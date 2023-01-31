Тедеско возглавит сборную Бельгии

1675177390

сегодня, 18:03

Немецкий тренер возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации источника, официально об этом ещё не объявлено, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время. Контракт будет подписан до 2026 года. Ожидается, что помощником специалиста будет Андреас Хинкель, а также тренер вратарей Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке» и «Лейпциге».

Королевская бельгийская футбольная федерация (RBFA) считает молодость тренера идеальным дополнением к опыту 66-летнего технического директора Фрэнка Веркаутерена.