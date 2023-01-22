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Глава «Газпрома» Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре

сегодня, 17:47

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер посетил сборы «Зенита» в Катаре.

Пресс-служба клуба так осветила визит руководителя:

22 января председатель правления ПАО «Газпром» прибыл на первые в этом году сборы, которые бессменный лидер российского футбола проводит в Дохе.

Алексей Борисович увидел двусторонний тренировочный матч «сине-бело-голубых», а после его завершения — пообщался с футболистами и тренерским штабом во главе с Сергеем Семаком.

Отдельно Миллер отметил тренировочную базу Aspire — часть инфраструктуры чемпионата мира по футболу, которая остается востребованной и после его завершения. Принимающая сторона, в свою очередь, отметила, что рада принимать в гостях самую популярную команду России.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 20:57
Ну почему бы и нет, зимой развеется немного в Катаре с "рабочим" визитом... С другой стороны газпром ничего общего с рыночными отношениями не имеет и в целом существует не для максимизации прибыли.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 20:55
Ох…ть
Сп62
Сп62
сегодня в 20:22
Я бы тоже посетил, да за газ самому приходится платить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:12
Ну хоть в живую увидел куда уходят народные деньги.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:01
"Принимающая сторона, в свою очередь, отметила, что рада принимать в гостях самую популярную команду России"

Теперь мну понял почему катарцы так слабо сыграли на ЧМ....
Они даже не знают самую популярную, народную команду России!
Передайте - "СПАРТАК" Москва!
Аспект
Аспект
сегодня в 18:56
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 18:37
    Устал, можно и отдохнуть в Катаре!)
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    сегодня в 18:03
    На народные, почему бы и не полетать, не по развлекаться.
    Boricku
    Boricku
    сегодня в 18:02
    На -15 очьков пора газпрёмовских опустить
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 17:57
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 17:52
    Миллер отдыхать поехал заодно и посетил Катар.
    Гость
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