Анчелотти недоволен действиями «Реала» на трансферном рынке

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вчера, 09:48

Главный тренер «Реала» недоволен действиями «сливочных» на трансферном рынке. Президент коллектива из Мадрида Флорентино Перес был в ярости после поражения в матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (1:3), он попросил тренера отреагировать на этот результат.

Итальянец же заявил, что в его команде есть лишь 14-15 исполнителей, на которых он может постоянно рассчитывать. Специалист надеется, что «Реал» начнет заниматься усилением команды, в качестве примера он приводит «Барселону», которая даже в условиях кризиса активно действует на трансферном рынке. Скауты «сливочных» в первую очередь хотят найти новых крайних защитников, но Анчелотти уверен, что необходимо усилить линию атаки.

Итальянец понимает, что «Реал» экономит деньги для совершения в будущем весомой покупки, но не уверен, что дождется этого.