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Умер двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин

сегодня, 11:47

В возрасте 88 лет умер двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин. В заявлении пресс-службы клуба сказано:

Валерий Григорьевич выступал за московское «Динамо» с 1955 по 1961 год. Всего провёл за основную команду 72 матча и забил 20 мячей. Урин дважды становился чемпионом СССР, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

Информацию о том, где и когда пройдёт прощание, мы сообщим дополнительно.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего.

С командой Урин выигрывал чемпионат в 1957 и 1959 году.

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