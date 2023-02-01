Защитник молодёжной сборной Португалии перешёл в «Лидс»

Защитник Диогу Монтейро перешел из «Серветта» в «Лидс».
Футболист сборной Португалии U19 подписал с «павлинами» соглашение сроком на 3,5 года. Ожидается, что игрок будет выступать за молодежный состав англичан.
За основную команду «Серветта» Монтейро дебютировал в 16 лет, став одним из самых молодых игроков первенства Швейцарии.
Вам не лучше играть по такой схеме? Я предлагаю в общем, привожу пример почему, во-первых, Вы участвуете в честной борьбе без клонов, второе - много содержательных комментариев читают люди на сайте и не только, заходят с других сайтов по твоим репостам, создают всеобщий актив, наращиваешь познания в футболе. Лично я Вас поздравлял, когда вы с аккаунта Матрикс-333 взяли 100 к. но когда понял как это происходит то расстроился.
Было обидно за всех тех, кто играет, считая каждую копейку. А тут рой 500 аккаунтов. Зайдут новички на сайт, решат поучаствовать, увидят ситуацию и махнут рукой, что ловить там нечего один человек по сути играет клонами
Вам не лучше играть по такой схеме? Я предлагаю в общем, привожу пример почему, во-первых, Вы участвуете в честной борьбе без клонов, второе - много содержательных комментариев читают люди на сайте и не только, заходят с других сайтов по твоим репостам, создают всеобщий актив, наращиваешь познания в футболе. Лично я Вас поздравлял, когда вы с аккаунта Матрикс-333 взяли 100 к. но когда понял как это происходит то расстроился.
Было обидно за всех тех, кто играет, считая каждую копейку. А тут рой 500 аккаунтов. Зайдут новички на сайт, решат поучаствовать, увидят ситуацию и махнут рукой, что ловить там нечего один человек по сути играет клонами