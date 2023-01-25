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Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

вчера, 11:58

Новый наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте может вернуть в сборную ветерана Серхио Рамоса. Сообщается, что тренер вскоре встретится с центрбеком ПСЖ и обсудит с ним возможность возвращения в команду.

Не исключено, что Рамос попадет в заявку уже на ближайшие игры сборной Испании в отборе к ЧЕ-2024 против Норвегии и Шотландии.

36-летний Рамос пропустил два последних крупных турнира — Евро-2020 и ЧМ-2022, но при этом не объявлял о завершении карьеры в сборной.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 16:53
Уф! Пушка будет. Собственно я за , в том числе из-за ностальгии по следующему основному составу к евро 2024: Де Хеа, Альбиоль, Пике, Альба, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Давид Силва, Фабрегас, Мората, Негредо))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:11
Для защитника еще рано уходить,еще пригодится.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 15:02
Сборной Испании нужна лошадь, пусть Рамос подарит один вместо самого себя.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:33
Наверное конезавод это его сборная...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:42
Рамос им по-любому лишним не будет
vova505
vova505
вчера в 13:06
Терпеть не могу этого человека
Боже упаси, если он действительно появится в сборной Испании
Поскорее бы он с футболом завершил
Наверное главный подлец среди футболистов
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:06
На чемпионате мира его точно не хватило испанцам.
А вот сейчас уже начался новый цикл и наверно следует наигрывать новую команду. Все равно на Евро или след ЧМ его не возьмут уже.
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