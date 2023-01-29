Анчелотти недоволен действиями «Реала» на трансферном рынке

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен действиями «сливочных» на трансферном рынке. Президент коллектива из Мадрида Флорентино Перес был в ярости после поражения в матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3), он попросил тренера отреагировать на этот результат.
Итальянец же заявил, что в его команде есть лишь 14-15 исполнителей, на которых он может постоянно рассчитывать. Специалист надеется, что «Реал» начнет заниматься усилением команды, в качестве примера он приводит «Барселону», которая даже в условиях кризиса активно действует на трансферном рынке. Скауты «сливочных» в первую очередь хотят найти новых крайних защитников, но Анчелотти уверен, что необходимо усилить линию атаки.
Итальянец понимает, что «Реал» экономит деньги для совершения в будущем весомой покупки, но не уверен, что дождется этого.
В остальном Карло отчасти виноват и сам. Латерали, причём на оба фланга, Реалу действительно нужны. Но кто мешал Карло в прошлом сезоне, хотя бы в проходных матчах, или там, где уже забито 2+ гола, наигрывать Гутьерреса? Парень ведь не сказать чтобы плох был. Но нет, кантерано не понравился. Что мешает Карло в тех же условиях, но уже сейчас, опробовать Тобиаса? Ну а в атаку сейчас можно было бы Аррибаса задействовать, уже готовый игрок, как минимум уровень Васкеса. Да, это полумеры, но не зимой же выкупать условного Кейна, честное слово.
В остальном Карло отчасти виноват и сам. Латерали, причём на оба фланга, Реалу действительно нужны. Но кто мешал Карло в прошлом сезоне, хотя бы в проходных матчах, или там, где уже забито 2+ гола, наигрывать Гутьерреса? Парень ведь не сказать чтобы плох был. Но нет, кантерано не понравился. Что мешает Карло в тех же условиях, но уже сейчас, опробовать Тобиаса? Ну а в атаку сейчас можно было бы Аррибаса задействовать, уже готовый игрок, как минимум уровень Васкеса. Да, это полумеры, но не зимой же выкупать условного Кейна, честное слово.