«Барса» не сможет зарегистрировать Гави в качестве игрока первой команды

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вчера, 19:28

«Барселона» не сможет зарегистрировать 18-летнего полузащитника в качестве игрока первой команды, сообщает Marca.

По информации источника, Ла Лига запретила каталонцам заявлять игрока за взрослую команду из-за того, что клуб не соблюдает некоторые финансовые требования. Первое связано с лимитом стоимости состава на следующий сезон, а второе — с тем, что «Барса» не предоставила чёткого финансового плана на следующие два сезона в условиях действующих экономических рычагов. Запрет на регистрацию или продление контрактов также относится к , и .

Гави придётся заканчивать сезон в молодёжной команде «сине-гранатовых».