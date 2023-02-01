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Гави может бесплатно покинуть «Барселону» после окончания сезона

01 февраля 2023, 15:49

Полузащитник Гави может покинуть «Барселону».

По данным источника, летом каталонский клуб может продать ряд футболистов, чтобы держать зарплатную ведомость в пределах 150-200 млн евро за сезон.

Кроме того, Ла Лига может обжаловать право на регистрацию Гави, потому что после подписания контракта с хавбеком потолок зарплат «сине-гранатовых» превышает лимит. Если жалоба Ла Лиги будет удовлетворена, молодой полузащитник может покинуть «Барселону» бесплатно летом 2023 года.

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Барселона  Гави
Перевод с as.com Фото: Твиттер УЕФА
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Все комментарии
kamilchik
kamilchik ответ Dima salev (раскрыть)
05 февраля в 06:23, ред.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    03 февраля в 10:08
    Еще очень сильно повезло что Педри и Гави появились, которые реально тащят, без них шли бы где то на 6 месте, потому что адекватной трансферной политики от Хави я не вижу, да собственно как и футбола, учитывая состав. Вот смотрю на Артету, там состав по хуже, но игра в разы лучше
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    03 февраля в 09:59, ред.
    Надо трансферы с умом делать, усиливать те позиции которые необходимы, и продавать зажравшезся ветеранов, а не держаться за них, каждый раз предлагая космические ЗП . Серхи Роберто 15 лямов получает, это что за беспредел? Бензема 8 , Казимиро 7,5 .Да вообще больше 15 только Роналду, Азар и Бэйл получал, Бейл и то с бонусами 16 , без бонусоа 11 . И еще говорит Пернс виноват. Ты спасибо Тебасу должен сказать, он решением о потолке зарплат остановил банкротство Барсы , потому что такая безумная раздача денег, привила бы к краху. Тоже мне больше чем клуб, воспитанники преданные. Пике получал больше чем Рамос и Пепе вместе взятые, Бускетс 30 лямов, в Мадриде никто никогда не получал столько, за такие деньги я барсу больше чем они любил бы. Самые лучшие восспитанники, прям видна безкорыстная любовь
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    03 февраля в 09:46, ред.
    Да причем тут угадать? Ты не понимаешь в чем дело? Барса покупает игроков где у них итак есть хорошие игроки или ветеранов, которых через пару лет менять. Любой может не заиграть, но зачем тебе брать дорогого игрока туда где у тебя все хорошо? Или ветерана за дорого и за пару снзонов? Лева очень хорош, но это максимум на два сезона, дальше что? А дальше опять нужны деньги, нужны рычаги, что бы искать топ напа а их итак дефецит. Что мешало бороться за Холонда или Альвареса вместо Левандовского?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля в 16:15, ред.
    И суть в том что трансферы зачастую бестолковые. Ну ок Левандовски хороший игрок, но сколько ему лет? Через пару лет опять придется искать деньги и нового напа.И учитывая проблемы с финансоми, нельзя было об этом подумать и посмотреть чуть дальше своего носа? Рафинья, ну игрок среднего уровня, нужен ли он был с учетом того что есть Дембеле и Торрес? А это уже больше 100 лямов , вот тебе и деньги на Холанда. Ну нет делаем бестолковые необдуманные трансферы, и обвинить потом во всем Переса
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля в 16:02
    А где этот кризис? Вот я про него слышал как и все, но что то на деле не видно. Каждый год в два раза больше тратите чем Реал, у которого нет кризиса. И самое смешное то, что Реал и продает на большие деньги Роналду за 117 , Казимиио за 75 , Варана за 50 . А кого Барса продала? Или бесплатно уходят или за гроши . Зато 400 лямов за три года Барса тратить а не Реал. Так где кризис?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля в 11:49
    С 20 года Реал на трансфеоы потратил 110 миллионов, пришли два игрока. Барса 350 миллионов, пришли гле то 40 футболистов, и из низ 80 процентов свободные агенты. Так почему при таких огромных трат, до сих пор хромые?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля в 11:39, ред.
    Даже такая кричит барса хромая, а Реал не храмой? Летом кто почти 200 лямов на трансферы отдал? Реал или хромая Барса? А что Реал вообще покупает? За послелние 2-3 года на лямов 400 больше чем Реал трансферов накупили, а они еще и хромые? А сколько нужно потратить что бы перестатл быть храмыми?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    02 февраля в 11:34, ред.
    Ну да это Мадрид заставлял покупать всякий хлам, платить ноунеймам такие зп что даже звезды Релала не получали Каззимиро 7 лямов а сколько Де йонг ? 30 ? Сехри Роберто? 20.Это все мадрид виноват козни строит. Это он виноват что Бара раздуло зарплатеую ведомость до миллиарла, а сам хитрый мадрид в районе 500 миллионов держут. И если улсовные Роналду и Вараны начинают требовать космическую зарплаиу, Реал их за это продает, а не как Барса дает наглецам все что они поросят и в этом перес виноват
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga........ (комментарий удален) (раскрыть)
    01 февраля в 22:21
    Скажи спасибо Меське за то, что довёл клуб до такого состояния своей жадностью. На первом месте временно. У Реала спад и сложный график.
    A.S.A
    A.S.A
    01 февраля в 22:15
    Думаю Барселона сделает все возможное, но не потеряет такого талантливого игрока! Гави и Педри это будущее каталонского клуба, так что не верю в то, что эта потеря состоится.
    Клубу нужна нормальная чистка радов. Нужно еще больше доверять молодым игрокам
    cez8kpfmzccq
    cez8kpfmzccq
    01 февраля в 20:07
    ЛЛ как будто специально Барсу выживает в суперлигу
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    01 февраля в 17:10
    Ну в Барсе есть более великовозрастные игроки, от которых можно спокойно отказаться, но точно не от Гави! Это будет глупо с их стороны!
    Dima salev
    Dima salev
    01 февраля в 17:04
    Ла лига это Реал. Как только Барса нашёл свою игру и обошёл Реал. Руководство Реала начинают травлю против Барселоны.
    Было время когда обвинили Месси за не уплаты налоги или обвинили Неймар на изнасиловании не известно кого.
    dok66
    dok66
    01 февраля в 16:51
    Фейк . Барса его подписала , и наверняка просчитала все варианты .
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    01 февраля в 16:24
    Эта зарплатная ведомость соизмерима с аппетитом Месси.
    BENFICA
    BENFICA
    01 февраля в 16:06
    Будет очень печально!
    drug01
    drug01 ответ arsworld (раскрыть)
    01 февраля в 15:59
    Таков нынешний футбол
    arsworld
    arsworld
    01 февраля в 15:54
    Жесть 18 лет, и 90кк стоимость, во что первратили футбол
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 февраля в 15:50
    Значит Барселоне срочно от кого-то другого нужно избавиться.
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