Месси пропустит матч ПСЖ в Кубке Франции

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сегодня, 18:05

Нападающий ПСЖ не попал в заявку команды на предстоящий матч 1/16 финала Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель», которая представляет 6-ю по силе лигу страны.

Тренерский штаб парижан решил предоставить чемпиону мира 2022 года дополнительный отдых.