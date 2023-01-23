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В «Лацио» прокомментировали слухи об интересе к Сперцяну

сегодня, 13:49

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о слухах по поводу интереса римлян к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Лацио» интересуется Сперцяном? Это ложь. Мы никогда им не интересовались.

Ранее сообщалась информация о другом клубе, претендующем на футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:04
что ли трудно им было поинтересоваться ?!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Minamino (раскрыть)
сегодня в 17:32
А что тогда подходит?
Minamino
Minamino
сегодня в 15:48
Лацио ему не подходит это точно. Но и Краснодар не то.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:13
Даже не удосужились спросить:Кто есть этот ХУ???
протон
протон
сегодня в 14:22, ред.
Надеюсь Краснодар на его трансфере хорошо заработает, потому что эти деньги пойдут на воспитание новых талантов. Галицкий этого заслуживает, ну и, судя по новостям, сам Сперцян с уважением относится к воспитавшему его клубу и не будет саботировать переговоры.

Мы часто рады что уходят в другие чемпионаты но рейтинг нашего футбола упал в разы от тех кто ушли из РПЛ.

Надеюсь Краснодар, Сперцян и его агенты помнят случаи с Шапи-Сулеймановым (не перешел в Боруссию Д) и Смоловым (Вест Хэм и Боруссия Д), и как их карьера сложилась далее.

Если будет достойное по деньгам предложение, надо пробовать и уходить. Еврокубки России не светят, и надолго.
khfuxr8x9x7n
khfuxr8x9x7n
сегодня в 14:06
Это вброс армянского радио
Гость
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