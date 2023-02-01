«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы в рамках одного сезона

«Челси» потратил 552 млн фунтов стерлингов на трансферы в кампании 2022/23, что является рекордом футбола за один сезон.
Топ-5 самых больших вложений в приобретения игроков за один сезон выглядят следующим образом:
1. «Челси» (сезон 2022/23) — 552 млн фунтов стерлингов
2. «Барселона» (сезон 2017/18) — 335 млн фунтов стерлингов
3. «Реал» (сезон 2019/20) — 314 млн фунтов стерлингов
4. «Манчестер Сити» (сезон 2017/18) — 280 млн фунтов стерлингов
5. «Барселона» (сезон 2019/20) — 262 млн фунтов стерлингов
Столько радости и песен от трансферов , что уверенность 1000% , что заиграют
До этого многие заиграли.
Тут скорее все трансферы «кот в мешке», особенно дорогие.
Новый владелец еще не понял , что такое футбол
Абрамович в начале тоже много тратил , а потом вник в философию.
Американцам важна прибыль , а не титулы
Столько радости и песен от трансферов , что уверенность 1000% , что заиграют
До этого многие заиграли.
Тут скорее все трансферы «кот в мешке», особенно дорогие.
Новый владелец еще не понял , что такое футбол
Абрамович в начале тоже много тратил , а потом вник в философию.
Американцам важна прибыль , а не титулы
Будет прикольно если после полмиллиардных сезонных вложений Челси не будет претендовать на титулы...
Будет прикольно если после полмиллиардных сезонных вложений Челси не будет претендовать на титулы...