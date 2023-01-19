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Роналду признан лучшим игроком матча звёзд Эр-Рияда и ПСЖ

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kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 00:31
Почему в куртке зимней. Там же вроде тепло
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 23:52
Кубок Мира красивее этой статуэтки... Как не крути... Да, Геша... Да..
3ton
3ton
вчера в 23:50, ред.
Все как прописано в контракте .
Чтобы не скулил
ABir
ABir
вчера в 23:16
Все таки не Месси, а снова Роналду
zzkf9393qfdw
zzkf9393qfdw
вчера в 22:48
Другого не ждали! Поздравляем!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:43
Тут и к бабке гадалке не ходить !
Всё как прописано по нотам !)
Elliada
Elliada
вчера в 22:43
Это было ясно еще до начала матча
Гость
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