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Артета стал лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ

вчера, 17:17

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером ноября и декабря в АПЛ.

За этот период его команда одержала 4 победы в 4 матчах чемпионата Англии. Специалист уже во второй раз в текущем сезоне получил эту награду.

Испанец обошёл Томаса Франка («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юргена Клоппа («Ливерпуль»).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:21
Надеюсь Артета останется в Арсенале надолго и станет легендой уровня Венгера
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ qzxvbcp5kw5c (раскрыть)
вчера в 19:52
Очень сомневаюсь что это будет иметь место, слишком хороший ход и слишком мало предпосылок к этому.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:05
Заслужил.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:54
Микель красавчик, ждём от него главного трофея!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:34
Ну что сказать, молодец! Вполне заслуженно! Мы болельщики Арсенала критиковали его, и смеялись над его вечной "доминацией" в каждом интервью, а он трудился все это время, избавляя клуб от хлама и застоя, а сейчас выдает лучшие результаты Арсенала в истории! Вот так! Еще очень рад за Эдегора, которого признали лучшим игроком АПЛ за ноябрь-декабрь! Так что год в АПЛ завершился полной доминацией Арсенала, надеюсь и дальше не сбавим оборотов!
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:27
Артете еще повезло с клубом. В Арсенале не сильно спрашивают за результат и стараются дать поработать. На чемпионство они уже давно не претендовали.
qzxvbcp5kw5c
qzxvbcp5kw5c
вчера в 17:57
Теперь он станет худшим в феврале и марте.
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:26, ред.
Как из пушки.... отличная работа....:))) На мой взгляд, один из самых интересных тренеров нового поколения, будет очень интересно наблюдать за его карьерой ближайшие годы. Надеюсь Артета останется в Арсенале надолго и станет легендой уровня Венгера...

Ну а так что, самое время вспомнить сколько грязи и критики вылилось на него когда он начинал в Арсенале! Браво Микель! И в качестве пожелания, пусть Артета будет признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:18
И это вполне заслуженно и закономерно.
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