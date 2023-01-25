Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

Новый наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте может вернуть в сборную ветерана Серхио Рамоса. Сообщается, что тренер вскоре встретится с центрбеком ПСЖ и обсудит с ним возможность возвращения в команду.
Не исключено, что Рамос попадет в заявку уже на ближайшие игры сборной Испании в отборе к ЧЕ-2024 против Норвегии и Шотландии.
36-летний Рамос пропустил два последних крупных турнира — Евро-2020 и ЧМ-2022, но при этом не объявлял о завершении карьеры в сборной.
Боже упаси, если он действительно появится в сборной Испании
Поскорее бы он с футболом завершил
Наверное главный подлец среди футболистов
Боже упаси, если он действительно появится в сборной Испании
Поскорее бы он с футболом завершил
Наверное главный подлец среди футболистов
А вот сейчас уже начался новый цикл и наверно следует наигрывать новую команду. Все равно на Евро или след ЧМ его не возьмут уже.
А вот сейчас уже начался новый цикл и наверно следует наигрывать новую команду. Все равно на Евро или след ЧМ его не возьмут уже.