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«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за Кейна 300 миллионов фунтов

вчера, 09:12

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном.

«Дьяволам» придется заплатить за игрока 300 миллионов фунтов стерлингов. Футболист, вероятно, запросит зарплату 375 тысяч фунтов в неделю. Ранее манкунианцы ввели потолок зарплат, но Кейна это правило касаться не будет.

Ранее сообщалось, что нападающий готов продлить соглашение со «шпорами».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
"Но отношусь к денежному сумасшествию касаемо нынешних цен на игроков с интересом и юмором..."

Я тоже, - бабки же не твои (мои).)

"Покупатель не может знать....нет и быть не может точного определения стоимости в данном вопросе...покупатель здесь приобретает лишь лотерею...так как не может заглядывать в будущее и определить точную меру полезности игрока в другом городе..в другой команде..с другим тренером и в другом коллективе...а только предполагать...
А уплаченные деньги никогда не были и не будут точным прейскурантом...."

Всё ты верно раскладываешь, но тут одно НО, - деньги за Кейна (его стоимость), в контексте ситуации МЮ - В Т О Р И Ч Н Ы!!! Первична потребность в центрфорварде, которая СЕЙЧАС для МЮ, - как вода для умирающего от жажды. Другими словами... МЮ готов вывалить столько, чтоб ТТХ даже не думал, а делал...., причём быстро - без промедления. И оно не мудрено: в коей веки у ЭТХ и клуба есть возможность пободаться за титул АПЛ. Такую возможность упускать МЮ не имеет право ... и здесь все средства хороши.
Maikl322
Maikl322
вчера в 14:15
НЕ ПЕРЕЙДЕТ ОН.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:29
Откуда эта утка прилетела?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:36
Какие то глупости, но какие 300миллионов,слишком много.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:04
за такие деньги он и играть-то перестанет совсем! И так-то от случая к случаю забивает! И тогда к нему надо и корейца прикупить, т.к. без него он слабоват, их сила в тандеме.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:45
Правила дурацкие. Зачем их вводить, чтобы сразу же нарушать.
dok66
dok66
вчера в 11:37
Если это отступные , то Кейн этих денег не стоит .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:28
Утятина - бредятина.
Не так давно английские болелы зуб на него точили, за откровенно слабую игру, потом он включил второе дыхание...
И за такую нестабильность 300 лямов?
Мну его игра очень симпатизирует, но... не три сотни.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:21
Бред. Ни один игрок столько не стоит
adekvat
adekvat
вчера в 10:54
Даже в Англии правила действуют не для всех.
galem72
galem72 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 10:51
Стоит только обратить внимание на автора этого вброса и всё сразу встанет на свои места.
Этот таблоид спокойно может организовать охоту Реала на зюбу, даже глазом не моргнёт. ))
galem72
galem72 ответ Longless (раскрыть)
вчера в 10:46
Это значит, что утиный дейлистар будет сам его покупать по такой цене.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:40
Если сегодня заплатить за него 300 млн - это внести аванс....
Но это не будет стоимостью игрока...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:37, ред.
Я тебе больше скажу... Никто не может знать, сколько ЗАВТРА будет что/кто угодно стоить.
Прав всегда тот, кто платит бабки СЕГОДНЯ, - на момент покупки.
Заплатят манки 300 лямов , значит Кейн того стоит. Просто прими это и всё.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:34, ред.
Покупатель не может знать....нет и быть не может точного определения стоимости в данном вопросе...покупатель здесь приобретает лишь лотерею...так как не может заглядывать в будущее и определить точную меру полезности игрока в другом городе..в другой команде..с другим тренером и в другом коллективе...а только предполагать...
А уплаченные деньги никогда не были и не будут точным прейскурантом....
За Фелиша вон 127 млн заплатили....некоторые....теперь его надо 12 раз в Челси в аренду отдать...чтоб окупить..)))

Понятно что спрос рождает предложения...но нельзя не констатировать что на острове да и не только все давно попрощались с реальностью относительно стоимости...одни безумцы вешают ценники..другие их оплачивают....
Хотя наверняка ни те ни другие не понимают что такого должен делать игрок чтоб получать по полмиллиона за игру....забивать все голы пяточкой...через себя...со своей половины поля ???
Вот и я не понимаю....
Но отношусь к денежному сумасшествию касаемо нынешних цен на игроков с интересом и юмором...
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:33
Кажется Мбаппе дешевле. Может манкам его купить?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 10:25
Что то дешево для 30 лет. 750 миллионов-самое оно.. Свистки млять...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:23, ред.
Что значит зачем ? И причём тут Холланд ? Или ты думаешь "дьяволы" не в курсе трансфера Холланда в МС ?)
Если принципиально к делу подходить, то стоит он этих денег или нет, знает только (!) покупатель. Ну а наша стезя - личные, сторонние домыслы, которые к делу не относятся.
Заплатят манки эту сумму, значит Кейн, на момент покупки, того стоит.
А лохануться с Харри , значит так тому и быть. Это если по-взрослому - без лирики.

Что до футбольной стороны дела..., то МЮ нужен центрфорвард, который забивает голы, выполняя своё ПРЯМОЕ назначение в поле. На текущий момент таких в МЮ нет..., ну а Кейн - один из таких.
Neuron0015
Neuron0015
вчера в 10:02
Кейн никуда не уйдет из Тоттенхэма, это факт.
wrathofkillx
wrathofkillx
вчера в 10:00
ему 29 лет, игрок далеко не самый топовой - 300 млн. что за дичь?
Longless
Longless
вчера в 09:56
Так это значит что Кейн останется в Тоттенхэме.
Elliada
Elliada
вчера в 09:46
300 млн за 30-летнего безтрофейника?????? Дешевле купить Мбаппе
Gahi
Gahi
вчера в 09:40
В клубе "Манчестер Юнайтед" нужно хорошо подумать, стоит данный футболист таких денег, цена слишком завышена для такого трансфера.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:38
Они что там с ума посходили?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:38, ред.
Ну и зачем??
Если даже киборги...как Холанд дешевле...
mnpxkae287b2
mnpxkae287b2
вчера в 09:31
Деревяшка и пятой части этих денег не стоит
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