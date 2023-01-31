Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии, сообщает HLN.
По информации источника, официально об этом ещё не объявлено, но, вероятно, это произойдёт в ближайшее время. Контракт будет подписан до 2026 года. Ожидается, что помощником специалиста будет Андреас Хинкель, а также тренер вратарей Макс Урванчки, с которыми Тедеско работал в «Спартаке» и «Лейпциге».
Королевская бельгийская футбольная федерация (RBFA) считает молодость тренера идеальным дополнением к опыту 66-летнего технического директора Фрэнка Веркаутерена.
И огромный привет Бородину с Мостовым. Один на побегушках в роли четвёртого помощника тренера, другой ходит по эфирам Матч ТВ.
И огромный привет Бородину с Мостовым. Один на побегушках в роли четвёртого помощника тренера, другой ходит по эфирам Матч ТВ.
Они бы еще шварца назначили.
Они бы еще шварца назначили.