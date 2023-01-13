Артета стал лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ

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вчера, 17:17

Главный тренер «Арсенала» признан лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ .

За этот период его команда одержала 4 победы в 4 матчах чемпионата Англии. Специалист уже во второй раз в текущем сезоне получил эту награду.

Испанец обошёл Томаса Франка («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).