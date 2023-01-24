Мудрик установил рекорд скорости в текущем сезоне Премьер-Лиги

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик установил рекорд скорости бега в текущем сезоне АПЛ. Это произошло в матче против «Ливерпуля» (0:0). Напомним, ранее стало известно, что лондонцы пытаются разогнать игрока до 40 км/ч. Текущий рейтинг выглядит следующим образом:
1) Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч;
2) Энтони Гордон («Эвертон») — 36,61 км/ч;
3) Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 36,53 км/ч;
4) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 36,22 км/ч;
5) Денис Закариа («Челси») — 36,09 км/ч.
хотя до Тьерри Анри – 39,24 км/ч ему очень далеко
хотя до Тьерри Анри – 39,24 км/ч ему очень далеко