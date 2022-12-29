Холанд установил новый рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ, сообщает Opta.
Норвежец оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1). Форвард быстрее всех смог забить 20 голов в турнире — за 14 игр. До этого рекордсменом был нападающий «Сандерленда» Кевин Филлипс, который в сезоне 1999/2000 забил 20 мячей за 21 матч.
Не ожидал от него такой результативности.
Не ожидал от него такой результативности.
PS В свое время Филлипс поиграл за Саутгемптон, после выиграл кубок лиги с Бирмингемом, и помог Лестеру вернутся в АПЛ в сезоне 13\14, эх жаль еще бы два сезона и выиграл бы АПЛ в 16 году.......
PS В свое время Филлипс поиграл за Саутгемптон, после выиграл кубок лиги с Бирмингемом, и помог Лестеру вернутся в АПЛ в сезоне 13\14, эх жаль еще бы два сезона и выиграл бы АПЛ в 16 году.......
Первый гол можно не считать, второй копия гола Месси в финале, в сторону ворот, а там рамщик налажал в обоих случаях
Первый гол можно не считать, второй копия гола Месси в финале, в сторону ворот, а там рамщик налажал в обоих случаях
Останься как Агуэро, возможно, с такими темпами догнал бы Ширера...
А так, видимо в планах стать Джеко) В каждом чемпе по 50+ голов)
Останься как Агуэро, возможно, с такими темпами догнал бы Ширера...
А так, видимо в планах стать Джеко) В каждом чемпе по 50+ голов)