«Манчестер Сити» планирует летом приобрести новых игроков для усиления линии атаки.
Сообщается, что «горожане» следят за нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией и футболистом «Милана» Рафаэлом Леау.
Помимо этого, МС рассматривает варианты для усиления защиты. Состав команды может пополнить защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл. Прошлым летом «Манчестер Сити» решил не подписывать Марка Кукурелью, когда тот выступал за «Брайтон», Чилуэлл может стать альтернативой.
То гор ушёл и отдал акки другому, но тот кому он отдал пишет, что он набирал очки и выигрывал гор и собственно всё одинаково, как4 бы не маскировался.
Раздвоение личности, али как?
То гор ушёл и отдал акки другому, но тот кому он отдал пишет, что он набирал очки и выигрывал гор и собственно всё одинаково, как4 бы не маскировался.
Раздвоение личности, али как?