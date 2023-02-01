Успех МЮ под угрозой. Отказались от четырёх игроков ради дублёра Эриксена

Экстренный трансфер после потери Кристиана.
Травма Эриксена обрывает игровые связи
Фернандеш — ключевой дирижер «Манчестер Юнайтед». У него командный рекорд по качеству созданных моментов, причем мог рассчитывать на большее количество ассистов. Португалец первый по сумме xG всех действий в атаке с его участием. Проще говоря, по всему, что касается продуктивных комбинаций с самого их начала. Но на втором месте именно Эриксен. Рэшфорд прямо у чужих ворот, а Каземиро при первом пасе дополняют игру Кристиана. Но неслучайно ветеран провел больше минут в АПЛ, чем все остальные, кроме Де Хеа, Бруну и Рэшфорда. К сожалению, бывший форвард «Ливерпуля» Энди Кэрролл – ныне нападающий «Рединга», нанес датчанину сложную травму.
Жесткая игра привела 30-летнего хавбека в лазарет. Эриксен пропустит несколько месяцев. Тен Хаг не увидит против «Барселоны» и других опасных соперников автора 2 голов и 9 ассистов в 31 матче сезона. Влияет ли на ситуацию стиль МЮ? Вряд ли, хотя Эрик не управлял командой, всегда играющей первым номером. Тренер использовал Фреда в связке с Каземиро, когда было нужно. Менял позицию Фернандеша. С новичком Вегхорстом тоже проводил эксперименты, новый форвард нырял глубоко в середину поля. Но Эриксен, невзирая на возраст, был незаменимой частью генеральной конструкции. Без датчанина можно сломать весь механизм, ведь ван де Бек в лазарете, а МакТоминэй искал на днях новый клуб. Неудивительно, что Каземиро быстро привезли нового напарника.
У Забитцера большая беда с торможением
Люди отличаются скоростью реакций возбуждения и торможения. Те самые «типы темперамента», о которых раньше говорили в учебниках по биологии. У Забитцера, как у большинства успешных спортсменов, сильная нервная система. Но вот вряд ли человек с его манерой игры флегматик в жизни. Австриец выступал на правом фланге в атаке, работал под нападающим. Его нельзя назвать строго центральным полузащитником. Но функции «бокс-ту-бокс» для Забитцера не чужие, поэтому спортивный директор МЮ Джон Мерто вместе с тен Хагом одобрили именно его трансфер:
Марсель – игрок, за которым мы давно следили. Возможность его подписать возникла неожиданно, но мы сразу знали, что Забитцер может оказать влияние на команду с его умениями и характером. Он добавит нашей заявке дополнительного класса, его опыт поможет в раздевалке. Все мы с радостью встречаем его в МЮ.
Всё бы хорошо, но Забитцер был запасным в «Баварии» у знакомого тренера Нагельсманна. Бывшего хавбека «Лейпцига» планировали заменить в заявке на Лаймера из того же клуба. Марсель может давать ускорение атакам, у него наглые проходы и чудесные дальние удары «сухим листом». Австриец бьет штрафные, у него точный пас, но при этом у заточенного на движение универсала нет правильных установок размеренного плеймейкера, который притормозит игру, перенаправит неудобный матч в нужное русло. Каземиро в тройке с Кроосом и Модричем тоже был главным холериком.
Тен Хагу важно объяснить австрийскому новичку, который дублирует действия Фернандеша, а не только Эриксена – любит забрасывать мяч вперед по высокой дуге, способен нанести дальний удар и выдать разрезающий пас с позиции Горецки и Крооса, что в «Манчестер Юнайтед» важно управлять игрой не только в направлении ускорения. По владению мячом «дьяволы» шестые в АПЛ, рядом с «Лестером» и «Ньюкаслом». Модрич и Эриксен – футболисты, которые прекрасно понимают, когда придержать мяч, ослабить хватку сложных и рискованных передач, успокоить команду под давлением. Забитцер так не умеет, предпочитает принимать быстрые, иногда поспешные решения.
«Манчестер Юнайтед» нужен свой Модрич
Хавбек для чемпионства и новых трофеев, а не для четвертого места. Многие в Англии удивляются, почему тен Хаг не спешил ввязываться в торги за Энцо Фернандеса. Также болельщики вспоминали другого чемпиона мира – МакАллистера. За аргентинцем из «Брайтона» покупатели из Манчестера тоже пока не пришли. Причиной может быть летний трансфер Антони. Тогда тренер настаивал на сделке, директор ван дер Сар получил много денег для «Аякса». В результате Глейзеры могут посчитать, что их обманули, если бразилец не покажет ничего внятного в ближайшие месяцы. Американские миллиардеры допускают продажу МЮ. И это еще одна причина, почему после травмы Эриксена не было дорогой сделки.
Зато английские источники подтвердили, что ради Забитцера многим отказали. «Дьяволам» предлагали услуги Иско, Сауля, Ауара и Карраско. Последний смотрится в этой компании странно, играет на фланге, где у тен Хага есть Шоу. Сауль уже приезжал в Англию, но в «Челси» Ньигес не заиграл, вернулся в «Атлетико». Иско, как знаем, не прошел медицинское обследование для немецкого «Униона», этого кандидата тоже отсеяли. Наконец, Ауар из «Лиона» оказался в запасе в составе девятой команды Лиги 1. Зачем тен Хагу такой новичок? А вот Дайчи Камаду из «Айнтрахта» скауты МЮ точно просматривали. Немецкий клуб японца идет сразу следом за группой лидеров, вышел в плей-офф ЛЧ, где сыграет против «Наполи».
Камада выступил на чемпионате мира, помог своему клубу забрать очки у «Баварии» в Мюнхене, но в итоге тен Хаг подписал не его, а другого участника свежего поединка. Аренда Забитцера — умный шаг. Без нее пришлось бы или тасовать Фреда и МакТоминэя рядом с Каземиро, или жертвовать Фернандешем в роли одного из атакующей четверки, чтобы Бруну закрывал позицию Эриксена. Но все эти ходы временные, как сама ставка на немолодого датчанина. «Манчестер Юнайтед» надо искать своего Модрича, но молодого. Не исключено, что летом тен Хаг еще раз позвонит де Йонгу. Решение Френки зависит от финансовых позиций «Барселоны» и положения МЮ в таблице АПЛ. Если «дьяволы» будут в Лиге чемпионов, то Каземиро и де Йонг могут составить дуэт имени Эль-Класико в Манчестере.
Из перспективных вариантов выглядит трансфер МакАллистера.
Камада хорош за Айнтрахт, но японцам тяжело в АПЛ, тот же Кагава не заиграл, на том уровне, что и в Боруссии Д.
Из перспективных вариантов выглядит трансфер МакАллистера.
Камада хорош за Айнтрахт, но японцам тяжело в АПЛ, тот же Кагава не заиграл, на том уровне, что и в Боруссии Д.