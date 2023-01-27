РФС наградили за систему, автоматически рекомендующую арбитров на матчи

Пресс‑служба РФС сообщила о том, что цифровая система, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, названа «Проектом года» в номинации «Лучший IT проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.
Система, которую РФС разработал совместно с Высшей школой экономики, учитывает тридцать параметров, включая рейтинг арбитров, категорию матча, регион и необходимость ротации, что позволяет выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе арбитра на матч.
В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в РПЛ и с сезона‑2022/23 начал действовать в Первой и Второй лигах. Система автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок для учёта их физического состояния. Алгоритм берёт в расчёт и географию соревнований — часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними.