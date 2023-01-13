Артета стал лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ.
За этот период его команда одержала 4 победы в 4 матчах чемпионата Англии. Специалист уже во второй раз в текущем сезоне получил эту награду.
Испанец обошёл Томаса Франка («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
Ну а так что, самое время вспомнить сколько грязи и критики вылилось на него когда он начинал в Арсенале! Браво Микель! И в качестве пожелания, пусть Артета будет признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона.
Ну а так что, самое время вспомнить сколько грязи и критики вылилось на него когда он начинал в Арсенале! Браво Микель! И в качестве пожелания, пусть Артета будет признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона.