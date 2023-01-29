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Анчелотти недоволен действиями «Реала» на трансферном рынке

вчера, 09:48

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен действиями «сливочных» на трансферном рынке. Президент коллектива из Мадрида Флорентино Перес был в ярости после поражения в матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3), он попросил тренера отреагировать на этот результат.

Итальянец же заявил, что в его команде есть лишь 14-15 исполнителей, на которых он может постоянно рассчитывать. Специалист надеется, что «Реал» начнет заниматься усилением команды, в качестве примера он приводит «Барселону», которая даже в условиях кризиса активно действует на трансферном рынке. Скауты «сливочных» в первую очередь хотят найти новых крайних защитников, но Анчелотти уверен, что необходимо усилить линию атаки.

Итальянец понимает, что «Реал» экономит деньги для совершения в будущем весомой покупки, но не уверен, что дождется этого.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:04
Ну Карло прав, Реалу действительно нужны усиления и укреплять состав нужно на многих позициях. Оба фланга обороны требуют усиления, Карвахаль уже не тянет, Менди хоть и молод, но травмы не дают играть полностью весь сезон, какими бы Легендарными небыли бы Кроос и Модрич, но возраст свое берет, хоть Хорват и пытается пыжиться но уже пора найти сильного сменщика, тоже самое касается и немца. В атаке альтернативы Кариму тоже нет. Даже вратарская позиция нуждается в усилении, да, Куртуа безоговорочно первый номер, но второй вратарь слаб! Карло не тот тренер, который любит ротацию, но и он уже выжал из этого состава все что мог, теперь нужно время чтобы создать новую команду и новые игроки
dcdstpgpwta2
dcdstpgpwta2
вчера в 12:53
Люблю Карло, но футбол его устарел. Сейчас все команды прессингуют, Реал же делать этого не умеют, по крайней мере только последние 15-20 минут, когда надо задушить соперника. Молодежь надо наигрывать, стариков убирать.
Neutron014
Neutron014
вчера в 12:06
Он все равно уйдет из Реала, зачем все эти мысли?
протон
протон
вчера в 11:06
На Барсу не нужно оглядываться - трансферы необходимы Барселоне, поскольку провалиться в яму плохих игровых результатов было бы ещё хуже, чем долгосрочные последствия так называемых "рычагов". У самих, можно сказать, мини-кризис есть в финансовом плане (причём как раз вокруг игроков атаки, к теме претензий Карло) - Азар и Мариано отбывают номер и получают немаленькую зарплату просто ни за что.
В остальном Карло отчасти виноват и сам. Латерали, причём на оба фланга, Реалу действительно нужны. Но кто мешал Карло в прошлом сезоне, хотя бы в проходных матчах, или там, где уже забито 2+ гола, наигрывать Гутьерреса? Парень ведь не сказать чтобы плох был. Но нет, кантерано не понравился. Что мешает Карло в тех же условиях, но уже сейчас, опробовать Тобиаса? Ну а в атаку сейчас можно было бы Аррибаса задействовать, уже готовый игрок, как минимум уровень Васкеса. Да, это полумеры, но не зимой же выкупать условного Кейна, честное слово.
Гость
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