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Месси пропустит матч ПСЖ в Кубке Франции

сегодня, 18:05
Пайс де КассельЛоготип футбольный клуб Пайс де Кассель-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не попал в заявку команды на предстоящий матч 1/16 финала Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель», которая представляет 6-ю по силе лигу страны.

Тренерский штаб парижан решил предоставить чемпиону мира 2022 года дополнительный отдых.

В то же время два других звездных форварда ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар в заявку попали и могут в понедельник появиться на поле.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 19:16
Согласен, уверены обойдутся без него
Alex12357
Alex12357
сегодня в 19:12
Хоть одна игра пройдёт без этого идиота!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:10
Ни во что соперника не ставят.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:58
Из шестой, по силе, Лиги и основной состав выпускать?
У ПСЖ нет дубля? Юниоры есть? Пусть их возглавят пупер звёзды Неймар и Килиан.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 18:30
Надо отдохнуть... И от эмоций тоже... А потом за дело..
Loko57
Loko57
сегодня в 18:12
Там и без него справятся.
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