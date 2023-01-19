Роналду признан лучшим игроком матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

1674157201

вчера, 22:40

Нападающий признан лучшим игроком матча звёзд «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» против ПСЖ .

Встреча прошла в Эр-Рияде. Португалец оформил дубль, забив один из мячей с пенальти.