«Ахмат» приобрёл ивуарийского полузащитника

Полузащитник Нене Гбамбле перешел из словенского клуба «Целе» в «Ахмат».
Стороны подписали соглашение на 3,5 года. В сообщении клуба сказано:
Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошёл медицинский осмотр и приступил к работе. Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!
Что до возможных изменений, то они весьма маловероятны, на что-то сильно иное никому точно на стоит рассчитывать в скором времени в этом плане, так как тогда можно вообще опцию убирать, а это сайту не надо, но, тем не менее, подумаем и решим через какое-то время.
Что до возможных изменений, то они весьма маловероятны, на что-то сильно иное никому точно на стоит рассчитывать в скором времени в этом плане, так как тогда можно вообще опцию убирать, а это сайту не надо, но, тем не менее, подумаем и решим через какое-то время.
По поводу удаления лучших комментариев данного пользователя могу сказать, что удаляю только из-за того, что мне не нравиться данные комментария, просто я не согласен с ними и раз соккер дал мне как випу такую возможность, то грех ей не воспользоваться. Как говориться ничего личного, только объективный взгляд.
Но протон лукавит, так как в отместку на мою объективную оценку он из-за мести удалял каждый день мои комментария из лучших. Причём если посмотреть повнимательнее, то можно увидеть, что данный пользователь удаляет мои комментария месячной и более давности.
Так же можно увидеть, что если ему кто то возразит, то этот пользователь обречён на вечные дизлайки и удаления из лучших чисто из-за мести.
Это я к тому, что данный пользователь на всех жалуется, а жаловался он не только на меня, а ещё и на других пользователей. Сам же он не чурается не чем и считает со своей стороны нормальными в точно же такими действиями на которые он жалуется.
Так, что сначала надо ему на себя посмотреть, а потом другим предъявлять.
Думаю вы посмотрите на всё со стороны и справедливо всё рассудите.
По поводу удаления лучших комментариев данного пользователя могу сказать, что удаляю только из-за того, что мне не нравиться данные комментария, просто я не согласен с ними и раз соккер дал мне как випу такую возможность, то грех ей не воспользоваться. Как говориться ничего личного, только объективный взгляд.
Но протон лукавит, так как в отместку на мою объективную оценку он из-за мести удалял каждый день мои комментария из лучших. Причём если посмотреть повнимательнее, то можно увидеть, что данный пользователь удаляет мои комментария месячной и более давности.
Так же можно увидеть, что если ему кто то возразит, то этот пользователь обречён на вечные дизлайки и удаления из лучших чисто из-за мести.
Это я к тому, что данный пользователь на всех жалуется, а жаловался он не только на меня, а ещё и на других пользователей. Сам же он не чурается не чем и считает со своей стороны нормальными в точно же такими действиями на которые он жалуется.
Так, что сначала надо ему на себя посмотреть, а потом другим предъявлять.
Думаю вы посмотрите на всё со стороны и справедливо всё рассудите.