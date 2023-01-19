Умер воспитанник «Тоттенхэма» Антон Уолкс

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вчера, 22:28

Защитник американского клуба «Шарлотт» Антон Уолкс умер в возрасте 25 лет после крушения лодки в Майами.

Ему было 25 лет.

Все опустошены трагической кончиной Антона Уолкса. Он был потрясающим сыном, отцом, партнёром и товарищем по команде, чей радостный подход к жизни трогал каждого, кого он встречал. Антон сделал окружающих людей лучше во всех сферах жизни и представлял «Шарлотт» на самом высоком уровне как на поле, так и за его пределами. Многим будет его очень не хватать, наши мысли и молитвы с семьёй Антона в это душераздирающее время. Клуб предлагает свою полную поддержку всем нуждающимся в период траура.

Спортивный директор клуба Зоран Крнета сказал:

Мы убиты горем из-за потери Антона Уолкса, поистине невероятного отца, любящего и выдающегося человека. Антон показывал, что значит быть частью футбольного клуба «Шарлотт», и всё наше сообщество скорбит об этой трагедии. Влияние, которое он оказывал в раздевалке и на город, никогда не будет забыто. Наши мысли с его прекрасной семьёй в это время, мы будем полностью поддерживать их всеми возможными способами.

Также на официальном сайте команды сообщили, что из уважения к друзьям и семье Антона, пока дальнейших заявлений не будет.

Уолкс был воспитанником академии «Тоттенхэма». Ранее выступал за «Портсмут» и «Атланту Юнайтед».