Гави может бесплатно покинуть «Барселону» после окончания сезона

Полузащитник Гави может покинуть «Барселону».
По данным источника, летом каталонский клуб может продать ряд футболистов, чтобы держать зарплатную ведомость в пределах 150-200 млн евро за сезон.
Кроме того, Ла Лига может обжаловать право на регистрацию Гави, потому что после подписания контракта с хавбеком потолок зарплат «сине-гранатовых» превышает лимит. Если жалоба Ла Лиги будет удовлетворена, молодой полузащитник может покинуть «Барселону» бесплатно летом 2023 года.
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