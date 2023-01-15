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«Тоттенхэм» опубликовал заявление о происшествии после игры с «Арсеналом»

вчера, 23:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Тоттенхэм» опубликовал заявление по поводу происшествия после игры АПЛ против «Арсенала» (0:2). Болельщик «шпор» ударил вратаря «канониров» Аарона Рамсдейла.

Мы огорчены поведением болельщика, который попытался напасть на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла по окончании сегодняшней игры. В футболе нет места насилию в любой его форме.

Записи с камер видеонаблюдения были изучены клубом для того, чтобы идентифицировать болельщика, будет проведена работа со столичной полицией, «Арсеналом» и Аароном Рамсдейлом, чтобы принять самые решительные меры, включая незамедлительный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэм Хотспур».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 12:09
Да ничего они не огорчены. Скорее наоборот, даже радовались этому "результативному удару". А видеозаписи изучают, чтобы этого хулигана наградить.
112910415
112910415
сегодня в 08:03
в последний раз был на стадионе нервный хам ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:30
Можно не сомневаться, что найдут виновника.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:52
И чтобы это было в последний раз
9vqh7eae2kc2
9vqh7eae2kc2
сегодня в 00:06
Эти эпизоды оставлять без наказания нельзя
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:57
Вэтом случае должно быть суровое наказание!
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