Один верил шаману, а другой спал пьяным на асфальте. Фернандес побил рекорды трансферных неудач АПЛ

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вчера, 13:52

Самые дорогие футболисты в истории турнира.

1-е место. Энцо Фернандес (из «Бенфики» в «Челси») – 121 млн евро

Желаем успехов, но у мальчишки, который недавно выиграл чемпионат мира, мало шансов отработать 121 млн евро. Контракт на 8.5 лет, «Бенфика» разрешила Боэли разбить выплаты. Энцо – шикарный, многогранный футболист. Поттер видит его в центре композиции. Отпустили Жоржиньо, готовы расстаться с Канте. Останется Ковачич, будет Фернандес, но пока трансферная кампания хаотичная. Надергали молодых людей, забывая о концепции. Фернандес лишь прошлым летом перебрался в Европу. Хотелось бы, чтобы заиграл, но посмотрите на других дорогущих новичков…

2-е место. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити») – 117.5 млн евро

Никогда игрок ротации сборной Англии и «горожан» не работал на такие деньги. «Манчестер Сити» банально не зарабатывает столько, чтобы покрыть все расходы на содержание Грилиша. Гвардиола ищет инсайду место в основе, аргументирует подписание хулигана тем, что Джек умеет взламывать низкий блок. Но как часто Грилиш на такое способен? Англичанин в юности спал пьяным на асфальте во время отпуска, позже жестко отрывался, пока лютовала пандемия. Его видели нетрезвым в Манчестере в компании Уокера и Мареза. Говорят, параллельно неплохо тренируется. Но Грилиш выдал лишь 2 гола и 3 ассиста в АПЛ за половину сезона. Холанд столько мячей создает за две игры.

3-е место. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси») – 113 млн евро

Агенты, которым важно лишь получить комиссионные, испортили карьеру многим футболистам. О чем думали представители Лукаку, когда перекидывали его из одного клуба в другой? О своем кармане, конечно же. В «Интере» с Конте и Лаутаро бельгийцу повезло, подходил и находился на пике формы. А вот возвращение в «Челси», где уже разок не заиграл, и в АПЛ , где не всегда удачно смотрелся в МЮ Моуриньо – большая ошибка крупного форварда. Грановская тоже промахнулась. Лукаку бил мимо на чемпионате мира, а в «Интере» иногда ветеран Джеко смотрится живее и уместнее, чем стареющий бельгиец.

4-е место. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед») – 105 млн евро

Глупость трансфера еще и в том, что Погба – воспитанник МЮ . Сначала подарили, а потом выкупили за 105 млн евро. Фергюсон не видел юного француза в основе, отдал «Ювентусу». Уже после ухода сэра Алекса вернули хавбека, который подходил под стиль туринского клуба, но не имел ключевого места в формациях тренеров «дьяволов». Погба – чемпион мира и звезда, у него прекрасное понимание футбола. И форма раньше была неплохой. Но его дорогущий трансфер себя не оправдал. «Реал» правильно сделал, что не послушал Зидана, не подписывал Поля. Погба менял прически, злился, что не главный человек на поле, конфликтовал с наставниками, а потом торчал в МЮ из-за зарплаты, ушел бесплатно. Добавьте дикую историю с шантажом от родного брата в деле о шаманах, которые должны были сглазить Мбаппе – получите трансферную неудачу. Погба не стал Кантона XXI века для МЮ .

5-е место. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед») – 95 млн евро

У МЮ уже был один Антони, звали его Анхель. Ди Мария до сих пор ненавидит Манчестер, ван Гала и всё, что связано с МЮ . Переключает канал, когда видит матч команды тен Хага. Летом наставник «Аякса» предложил подписать другого вингера за огромные деньги. Антони не умеет менять позиции, как Ди Мария – вспомните, что Лигу чемпионов в «Реале» аргентинец выиграл как левый центральный хавбек, а техника бразильца пока не впечатляет защитников АПЛ . Дадим Антони время, но 95 млн евро за такого футболиста – переплата.

6-е место. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед») – 87 млн евро

В этом списке объяснения, почему МЮ давно не чемпион Англии. Мало просто накупить игроков – этот урок Боэли еще усвоит. Важно найти правильного тренера и спортивного директора. Второго у Вудворда быть не могло. Считал себя гением подписаний и переговоров. Судя по тому, что выдал Магуайр в МЮ , легко поставить под сомнения высокие оценки Эдом своей работы. Харри скатился в цене, скатился по игре – в «Лестере» работал лучше и увереннее. А теперь не нашел новый клуб зимой, может выпасть из основы Англии на Евро-2024, если затянет с поиском игровой практики. Лисандро и Варан обойдутся без него.

7-е место. Джейдон Санчо (из «Боруссии» Д в «Манчестер Юнайтед») – 85 млн евро

Санчо ждут в составе МЮ впервые за много месяцев. Учитывая игру Антони, у Джейдона будет шанс, но этот дорогущий трансфер – живой пример, что нельзя переплачивать за англичан. Особенно с учетом, что вингер «Боруссии» Д не подходил МЮ изначально, у него другой стиль футбола, чем у Рэшфорда. Вся структура игры должна быть иной, чтобы Джейдон принес пользу. В прошлом у Фергюсона было понимание, кого не хватает команде. Например, дорогущий трансфер Фердинанда дополнили подписанием Видича из «Спартака» за 4.45 млн евро, а потом и ван дер Сара за 4 млн евро.