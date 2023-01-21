Стало известно, когда Роналду впервые официально сыграет за «Аль-Наср»

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вчера, 22:51

Нападающий клуба «Аль-Наср» проведет первый матч за свою новую команду 22 января.

Это произойдет в рамках поединка чемпионата Саудовской Аравии против коллектива «Аль-Иттифак». Команда Роналду в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу местного первенства. «Аль-Иттифак» идет на 10-м месте.