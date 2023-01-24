Кейн повторил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм»

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сегодня, 01:26

Форвард «Тоттенхэма» благодаря голу в ворота «Фулхэма» догнал в списке лучших бомбардиров «шпор».

Мяч в ворота «дачников» стал для Кейна 266-м в составе «Тоттенхэма», столько же забил легендарный Гривз в период с 1961 по 1970 год.