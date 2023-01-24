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Мудрик установил рекорд скорости в текущем сезоне Премьер-Лиги

вчера, 12:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик установил рекорд скорости бега в текущем сезоне АПЛ. Это произошло в матче против «Ливерпуля» (0:0). Напомним, ранее стало известно, что лондонцы пытаются разогнать игрока до 40 км/ч. Текущий рейтинг выглядит следующим образом:

1) Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч;

2) Энтони Гордон («Эвертон») — 36,61 км/ч;

3) Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 36,53 км/ч;

4) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 36,22 км/ч;

5) Денис Закариа («Челси») — 36,09 км/ч.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:57
Хватит нам рекламировать выдающиеся достижения этого щирого.
Ron09
Ron09
вчера в 19:09, ред.
Килиан Мбаппе максимальная скорость – 38,01 км/ч
хотя до Тьерри Анри – 39,24 км/ч ему очень далеко
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 19:08
Заплатить Мудрику 70 млн.чтоб только скорость показал? Пипец. Лучше бы нашего мастера взяли бы,когда приезжает начальство,он весь день бегает рядом,скорость феноменальная ,завод за 5 минут отбегает
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 16:18
Если Челси нужен был игрок что бы рекорды скорости ставить а не голы забивать то тогда надо было Усейна Болта подписывать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:53
Все же еще больше 3 км ему ну никак не натянуть.
monah-10
monah-10
вчера в 13:02
На соляной пустыне в штатах его и до 60 км можно разогнать
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