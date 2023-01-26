Ливерпуль – синий, а Мадрид – красный. В футбольных городах вечные дерби фанатов

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вчера, 20:13

Ищем главных болельщиков Лондона, Москвы и Стамбула.

Мадрид. Не все любят «королей»

Сегодня мадридское дерби, но чей город за футбольным полем? Даже странно, что нет серьезных социологических исследований для выяснения цвета того или иного футбольного города Европы. Но накануне мадридского дерби болельщики «индейцев» обозначили свои убеждения баннером на мосту с надписью: «Мадрид ненавидит „Реал“». Также повесили куклу в футболке Винисиуса, за что обязательно получат по шапке. Жуниора донимают расисты на стадионах, парень реагирует, что раззадоривают толпу. За повешенную куклу – большой минус, но вот за то, как нормальные фанаты «Атлетико» топят за свою команду – большой плюс. После матчей в барах фанаты «Реала», пресыщенные победами, быстро расходятся. А вот болельщики «матрасников» обсуждают матчи. Учитывая, что команду Симеоне сложно назвать зрелищной, имеем дело с настоящим социальным явлениям. Работяги и мадридцы в десятом поколении – за «Атлетико», как родители Рауля, а приезжие и богатенькие – за «Реал».

Ливерпуль. У «ирисок» крутые фанаты

Люди, которые пожили в Ливерпуле, говорят, что с фанатами «Эвертона» пересекаются чаще, хотя не сомневаемся в бешеной популярности «Ливерпуля». Но учтите английскую особенность. Модно обожать локальный родной клуб, и чем хуже играет – тем любовь крепче. «Эвертон» настолько ужасен, что фанаты ходили в гости к руководству, вызывали на беседу футболистов и уволенного теперь тренера Лэмпарда. «Ириски» не заслужили то, что получают, ведь их команда потратила за последние годы на трансферы ненамного меньше денег, чем «Ливерпуль», а результата нет. Идут на вылет из высшей лиги впервые за 72 года, клуб может сменить владельца...

Белград. «Црвена Звезда» бьет партизан

«Вечное дерби» это словно форма войны, только спортивной. Сербия разделена между фанатами разных клубов, народ любит спорт. Но когда проводили опросы, то выяснилось, что 48% во всей стране болеют за «Красную звезду», а 30% — за «Партизан». Болельщики клуба в черно-белых футболках могут возразить, что у их любимой команды бешеная поддержка, но разница достаточно большая, чтобы перенести ее и на столицу. Причем важно отметить, что миллионов тех, кто назвал себя поклонником «Црвены Звезды» или «Партизана», лишь 10% назвались ярыми фанатами. Но суммарно в Белграде больше поклонников более успешного клуба.

Лондон. «Канониры» вне конкуренции

Часто после дерби Северного Лондона пишут, что Лондон то «красный», то «белый». Но если ссылаться на опросы, то в столице и окрестностях самый популярный клуб – «Арсенал». Иногда в дискуссию вмешиваются фанаты «Челси», показывают на два кубка чемпионов, на что поклонники «канониров» им резонно отвечают: «У вас больше иностранных фанатов, а мы – самый популярный клуб в самом Лондоне». Снова можем, как в случае с Мадридом, говорить о преемственности. Дед болел за «Арсенал», папа – тоже, вот и внучка смотрит, как Артета в новом сезоне почти всех побеждает. Невзирая на то, что жадные владельцы задрали цены на билеты и на трибунах видим иностранцев, в пабах в дни матчей «канониров» забиты все места.

Милан. Редкая для таких схваток ничья

Фанаты «Милана» будут доказывать, что их точно больше. Вспомните великих «россонери» — на их победах выросли многие жители города. Тогда как поклонники «Интера» скажут, что за них исторически болели многие знаменитости и старики. А когда в Серии А правил «Ювентус» и в Милан приехало много людей из Турина, то среди богатых жителей именно «бьянконери» стали главным клубом. В этом случае вмешался третий игрок из чужого города. В Милане хватало болельщиков «Ювентуса», не только глорихантеров. Но прямо сейчас, наверное, ближе к ничьей между «Интером» и «Миланом». Тем более, Скудетто недавно выигрывали и те, и другие.

Стамбул. Великое трио делит мегаполис

Если в Глазго все скучно – шотландцы невероятно активно болеют за «Рейнджерс», то в Стамбуле веселее. У «Галатасарая» обычно чуть больше поклонников, чем «Фенербахче», если копаться в электронных следах, которые активно оставляют болельщики этих клубов и «Бешикташа», который точно на третьем месте. Но кто главный в Стамбуле? Когда у «Галатасарая» плохие времена, то местные фанаты от него не отворачиваются. А поскольку любой, кто жил в Турции, говорит одно и то же – местные люди помешаны на футболе, то не удивляет, что соревнуются две огромные армии. Но если искать первый номер, то это бывший клуб Фатиха Терима, футбольного Императора столицы Турции.

Рим. «Орлы» и «волки» — большие хищники

Вечный город поделен на «лазурные» и «красные» районы. Если судить строго из их размеров, то у «Ромы» фанатов чуть больше. Но также важно учесть расположение зон. В Риме есть культ Тотти, многие фанаты «навернулись» именно благодаря Франческо. С другой стороны, отойдите в любую сторону от юго-восточной части центра – там районы, где исторически живут фанаты «Лацио». Не будем уточнять, как фанаты «волков» называют болельщиков «орлов», и так понятно, а в ответ услышат много нелестных слов о своих героях и истории. Рим, конечно, не Барселона, где у фанатов «Эспаньола» нет большинства. «Рому» и «Лацио» по-настоящему любят, так что всё зависит от эпохи. Когда «орлы» были на коне, то в Риме была ничья.

Москва. «Спартак» побеждает остальных

Сколько ни проводили опросы, каждый раз у «красно-белых» большой отрыв по России среди московских клубов. Вряд ли в самой столице ситуация другая. Конечно, город огромный, а болельщики, как знаем, бывают не самыми активными. Но «Локомотиву», «Динамо» и «Торпедо» объективно сложно назвать себя главным клубом Москвы по фанатам. «Армейцы» в лучшие времена навязывали борьбу «Спартаку», который много лет ходил без титулов, но здесь работает история. «Красно-белые» были популярны во времена, когда Старостиных репрессировали. Судачат, что народная любовь им отчасти помогла спастись от казни. История древняя, историй много…

За «Спартак» болеют поколениями, в том числе, в столице. Локальные фанаты «Динамо» и «Торпедо» тоже хороши, но именно строчку «знаешь ли ты, вдоль ночных дорог…» в Москве может продолжить рекордное количество футбольных людей.