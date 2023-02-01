Гави может бесплатно покинуть «Барселону» после окончания сезона

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01 февраля 2023, 15:49

Полузащитник может покинуть «Барселону».

По данным источника, летом каталонский клуб может продать ряд футболистов, чтобы держать зарплатную ведомость в пределах 150-200 млн евро за сезон.

Кроме того, Ла Лига может обжаловать право на регистрацию Гави, потому что после подписания контракта с хавбеком потолок зарплат «сине-гранатовых» превышает лимит. Если жалоба Ла Лиги будет удовлетворена, молодой полузащитник может покинуть «Барселону» бесплатно летом 2023 года.