Кейн повторил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн благодаря голу в ворота «Фулхэма» догнал Джимми Гривза в списке лучших бомбардиров «шпор».
Мяч в ворота «дачников» стал для Кейна 266-м в составе «Тоттенхэма», столько же забил легендарный Гривз в период с 1961 по 1970 год.
Кроме того, это был 199-й гол Кейна в рамках АПЛ. Ему остался всего 1 мяч до юбилейной отметки в 200 мячей, через которую перешагнули ранее только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).
Вот уж действительно лучше не иметь дело с Тоттенхэмом.
Вот уж действительно лучше не иметь дело с Тоттенхэмом.
Удачи Кейну! Воспрял из пепла.
Удачи Кейну! Воспрял из пепла.