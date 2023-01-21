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Стало известно, когда Роналду впервые официально сыграет за «Аль-Наср»

вчера, 22:51
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)-:-Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак20:30 Не начался

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду проведет первый матч за свою новую команду 22 января.

Это произойдет в рамках поединка чемпионата Саудовской Аравии против коллектива «Аль-Иттифак». Команда Роналду в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу местного первенства. «Аль-Иттифак» идет на 10-м месте.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:59
Да пора уже начинать, теперь Рон в каждом матче трешку может положить
FenixSL
FenixSL
сегодня в 03:16
даже мне, фанату Роналду надоели подобные новости
или это стиль соккера?
протон
протон ответ НЕЭ Г О И С Т (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:34, ред.
Тут я не согласен с вами, друг. У каждого мнение свое и навязывать свое мнение - это не правильно. Если вы хотите навязать, нужно аргументировать и подносить, фильтруя каждое слово что бы не обидеть. Да кстати что бы это было правдоподобием порой кому и ложь это истина)
протон
протон ответ НЕЭ Г О И С Т (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:02
Честно скажу. мне важен красивый добрый футбол.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 01:12
С чего это он уже непрофессионал?
протон
протон
сегодня в 00:22
Вообще нет футболистов за всю историю, кроме Роналду. Врятли и через 100 лет появится игрок, который 20 лет будет феерить по всему миру, станет чемпионом Топ 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, 2 трофея в средней сборной уровня Хорватии и став при этом лучшим бомбардиром в истории футбола. Криш везде был лучшим игроком, в Мю Фергюссона, Реале и Ювентусе, сделав 124 Г+П в 134 матчах ( лучший результат в истории Италии ). Роналду Король футбола, теперь спокойно может чилить в товарняках, ибо как я уже сказал, и через 100 лет не появится такой стабильный совершенный футболист в истории футбола.
Когда Король Роналду в 5 победных ЛЧ стал лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром во всех 5 ЛЧ. Это была прекрасная охота по всему миру
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:30
С дебютом тебя Рон и конечно же Удачи и забитым голом !
Minamino
Minamino ответ SSC Napoli (раскрыть)
вчера в 23:08
Но профессиональный бизнесмен.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:07
Мне вообще не интересно, когда он сыграет! Он уже не профессиональный футболист!
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