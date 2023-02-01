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«Манчестер Сити» летом хочет усилить линию нападения

01 февраля 2023, 17:24

«Манчестер Сити» планирует летом приобрести новых игроков для усиления линии атаки.

Сообщается, что «горожане» следят за нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией и футболистом «Милана» Рафаэлом Леау.

Помимо этого, МС рассматривает варианты для усиления защиты. Состав команды может пополнить защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл. Прошлым летом «Манчестер Сити» решил не подписывать Марка Кукурелью, когда тот выступал за «Брайтон», Чилуэлл может стать альтернативой.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
02 февраля в 07:41
Если только скамейку усиливать.
monah-10
monah-10
01 февраля в 20:17
Куда на куй, там Холланд, куда уже больше усиливать, только если марсиан подписать, это предел. Невозможно усилить то, что и так усиленно до космического уровня.
протон
протон
01 февраля в 18:15
Хвича ещё год назад бился с условной Уфой , летом может играть у Гвардиолы в Сити , очень крутая история👍🏻
Горожане
Горожане
01 февраля в 18:03
Хвичу можно, а вот насчёт Леау сомневаюсь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Namuri (раскрыть)
01 февраля в 17:47
Ты уж определись гор ты или не гор?
То гор ушёл и отдал акки другому, но тот кому он отдал пишет, что он набирал очки и выигрывал гор и собственно всё одинаково, как4 бы не маскировался.
Раздвоение личности, али как?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 февраля в 17:32
Давно пора уситься, Хвича поможет!
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