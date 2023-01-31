В «Челси» переизбыток игроков. Боули предстоит распродать многих

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вчера, 12:36

О том, кто может покинуть «Челси» в ближайшее время.

Большая закупка «Челси» не пройдет бесследно. Финансовый фэйр-плей никто не отменял, а зарплатная ведомость очень сильно перегружена. Новоиспеченному владельцу «Челси» предстоит заняться вопросом продажи многих игроков, поскольку они перестанут получать игровое время.

Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди

После ухода из команды любого человека, занимавшего определенную роль долгое время, возникает проблема с тем, чтобы его заменить. Так и у «Челси». Уход Петра Чеха не прошел бесследно. Главные тренеры попеременно ставили в ворота то Кепу, то Менди, но стабильности в их игре не было.

Отсутствие уверенности у Кепы и плохая игра ногами Эдуара Менди все же сделали свое дело. Клуб рассматривает продажу обоих игроков и уже присмотрел замену. И если вопрос о будущем Кепы остается открытым в связи с хорошей формой испанца, то вероятность продажи сенегальца больше. Но стоит учитывать, что Эдуар совсем недавно получил перелом, в связи с чем ему сделали операцию, и это может отпугнуть потенциальных покупателей.

В качестве своей цели «аристократы» определили вратаря «Брентфорда» Давида Райю, контракт которого истекает летом 2024-го. И в случае, если стороны не смогут договориться о новом соглашении, «Брентфорд», скорее всего, будет вынужден продать своего вратаря по сниженной цене.

Калиду Кулибали

31-летний сенегальский защитник был приобретен прошлым летом у «Наполи» за 38 миллионов евро и был призван заменить ушедшего в «Реал» Антонио Рюдигера. К сожалению, ожидания разошлись с реальностью. Форма и стабильность Кулибали вызывают некоторые вопросы. В итоге самым надежным защитником остается Тиаго Силва, игра которого заставляет восхищаться, если помнить о его возрасте.

Сам Калиду в ноябре списывал проблему на формацию, по которой играет «Челси»:

И Тухель, и Поттер задействуют схемы с тремя центральными защитниками. В «Наполи» я играл в двойке. Попал в непривычные условия.

С этим нельзя не согласиться, но нет гарантии, что у Кулибали получилось бы при схеме в 2 защитника, а перестраивать всю команду ради Калиду в «Челси» не станут.

Зимой «Челси» приобрел центрального защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, намекая на то, что эта позиция тоже будет меняться, несмотря на наличие в клубе нескольких молодых и перспективных игроков.

Сезар Аспиликуэта

Уход Сезара в «Барселону» обсуждался всю первую половину прошлого года. Капитану «Челси» уже 33, а роль правого фулбэка ему не совсем подходит. После перехода клуба на формацию с тремя центральными защитниками, Аспиликуэта переквалифицировался и стал играть на позиции правого центрального, но, как и в случае Кулибали, не играет стабильно.

Контракт испанца истекает летом 2024-го, а предпосылок к тому, что в ближайшее время он станет основным, нет. В январе снова возникли слухи о возможном переходе в стан «Барсы», и на этот раз футболист рассмотрит вариант с переездом в Ла Лигу более предметно.

Жоржиньо

Контракт итальянца истекает летом 2023-го, а в дверь уже сейчас стучатся соседи из «Арсенала». Как и «Челси», они были заинтересованы в приобретении Мойсеса Кайседо из «Брайтона», но «чайки» не отступают от своей позиции и расставаться с молодым полузащитником не планируют.

Жоржиньо приобретался по требованию Маурицио Сарри. С момента ухода специалиста из клуба итальянского хавбека преследуют слухи о его продаже. Вот и сейчас — «Челси» готов продать Жоржиньо, но рассчитывает выручить за игрока 15 миллионов евро.

Конор Галлахер

Проведя ударно прошлый сезон в «Кристал Пэлас», Конор решил остаться в «Челси» в надежде, что ему удастся завоевать место в основном составе. Учитывая проблемы в центре поля «синих», это казалось несложным, но игровое время Галлахера очень ужато.

После продажи Гордона в «Ньюкасл», у «Эвертона» появились средства на приобретение игроков. В первую очередь, взор был обращен именно на Галлахера. «Ириски» предложили за полузащитника 40 млн фунтов, «Челси» готовы принять сумму в 45 млн. В футболисте также заинтересованы в «Ньюкасле». Однако неясно, удастся ли убедить самого игрока, ведь с лета его настрой не поменялся и он намерен бороться за место в составе.

Мэйсон Маунт

До истечения контракта Маунта осталось 18 месяцев. «Челси» не хотел бы терять игрока и настроен убедить продлить соглашение. Однако в данный момент переговоры не ведутся по инициативе Маунта — он приостановил обсуждение нового контракта в ноябре прошлого года. На фоне этого появилась информация о заинтересованности «Ливерпуля» в приобретении полузащитника ближайшим летом. Уход одного из лидеров команды в стан конкурентов стал бы ударом для «Челси».

В данный момент зарплата Маунта составляет лишь 75 тысяч фунтов в неделю и является одной из самых низких в клубе. Во многом из-за этого англичанин рассматривает варианты с уходом из команды.

Хаким Зиеш

Из всех представленных в списке игроков у Хакима наибольшее количество вариантов развития карьеры. Только за последние несколько дней его связывали с «Ньюкаслом», «Эвертоном», «Барселоной», «Миланом» и ПСЖ . Кажется, что именно парижский клуб преуспел в переговорах и заполучит марокканца на флажке зимнего трансферного окна. Скорее всего, Хаким перейдет в стан парижан на правах аренды с опцией выкупа.

Зиеш никогда не имел стабильного игрового времени в стане «аристократов». В текущей кампании он сыграл лишь в 10 матчах Премьер-Лиги и отличился только одной голевой передачей.

Кристиан Пулишич

На американца возлагались огромные надежды. Его приобретали в 2019 году из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро, и вряд ли кто-то скажет, что Пулишич оправдал ожидания. В стане «синих» вингер провел 136 матчей и отличился лишь 47 результативными действиями.

Сообщается, что зарплата Пулишича составляет 145 тысяч в неделю, а контракт рассчитан до лета 2024 года. Потенциальный уход помог бы перезапустить свою карьеру, ведь в период нахождения в «Челси» ее развитие немного приостановилось.

У «Челси» есть два трансферных окна, чтобы решить вопрос о будущем Кристиана. Летом будет возможность заполучить часть трансферной стоимости, уплаченной «Боруссии» при приобретении. В данный момент ходят слухи о том, что лондонцы требуют за игрока 35 млн фунтов.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Летний переход в «Челси» был ошибочным, ведь после ухода из команды Томаса Тухеля, игровое время нападающего сильно сократилось. Одним из вариантов развития карьеры этой зимой было возвращение в «Барселону». По информации СМИ , игрок очень хотел возвращения. Тем не менее правила Ла Лиги не позволили этому трансферу осуществиться.

За 11 матчей текущего сезона Обамеянг отличился лишь одним забитым голом. Определенно не то, что ожидают от игрока, который совсем недавно был одним из лучших бомбардиров Премьер-Лиги. Скорее всего, Обамеянг так и останется в «Челси» до лета и будет искать варианты продолжения карьеры в ближайшие несколько месяцев.

Кроме перечисленных игроков не стоит исключать ухода ряда других футболистов. Положение в клубе Хаверца, Лофтус-Чика, Чалобы и Канте тоже вызывает некоторые сомнения, и в случае, если клуб получит удовлетворяющее их предложение, они, скорее всего, покинут команду.