Мудрик установил рекорд скорости в текущем сезоне Премьер-Лиги

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вчера, 12:38

Полузащитник «Челси» установил рекорд скорости бега в текущем сезоне АПЛ . Это произошло в матче против «Ливерпуля» (0:0). Напомним, ранее стало известно, что лондонцы пытаются разогнать игрока до 40 км/ч. Текущий рейтинг выглядит следующим образом:

1) Михаил Мудрик («Челси») – 36,63 км/ч;

2) Энтони Гордон («Эвертон») — 36,61 км/ч;

3) Дарвин Нуньес («Ливерпуль») — 36,53 км/ч;

4) Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 36,22 км/ч;

5) Денис Закариа («Челси») — 36,09 км/ч.