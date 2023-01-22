Месси пропустит матч ПСЖ в Кубке Франции

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не попал в заявку команды на предстоящий матч 1/16 финала Кубка Франции против команды «Пайс де Кассель», которая представляет 6-ю по силе лигу страны.
Тренерский штаб парижан решил предоставить чемпиону мира 2022 года дополнительный отдых.
В то же время два других звездных форварда ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар в заявку попали и могут в понедельник появиться на поле.
У ПСЖ нет дубля? Юниоры есть? Пусть их возглавят пупер звёзды Неймар и Килиан.
У ПСЖ нет дубля? Юниоры есть? Пусть их возглавят пупер звёзды Неймар и Килиан.