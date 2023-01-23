В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе к Сперцяну

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сегодня, 13:49

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о слухах по поводу интереса римлян к полузащитнику «Краснодара» .

«Лацио» интересуется Сперцяном? Это ложь. Мы никогда им не интересовались.

Ранее сообщалась информация о другом клубе, претендующем на футболиста.