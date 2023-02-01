Успех МЮ под угрозой. Отказались от четырёх игроков ради дублёра Эриксена

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вчера, 16:02

Экстренный трансфер после потери Кристиана.

Травма Эриксена обрывает игровые связи

Фернандеш — ключевой дирижер «Манчестер Юнайтед». У него командный рекорд по качеству созданных моментов, причем мог рассчитывать на большее количество ассистов. Португалец первый по сумме xG всех действий в атаке с его участием. Проще говоря, по всему, что касается продуктивных комбинаций с самого их начала. Но на втором месте именно Эриксен. Рэшфорд прямо у чужих ворот, а Каземиро при первом пасе дополняют игру Кристиана. Но неслучайно ветеран провел больше минут в АПЛ , чем все остальные, кроме Де Хеа, Бруну и Рэшфорда. К сожалению, бывший форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл – ныне нападающий «Рединга», нанес датчанину сложную травму.

Жесткая игра привела 30-летнего хавбека в лазарет. Эриксен пропустит несколько месяцев. Тен Хаг не увидит против «Барселоны» и других опасных соперников автора 2 голов и 9 ассистов в 31 матче сезона. Влияет ли на ситуацию стиль МЮ ? Вряд ли, хотя Эрик не управлял командой, всегда играющей первым номером. Тренер использовал Фреда в связке с Каземиро, когда было нужно. Менял позицию Фернандеша. С новичком Вегхорстом тоже проводил эксперименты, новый форвард нырял глубоко в середину поля. Но Эриксен, невзирая на возраст, был незаменимой частью генеральной конструкции. Без датчанина можно сломать весь механизм, ведь ван де Бек в лазарете, а МакТоминэй искал на днях новый клуб. Неудивительно, что Каземиро быстро привезли нового напарника.

У Забитцера большая беда с торможением

Люди отличаются скоростью реакций возбуждения и торможения. Те самые «типы темперамента», о которых раньше говорили в учебниках по биологии. У Забитцера, как у большинства успешных спортсменов, сильная нервная система. Но вот вряд ли человек с его манерой игры флегматик в жизни. Австриец выступал на правом фланге в атаке, работал под нападающим. Его нельзя назвать строго центральным полузащитником. Но функции «бокс-ту-бокс» для Забитцера не чужие, поэтому спортивный директор МЮ Джон Мерто вместе с тен Хагом одобрили именно его трансфер:

Марсель – игрок, за которым мы давно следили. Возможность его подписать возникла неожиданно, но мы сразу знали, что Забитцер может оказать влияние на команду с его умениями и характером. Он добавит нашей заявке дополнительного класса, его опыт поможет в раздевалке. Все мы с радостью встречаем его в МЮ .

Всё бы хорошо, но Забитцер был запасным в «Баварии» у знакомого тренера Нагельсманна. Бывшего хавбека «Лейпцига» планировали заменить в заявке на Лаймера из того же клуба. Марсель может давать ускорение атакам, у него наглые проходы и чудесные дальние удары «сухим листом». Австриец бьет штрафные, у него точный пас, но при этом у заточенного на движение универсала нет правильных установок размеренного плеймейкера, который притормозит игру, перенаправит неудобный матч в нужное русло. Каземиро в тройке с Кроосом и Модричем тоже был главным холериком.

Тен Хагу важно объяснить австрийскому новичку, который дублирует действия Фернандеша, а не только Эриксена – любит забрасывать мяч вперед по высокой дуге, способен нанести дальний удар и выдать разрезающий пас с позиции Горецки и Крооса, что в «Манчестер Юнайтед» важно управлять игрой не только в направлении ускорения. По владению мячом «дьяволы» шестые в АПЛ , рядом с «Лестером» и «Ньюкаслом». Модрич и Эриксен – футболисты, которые прекрасно понимают, когда придержать мяч, ослабить хватку сложных и рискованных передач, успокоить команду под давлением. Забитцер так не умеет, предпочитает принимать быстрые, иногда поспешные решения.

«Манчестер Юнайтед» нужен свой Модрич

Хавбек для чемпионства и новых трофеев, а не для четвертого места. Многие в Англии удивляются, почему тен Хаг не спешил ввязываться в торги за Энцо Фернандеса. Также болельщики вспоминали другого чемпиона мира – МакАллистера. За аргентинцем из «Брайтона» покупатели из Манчестера тоже пока не пришли. Причиной может быть летний трансфер Антони. Тогда тренер настаивал на сделке, директор ван дер Сар получил много денег для «Аякса». В результате Глейзеры могут посчитать, что их обманули, если бразилец не покажет ничего внятного в ближайшие месяцы. Американские миллиардеры допускают продажу МЮ . И это еще одна причина, почему после травмы Эриксена не было дорогой сделки.

Зато английские источники подтвердили, что ради Забитцера многим отказали. «Дьяволам» предлагали услуги Иско, Сауля, Ауара и Карраско. Последний смотрится в этой компании странно, играет на фланге, где у тен Хага есть Шоу. Сауль уже приезжал в Англию, но в «Челси» Ньигес не заиграл, вернулся в «Атлетико». Иско, как знаем, не прошел медицинское обследование для немецкого «Униона», этого кандидата тоже отсеяли. Наконец, Ауар из «Лиона» оказался в запасе в составе девятой команды Лиги 1. Зачем тен Хагу такой новичок? А вот Дайчи Камаду из «Айнтрахта» скауты МЮ точно просматривали. Немецкий клуб японца идет сразу следом за группой лидеров, вышел в плей-офф ЛЧ , где сыграет против «Наполи».