«Барселона» может бесплатно подписать игрока «Реала»

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сегодня, 13:39

Нападающий «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».

Каталонцы общаются с футболистом на предмет возможного сотрудничества, его контракт со «сливочными» действует до лета 2023 года. Клуб из Мадрида пытался продлить соглашение с игроком, но процесс идет тяжело. Агент Асенсио Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента ряду английских команд, а также «сине-гранатовым».

Руководство «Барселоны» довольно тесно общается с Мендешем, возможный переход Асенсио они также обсуждали. Футболист пока что не принял решения о своем будущем.