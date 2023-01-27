РФС наградили за систему, автоматически рекомендующую арбитров на матчи

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вчера, 14:57

Пресс‑служба РФС сообщила о том, что цифровая система, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, названа «Проектом года» в номинации «Лучший IT проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.

Система, которую РФС разработал совместно с Высшей школой экономики, учитывает тридцать параметров, включая рейтинг арбитров, категорию матча, регион и необходимость ротации, что позволяет выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе арбитра на матч.