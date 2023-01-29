«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за Кейна 300 миллионов фунтов

1674972755

вчера, 09:12

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Тоттенхэма» .

«Дьяволам» придется заплатить за игрока 300 миллионов фунтов стерлингов. Футболист, вероятно, запросит зарплату 375 тысяч фунтов в неделю. Ранее манкунианцы ввели потолок зарплат, но Кейна это правило касаться не будет.

Ранее сообщалось, что нападающий готов продлить соглашение со «шпорами».