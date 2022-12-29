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Холанд установил новый рекорд АПЛ

сегодня, 09:58
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ, сообщает Opta.

Норвежец оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1). Форвард быстрее всех смог забить 20 голов в турнире — за 14 игр. До этого рекордсменом был нападающий «Сандерленда» Кевин Филлипс, который в сезоне 1999/2000 забил 20 мячей за 21 матч.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 15:56
Такими темпами он все рекорды МС побьет , ну и по ходу некоторый рекорды АПЛ .
Сергей19
Сергей19
сегодня в 14:06
Если дальше, так у него пойдёт мы будем наблюдать пару Мбаппе и Холанд. Они в дальнейшем будут бороться за золотой мяч.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:56, ред.
Эти все его « рекорды» высосаны из пальца, прежде всего он игрок, а не рекордсмен по бегу и прыжкам через веревочку.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 13:07
Хорошие помощники которые ему дают забивать !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:39
Каких только рекордов нет!?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:27
Это просто жесть.
Не ожидал от него такой результативности.
Deville
Deville
сегодня в 12:24
статистика это хорошо, посмотрим как по трофеям у них будет
DXTK
DXTK
сегодня в 11:47
Жаль, что Филлипс так и не стал звездой большого таланта, не играл за ТОП клубы, но свою золотую бутсу тогда выиграл, Холанду пожелаем тоже это сделать, но все же есть разница, одно дело играть за современный МС, а другое шпиговать голы за Сандерленд тех лет.

PS В свое время Филлипс поиграл за Саутгемптон, после выиграл кубок лиги с Бирмингемом, и помог Лестеру вернутся в АПЛ в сезоне 13\14, эх жаль еще бы два сезона и выиграл бы АПЛ в 16 году.......
Любoмир
Любoмир
сегодня в 11:35
Думаю, что это не последний его рекорд в АПЛ
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:34
Отличный на чемпионате мира получился бы полуфинал Мбаппе - Холанд. А в финале победителя ждал бы Месси.
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 11:33, ред.
Если так будет и дальше забивать, то этот парень вполне перекроет все достижения Роналду в клубном уровне. Но думаю только достижения в цифровом виде. А вот по технике он совсем ещё не дотягивает.
minamata
minamata
сегодня в 11:14
Викинг в деле. 20!
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:47
ЗМ не дают за забитые голы. Для этого есть Золотая Бутса. А черепашка без партнеров середняк. Ему не в АПЛ нужно, а в любой топ клуб, где на него будут все играть. Тогда, может, что-то из него получится
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:41
А как же золотые мячи, не заними ли он собрался? Вон Мбаппе все говорят в АПЛ перейти, чтобы расти, и что, вот за такие голы будут прям мяч давать?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:40
До Джека Грилиша ему ещё далековато.
Первый гол можно не считать, второй копия гола Месси в финале, в сторону ворот, а там рамщик налажал в обоих случаях
ОПС
ОПС
сегодня в 10:40
Значит будет и дальше бмть всякие рекорды. А их почему то уж слишком много.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:35
Его ради этого и покупали, чтобы забивал и забивал, а без голов не бывает побед. Титулы МС выигрывает каждый год, им не хватает только победы в ЛЧ. Нельзя говорить грош цена, если им не покорится ушастый.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:14
Судя по разного рода слухам он в Сити на 2-3 года..
Останься как Агуэро, возможно, с такими темпами догнал бы Ширера...
А так, видимо в планах стать Джеко) В каждом чемпе по 50+ голов)
Elliada
Elliada
сегодня в 10:13
Это всё хорошо, но его покупали не ради рекордов, а ради титулов. Если в конце сезона Сити останется без главных трофеев, то грош цена таким рекордам. Желаю Сити побед и выиграть наконец ЛЧ.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:05
Трудно представить, сколько еще различных рекордов может покориться Холанду. Ждем, очень интересно.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:04
Холланд просто машина
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