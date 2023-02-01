Ещё один украинец и рекордный переход в истории Англии. Итоги последнего дня трансферного окна

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01 февраля 2023, 11:41

Английская Премьер-Лига поучаствовала в большинстве из сделок.

Кейлор Навас, Фелипе и Шелви в «Ноттингем Форест»

«Лесники» продолжают свою закупку так, будто их заявка на чемпионат не имеет дна. С начала летнего трансферного окна команда заполучила 29 футболистов. Многие игроки были получены полноценным трансфером, часть из них — посредством арендного соглашения, а кто-то перешел свободным агентом.

Голкипер из Коста-Рики, проигравший борьбу Джиджи Доннарумме в ПСЖ , приехал в английский клуб, основной вратарь которого выбыл на неопределенный срок. Поэтому минимум в первые месяцы аренды Кейлор будет стоять на воротах «Ноттингема».

Текущий сезон для 33-летнего Фелипе можно назвать провальным. С начала кампании 22/23 бразилец выпал из основной обоймы «Атлетико», за которую провел лишь три матча. Как нельзя кстати на «матрасников» вышли из «Ноттингема», который приобрел защитника за 2,3 млн евро. В связи с большой закупкой английского клуба дорога к основе для Фелипе не гарантирована, но большой опыт игрока может сыграть важную роль при борьбе за выживание.

Если Навас и Фелипе не знакомы с подобным, то «Ноттингему» может помочь центральный полузащитник Джонджо Шелви, который был лидером «сорок» долгое время. Приобретение аравийскими шейхами «Ньюкасла» положительно сказалось на уровне игры многих футболистов команды, но не в случае англичанина. Шелви потерял место в основе и, как Фелипе, принял участие лишь в 3 матчах чемпионата.

Торган Азар в ПСВ

Карьера Торгана пошла на спад в последние годы. Как и старший брат, он все меньше выступал в своем клубе, и «Боруссия» приняла решение отправить игрока в аренду. В текущем сезоне Торган принял участие в 21 матче дортмундской команды и отличился лишь одним забитым мячом. В ПСВ он, скорее всего, будет заменять ушедшего лидера голландского коллектива Коди Гакпо.

Мэтт Доэрти в «Атлетико»

Ирландский 31-летний защитник оказался не нужен Антонио Конте и выходил на поле только в тех случаях, когда играть было некому. У него был действующий контракт в «Тоттенхэме», но в стан «Атлетико» он перешел в качестве свободного агента. Перед трансфером в испанский клуб Мэтт разорвал контракт с клубом. Причиной послужило то, что у лондонцев уже было 8 игроков, которых они отправили в аренду за пределы АПЛ .

Педро Порро в «Тоттенхэм»

Уход Доэрти стал возможен после того, как «Тоттенхэм» взял в аренду с обязательством выкупа за 45 млн евро правого латераля Педро Порро. Лондонцы пытались заполучить испанца на протяжении всего января, и в какой-то момент даже объявляли о том, что сделка сорвалась, но сторонам удалось договориться в преддверии закрытия трансферного окна.

Эктор Бельерин в «Спортинг»

После ухода Педро Порро у португальского «Спортинга» возникла необходимость приобретения замены испанцу. Руководство лиссабонцев без промедления обратилось к «Барселоне», в стане которой больше числился, нежели играл Эктор Бельерин. Сейчас Эктору лишь 27 лет, а его карьера совсем пошла под откос в последние годы. Аренда в «Спортинге» — хорошая возможность ее реанимировать.

Илья Забарный и Хамед Траоре в «Борнмут»

За неделю до дедлайна «Борнмут» громко о себе заявил, предложив 30 миллионов евро за Николо Дзаньоло. Поначалу итальянец был против переезда в стан «вишенок», но позже дал свое согласие на переход. Когда все условия были уже согласованы, «Борнмут» отказался от футболиста, обосновав это другими трансферами и большими тратами в январе. На флажке трансферного окна английский клуб объявил о двух игроках — Илье Забарном из киевского «Динамо» и Хамеде Траоре из «Сассуоло».

Илья Забарный пополнил список украинских игроков в топ-5 чемпионатах. В одной только Премьер-Лиге их уже четверо — Зинченко, Миколенко, Мудрик и теперь Забарный. Центральному защитнику лишь 20, а он уже успел принять участие в 24 матчах сборной. Забарный обошелся «вишням» в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Хамед Траоре к 22 годам отыграл в 140 матчах Серии А. И если для сторонних болельщиков атакующий полузащитник не известен, то в Италии он давно на слуху. Наряду с Распадори Траоре считался одним из главных молодых активов «Сассуоло». За время в клубе успел сыграть абсолютно на всех позициях в полузащите, чем, возможно, и привлек внимание «Борнмута». Англичане взяли ивуарийца в аренду с обязательством выкупа за 25 миллионов фунтов.

Марсель Забитцер в «Манчестер Юнайтед»

В кубковом матче против «Рединга» долгосрочную травму получил Кристиан Эриксен. К счастью для «Манчестер Юнайтед», информация стала известна в самый разгар трансферного окна. Руководство манкунианцев приняло решение взять в аренду Забитцера из «Баварии». Полузащитник переходил в мюнхенскую команду вслед за Юлианом Нагельсманном летом 2021 года, но не получил от тренера поддержки и чаще оказывается в роли запасного. За полтора года в Мюнхене он принял участие лишь в 40 играх Бундеслиги.

Жоржиньо в «Арсенал»

Приобретение Жоржиньо стало одним из самых неожиданных трансферов прошедшего месяца. Из-за переизбытка игроков у «Челси» возникла необходимость в продаже своих футболистов и высвобождении зарплатной ведомости. Одним из ненужных игроков оказался итальянский опорник, контракт которого истекал ближайшим летом. «Арсенал», в свою очередь, пытался убедить «Брайтон» отпустить в Лондон Мойсеса Кайседо, даже предлагал рекордные для себя суммы, но раз за разом получал отказ. Пришлось обращаться к запасному варианту, приобретать Жоржиньо за 15 млн фунтов. Итальянец сильно отличается по стилю от всех остальных полузащитников «Арсенала». Поэтому будет интересно наблюдать за тем, как Артета планирует внедрять его в свой состав.

Энцо Фернандес в «Челси»

Энцо Фернандес был желанным игроком для множества топ-клубов Европы. Опция выкупа Энцо составляла 120 миллионов евро, что отпугивало многих покупателей. «Ливерпуль» и «Сити» надеялись, что к лету запросы «Бенфики» поутихнут и они смогут заполучить аргентинца за меньшую сумму. Тодду Боэли терпения не хватило, и после долгих переговоров по поводу способа оплаты полузащитник все же перебрался в стан «аристократов». Переход Энцо стал самым дорогим трансфером окна и самой дорогой покупкой в истории английской Премьер-Лиги.