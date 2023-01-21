Стало известно, когда Роналду впервые официально сыграет за «Аль-Наср»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет первый матч за свою новую команду 22 января.
Это произойдет в рамках поединка чемпионата Саудовской Аравии против коллектива «Аль-Иттифак». Команда Роналду в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу местного первенства. «Аль-Иттифак» идет на 10-м месте.
или это стиль соккера?
или это стиль соккера?
Когда Король Роналду в 5 победных ЛЧ стал лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром во всех 5 ЛЧ. Это была прекрасная охота по всему миру
Когда Король Роналду в 5 победных ЛЧ стал лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром во всех 5 ЛЧ. Это была прекрасная охота по всему миру