«Ахмат» приобрёл ивуарийского полузащитника

Полузащитник перешел из словенского клуба «Целе» в «Ахмат».

Стороны подписали соглашение на 3,5 года. В сообщении клуба сказано:

Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошёл медицинский осмотр и приступил к работе. Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!