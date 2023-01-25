Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании

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вчера, 11:58

Новый наставник сборной Испании может вернуть в сборную ветерана . Сообщается, что тренер вскоре встретится с центрбеком ПСЖ и обсудит с ним возможность возвращения в команду.

Не исключено, что Рамос попадет в заявку уже на ближайшие игры сборной Испании в отборе к ЧЕ -2024 против Норвегии и Шотландии.