция который каждый у кого есть такая возможность может пользоваться как вздумается, а может никогда не пользоваться.

Что до возможных изменений, то они весьма маловероятны, на что-то сильно иное никому точно на стоит рассчитывать в скором времени в этом плане, так как тогда можно вообще опцию убирать, а это сайту не надо, но, тем не менее, подумаем и решим через какое-то время.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Приветствую!
По поводу удаления лучших комментариев данного пользователя могу сказать, что удаляю только из-за того, что мне не нравиться данные комментария, просто я не согласен с ними и раз соккер дал мне как випу такую возможность, то грех ей не воспользоваться. Как говориться ничего личного, только объективный взгляд.

Но протон лукавит, так как в отместку на мою объективную оценку он из-за мести удалял каждый день мои комментария из лучших. Причём если посмотреть повнимательнее, то можно увидеть, что данный пользователь удаляет мои комментария месячной и более давности.
Так же можно увидеть, что если ему кто то возразит, то этот пользователь обречён на вечные дизлайки и удаления из лучших чисто из-за мести.

Это я к тому, что данный пользователь на всех жалуется, а жаловался он не только на меня, а ещё и на других пользователей. Сам же он не чурается не чем и считает со своей стороны нормальными в точно же такими действиями на которые он жалуется.
Так, что сначала надо ему на себя посмотреть, а потом другим предъявлять.

Думаю вы посмотрите на всё со стороны и справедливо всё рассудите.
Гость
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