«Тоттенхэм» опубликовал заявление о происшествии после игры с «Арсеналом»

«Тоттенхэм» опубликовал заявление по поводу происшествия после игры АПЛ против «Арсенала» (0:2). Болельщик «шпор» ударил вратаря «канониров» .

Мы огорчены поведением болельщика, который попытался напасть на вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла по окончании сегодняшней игры. В футболе нет места насилию в любой его форме.

Записи с камер видеонаблюдения были изучены клубом для того, чтобы идентифицировать болельщика, будет проведена работа со столичной полицией, «Арсеналом» и Аароном Рамсдейлом, чтобы принять самые решительные меры, включая незамедлительный запрет на посещение стадиона «Тоттенхэм Хотспур».