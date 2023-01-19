Роналду признан лучшим игроком матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ.
Встреча прошла в Эр-Рияде. Португалец оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.
|Аль-Хиляль и Аль-Наср4 : 5Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ.
Встреча прошла в Эр-Рияде. Португалец оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.
Чтобы не скулил
Чтобы не скулил
Всё как прописано по нотам !)
Всё как прописано по нотам !)