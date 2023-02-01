Защитник молодёжной сборной Португалии перешёл в «Лидс»

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01 февраля 2023, 20:21

Защитник перешел из «Серветта» в «Лидс».

Футболист сборной Португалии U19 подписал с «павлинами» соглашение сроком на 3,5 года. Ожидается, что игрок будет выступать за молодежный состав англичан.

За основную команду «Серветта» Монтейро дебютировал в 16 лет, став одним из самых молодых игроков первенства Швейцарии.