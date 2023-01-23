В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе к Сперцяну

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о слухах по поводу интереса римлян к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Лацио» интересуется Сперцяном? Это ложь. Мы никогда им не интересовались.
Ранее сообщалась информация о другом клубе, претендующем на футболиста.
Мы часто рады что уходят в другие чемпионаты но рейтинг нашего футбола упал в разы от тех кто ушли из РПЛ.
Надеюсь Краснодар, Сперцян и его агенты помнят случаи с Шапи-Сулеймановым (не перешел в Боруссию Д) и Смоловым (Вест Хэм и Боруссия Д), и как их карьера сложилась далее.
Если будет достойное по деньгам предложение, надо пробовать и уходить. Еврокубки России не светят, и надолго.
Мы часто рады что уходят в другие чемпионаты но рейтинг нашего футбола упал в разы от тех кто ушли из РПЛ.
Надеюсь Краснодар, Сперцян и его агенты помнят случаи с Шапи-Сулеймановым (не перешел в Боруссию Д) и Смоловым (Вест Хэм и Боруссия Д), и как их карьера сложилась далее.
Если будет достойное по деньгам предложение, надо пробовать и уходить. Еврокубки России не светят, и надолго.