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Кейн повторил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм»

сегодня, 01:26

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн благодаря голу в ворота «Фулхэма» догнал Джимми Гривза в списке лучших бомбардиров «шпор».

Мяч в ворота «дачников» стал для Кейна 266-м в составе «Тоттенхэма», столько же забил легендарный Гривз в период с 1961 по 1970 год.

Кроме того, это был 199-й гол Кейна в рамках АПЛ. Ему остался всего 1 мяч до юбилейной отметки в 200 мячей, через которую перешагнули ранее только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:33
200 голов точно забьет, а карьеру завершит без трофеев.

Вот уж действительно лучше не иметь дело с Тоттенхэмом.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:18
Есть шанс не только разменять третью сотню круглых, но и пришпорить, догнать и обогнать Руни!
Удачи Кейну! Воспрял из пепла.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:11
Толку от голов нет, если титулов нет. Понятное дело, что АПЛ выиграть почти нереально, но Кубок Англии или Кубок Лиги можно было выиграть.
drug01
drug01 ответ Сварожич (раскрыть)
сегодня в 08:53
Молодец, должен обойти!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:31
Так получается... еще один и он лучший форвард шпор за всю историю...
протон
протон
сегодня в 08:20
Для Тоттенхэма и его фанатов при любом дальнейшем развитии карьеры Харри уже живая легенда.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:12
Думаю, что Руни он обойдет... удачи Кейну
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:31
Кейн заслужил уважение, но у него нету Кубков.
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 07:17
Двести голов в АПЛ не впечатляющий результат?
SHEARER
SHEARER
сегодня в 06:44
Алана ему никогда не догнать!
kpe2w676cyst
kpe2w676cyst
сегодня в 05:10
Он бы лучше пенальти забивал на Мундиале, лузер бездарный
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:31
Следующий гол будет и рекордный, и юбилейный. Ждём...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:33
Не самый впечатляющий результат.
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