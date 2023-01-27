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РФС наградили за систему, автоматически рекомендующую арбитров на матчи

вчера, 14:57

Пресс‑служба РФС сообщила о том, что цифровая система, которая автоматически рекомендует арбитров на матчи, названа «Проектом года» в номинации «Лучший IT проект в спортивной отрасли» по версии профессионального сообщества Global CIO.

Система, которую РФС разработал совместно с Высшей школой экономики, учитывает тридцать параметров, включая рейтинг арбитров, категорию матча, регион и необходимость ротации, что позволяет выбрать наиболее подходящего под конкретный матч судью. Это вспомогательный инструмент, минимизирующий риски при выборе арбитра на матч.

В рамках Цифровой платформы РФС алгоритм работает в РПЛ и с сезона‑2022/23 начал действовать в Первой и Второй лигах. Система автоматически получает данные арбитра после матчей и тренировок для учёта их физического состояния. Алгоритм берёт в расчёт и географию соревнований — часовые пояса, расстояния между городами и требуемое время для перемещения между ними.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:45
Так это от того, что скандалистам любая система до лампочки. Скандал - это их стихия, как рыбе вода.
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:43
Главное, никаким санкциям и прочим рестрикциям не подвержена.
cska1948
cska1948
вчера в 20:19
Осталось разработать программу, которая будет выбирать победителя матча и нафиг будут нужны переезды команд, паспорт болельщика, стадионы и прочая, и прочая... Это же сколько ДЕНЬЖИЩЬ можно будет сэкономить!
monah-10
monah-10 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:43
Так программа, что с неё взять, и как бы назначалки не виноваты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Раньше этим занимался лично федун.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:08
Только скандалов по судейству почему-то меньше не становится...
Гость
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