Умер двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин

В возрасте 88 лет умер двукратный чемпион СССР по футболу в составе московского «Динамо» Валерий Урин. В заявлении пресс-службы клуба сказано:

Валерий Григорьевич выступал за московское «Динамо» с 1955 по 1961 год. Всего провёл за основную команду 72 матча и забил 20 мячей. Урин дважды становился чемпионом СССР , а также выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

Информацию о том, где и когда пройдёт прощание, мы сообщим дополнительно.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего.