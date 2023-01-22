Глава «Газпрома» Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

Председатель правления ПАО «Газпром» посетил сборы «Зенита» в Катаре.

Пресс-служба клуба так осветила визит руководителя:

22 января председатель правления ПАО «Газпром» прибыл на первые в этом году сборы, которые бессменный лидер российского футбола проводит в Дохе.

Алексей Борисович увидел двусторонний тренировочный матч «сине-бело-голубых», а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.

Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу, которая остается востребованной и после его завершения. Принимающая сторона, в свою очередь, отметила, что рада принимать в гостях самую популярную команду России.