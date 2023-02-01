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Защитник молодёжной сборной Португалии перешёл в «Лидс»

01 февраля 2023, 20:21

Защитник Диогу Монтейро перешел из «Серветта» в «Лидс».

Футболист сборной Португалии U19 подписал с «павлинами» соглашение сроком на 3,5 года. Ожидается, что игрок будет выступать за молодежный состав англичан.

За основную команду «Серветта» Монтейро дебютировал в 16 лет, став одним из самых молодых игроков первенства Швейцарии.

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протон
протон
01 февраля в 20:49
"Потом когда был лимит 350 очковых, все равно побеждал много раз по другой причине. ".

Вам не лучше играть по такой схеме?  Я предлагаю в общем, привожу пример почему, во-первых, Вы участвуете  в честной борьбе без клонов, второе - много содержательных комментариев читают люди на сайте и не только, заходят с других сайтов по твоим репостам, создают всеобщий актив, наращиваешь познания в футболе.  Лично я Вас поздравлял, когда вы с аккаунта Матрикс-333 взяли 100 к. но когда понял как это происходит то расстроился.

 Было обидно за всех тех, кто играет, считая каждую копейку. А тут рой 500 аккаунтов. Зайдут новички на сайт, решат поучаствовать, увидят ситуацию и махнут рукой, что ловить там нечего один человек по сути играет клонами
Гость
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