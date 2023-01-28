В Уганде 20 фанов «Арсенала» были арестованы за празднование победы над МЮ

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вчера, 20:56

Полиция Уганды задержала 20 поклонников «Арсенала», которые устроили парад на улицах города Жинжа после победы «канониров» над «Манчестер Юнайтед» в недавнем матче чемпионата Англии (3:2).

Сообщается, что фанаты разъезжали на пяти автомобилях и в какой-то момент были остановлены патрульными. Они приказали болельщикам покинуть свои транспортные средства и погрузили их полицейскую машину, после чего отвезли в участок.

Фанаты утверждают, что не понимают, почему их арестовали, и настаивают, что всего лишь праздновали успех любимой команды.