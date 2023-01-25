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«Барса» не сможет зарегистрировать Гави в качестве игрока первой команды

вчера, 19:28

«Барселона» не сможет зарегистрировать 18-летнего полузащитника Гави в качестве игрока первой команды, сообщает Marca.

По информации источника, Ла Лига запретила каталонцам заявлять игрока за взрослую команду из-за того, что клуб не соблюдает некоторые финансовые требования. Первое связано с лимитом стоимости состава на следующий сезон, а второе — с тем, что «Барса» не предоставила чёткого финансового плана на следующие два сезона в условиях действующих экономических рычагов. Запрет на регистрацию или продление контрактов также относится к Рональду Араухо, Игнасио Пенье и Алехандро Бальде.

Гави придётся заканчивать сезон в молодёжной команде «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:32
Ничего глупей не слышал чем "лимит стоимости состава"....
erla1984
erla1984
сегодня в 09:23
проще продать его)))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:34
Проще переименовать его в Хави и сделать играющим тренером... Хе..
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:48
Все хапают толстосумы
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:40
"Повезло" же Гави с бездарностью в руководстве клуба !(
Longless
Longless
вчера в 19:32
Столько денег тратили, а Гави не могут зарегистрировать... Так Гави и есть будущее Барсы.
Гость
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