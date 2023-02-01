«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы в рамках одного сезона

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01 февраля 2023, 16:22

«Челси» потратил 552 млн фунтов стерлингов на трансферы в кампании 2022/23, что является рекордом футбола за один сезон.

Топ-5 самых больших вложений в приобретения игроков за один сезон выглядят следующим образом:

1. «Челси» (сезон 2022/23) — 552 млн фунтов стерлингов

2. «Барселона» (сезон 2017/18) — 335 млн фунтов стерлингов

3. «Реал» (сезон 2019/20) — 314 млн фунтов стерлингов

4. «Манчестер Сити» (сезон 2017/18) — 280 млн фунтов стерлингов

5. «Барселона» (сезон 2019/20) — 262 млн фунтов стерлингов