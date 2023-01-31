Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиЕвро-2024

Тедеско возглавит сборную Бельгии

сегодня, 18:03

Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации источника, официально об этом ещё не объявлено, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время. Контракт будет подписан до 2026 года. Ожидается, что помощником специалиста будет Андреас Хинкель, а также тренер вратарей Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке» и «Лейпциге».

Королевская бельгийская футбольная федерация (RBFA) считает молодость тренера идеальным дополнением к опыту 66-летнего технического директора Фрэнка Веркаутерена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» определился с возможным новым главным тренером
29 января
Экс-тренер «Спартака» в сборной Бельгии, Моуриньо – снова в «Челси». Скоро ожидаются топ-назначения
28 январяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии4
СлухиГлавному тренеру сборной Хорватии предложили возглавить «Аякс»
28 января
СлухиБывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить сборную Бельгии
28 января
СлухиМоуриньо хочет вернуться в «Челси»
28 января
СлухиЗидан хотел бы поработать в «Баварии»
28 января
Сортировать
Все комментарии
k222eo
k222eo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:52
Я думал, что это возможно только в РПЛ. А в бундеслиге нет? Или...
Capral
Capral ответ k222eo (раскрыть)
сегодня в 22:22
Анатолий, а разве, он еще не показал? У меня впечатление, что кто-то его крышует. Уж слишком вольготно, он чувствует себя. Если после стольких очевидных провалов, он еще не уволен, значит, что-то тут не то...
k222eo
k222eo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:47, ред.
Видимо ждут когда Шварц покажет себя по полной
Gahi
Gahi
сегодня в 20:50
Всё познаётся в сравнении, может у Тедеско и получится добиться большего с этой командой. Удачи
112910415
112910415
сегодня в 20:20
он интересный тренер, удачи ему !
makkie
makkie
сегодня в 19:42
Рад за Тедеско!

И огромный привет Бородину с Мостовым. Один на побегушках в роли четвёртого помощника тренера, другой ходит по эфирам Матч ТВ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:00
Ну всё, на бельгийцах можно ставить крест ✝︎
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:47
Так сторонам всем и надо!!! По заслугам...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:45
Чето вспомнил "Семь стариков и девушка". 11 стариков и Доминико, перефразируя. Думаю будет интересно.
Capral
Capral
сегодня в 18:26, ред.
Видно, мало Бельгии было одного позора на ЧМ...
Они бы еще шварца назначили.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:05
В добрый путь, посмотрим что из этого получится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 