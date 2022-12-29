Холанд установил новый рекорд АПЛ

1672297093

сегодня, 09:58

Нападающий «Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ , сообщает Opta.

Норвежец оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (3:1). Форвард быстрее всех смог забить 20 голов в турнире — за 14 игр. До этого рекордсменом был нападающий «Сандерленда» , который в сезоне 1999/2000 забил 20 мячей за 21 матч.