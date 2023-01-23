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«Барселона» может бесплатно подписать игрока «Реала»

сегодня, 13:39

Нападающий «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Барселону».

Каталонцы общаются с футболистом на предмет возможного сотрудничества, его контракт со «сливочными» действует до лета 2023 года. Клуб из Мадрида пытался продлить соглашение с игроком, но процесс идет тяжело. Агент Асенсио Жорже Мендеш предлагал услуги своего клиента ряду английских команд, а также «сине-гранатовым».

Руководство «Барселоны» довольно тесно общается с Мендешем, возможный переход Асенсио они также обсуждали. Футболист пока что не принял решения о своем будущем.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 18:16
А я разве про него что-то сказал?

Посыл в том, что Фигу то сам себя сделал, как и Оуэн, и можно их судить за эти переходы, но запомнят их главным образом не на это.

А теперь впитай эту мысль и примени её к Асенсио
SonicStar
SonicStar ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 17:47
Фигу в свое время это не помешало перейти из Барсы в Реал
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:09
А ничего, что нельзя просто так перейти из Реала в Барселону, как и из МЮ в Ливерпуль, причем в обе стороны, есть просто этикет такой(и не только в футболе) - раз обещал самоотверженно трудиться в рядах одних, ни-ни на сторону их врагов.

Есть, конечно, примеры типа Оуэна, но, он все таки ЗМ взял, а вот Асенсио он скорее всего уже не светит, и этот зашкварный переход однозначно станет самым ярким событием в его футбольной карьере
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:07
Бесплатно подписать, а затем втридорога продать?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 16:15
Врядли Барселона нуждается в таком трансфере. Пусть лучше из молодёжной команды привлекают своих игроков. К тому же вроде была договорённость с Мадридом чтобы не уводить друг у друга игроков.
Wolverine Beast
Wolverine Beast
сегодня в 15:52
Не выйдет у Барселоны бесплатно подписать Асенсио.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 15:51
Он в тики-таку играть не умеет...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 15:26, ред.
Зачем Барсе этот футболтный импотент? Если они хотят как сборная испании играть то пржалуйста, я честно только порадуюст этому трансфеиу
BENFICA
BENFICA ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:22
Вспомни переход Фиго из Барселоны в реал Мадрид, это по твоему не нож в спину? Да ещё и капитаном являлся каталонской команды.
aqkf6fjcfusf
aqkf6fjcfusf
сегодня в 15:18
Асенсио это не добавит авторитета
ДСА
ДСА
сегодня в 14:55
Переход в Барселону, это как нож в спину Реала.
Neuron0015
Neuron0015
сегодня в 13:49
Марко Асенсио в Барселоне? Думаю он не захочет.
Гость
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