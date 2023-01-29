«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить за Кейна 300 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном.
«Дьяволам» придется заплатить за игрока 300 миллионов фунтов стерлингов. Футболист, вероятно, запросит зарплату 375 тысяч фунтов в неделю. Ранее манкунианцы ввели потолок зарплат, но Кейна это правило касаться не будет.
Ранее сообщалось, что нападающий готов продлить соглашение со «шпорами».
Если принципиально к делу подходить, то стоит он этих денег или нет, знает только (!) покупатель. Ну а наша стезя - личные, сторонние домыслы, которые к делу не относятся.
Заплатят манки эту сумму, значит Кейн, на момент покупки, того стоит.
А лохануться с Харри , значит так тому и быть. Это если по-взрослому - без лирики.
Что до футбольной стороны дела..., то МЮ нужен центрфорвард, который забивает голы, выполняя своё ПРЯМОЕ назначение в поле. На текущий момент таких в МЮ нет..., ну а Кейн - один из таких.
Если принципиально к делу подходить, то стоит он этих денег или нет, знает только (!) покупатель. Ну а наша стезя - личные, сторонние домыслы, которые к делу не относятся.
Заплатят манки эту сумму, значит Кейн, на момент покупки, того стоит.
А лохануться с Харри , значит так тому и быть. Это если по-взрослому - без лирики.
Что до футбольной стороны дела..., то МЮ нужен центрфорвард, который забивает голы, выполняя своё ПРЯМОЕ назначение в поле. На текущий момент таких в МЮ нет..., ну а Кейн - один из таких.
А уплаченные деньги никогда не были и не будут точным прейскурантом....
За Фелиша вон 127 млн заплатили....некоторые....теперь его надо 12 раз в Челси в аренду отдать...чтоб окупить..)))
Понятно что спрос рождает предложения...но нельзя не констатировать что на острове да и не только все давно попрощались с реальностью относительно стоимости...одни безумцы вешают ценники..другие их оплачивают....
Хотя наверняка ни те ни другие не понимают что такого должен делать игрок чтоб получать по полмиллиона за игру....забивать все голы пяточкой...через себя...со своей половины поля ???
Вот и я не понимаю....
Но отношусь к денежному сумасшествию касаемо нынешних цен на игроков с интересом и юмором...
А уплаченные деньги никогда не были и не будут точным прейскурантом....
За Фелиша вон 127 млн заплатили....некоторые....теперь его надо 12 раз в Челси в аренду отдать...чтоб окупить..)))
Понятно что спрос рождает предложения...но нельзя не констатировать что на острове да и не только все давно попрощались с реальностью относительно стоимости...одни безумцы вешают ценники..другие их оплачивают....
Хотя наверняка ни те ни другие не понимают что такого должен делать игрок чтоб получать по полмиллиона за игру....забивать все голы пяточкой...через себя...со своей половины поля ???
Вот и я не понимаю....
Но отношусь к денежному сумасшествию касаемо нынешних цен на игроков с интересом и юмором...