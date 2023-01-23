«Барселона» может бесплатно подписать игрока «Реала»

Нападающий «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».
Каталонцы общаются с футболистом на предмет возможного сотрудничества, его контракт со «сливочными» действует до лета 2023 года. Клуб из Мадрида пытался продлить соглашение с игроком, но процесс идет тяжело. Агент Асенсио Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента ряду английских команд, а также «сине-гранатовым».
Руководство «Барселоны» довольно тесно общается с Мендешем, возможный переход Асенсио они также обсуждали. Футболист пока что не принял решения о своем будущем.
Есть, конечно, примеры типа Оуэна, но, он все таки ЗМ взял, а вот Асенсио он скорее всего уже не светит, и этот зашкварный переход однозначно станет самым ярким событием в его футбольной карьере
Есть, конечно, примеры типа Оуэна, но, он все таки ЗМ взял, а вот Асенсио он скорее всего уже не светит, и этот зашкварный переход однозначно станет самым ярким событием в его футбольной карьере