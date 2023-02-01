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«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы в рамках одного сезона

01 февраля 2023, 16:22

«Челси» потратил 552 млн фунтов стерлингов на трансферы в кампании 2022/23, что является рекордом футбола за один сезон.

Топ-5 самых больших вложений в приобретения игроков за один сезон выглядят следующим образом:

1. «Челси» (сезон 2022/23) — 552 млн фунтов стерлингов

2. «Барселона» (сезон 2017/18) — 335 млн фунтов стерлингов

3. «Реал» (сезон 2019/20) — 314 млн фунтов стерлингов

4. «Манчестер Сити» (сезон 2017/18) — 280 млн фунтов стерлингов

5. «Барселона» (сезон 2019/20) — 262 млн фунтов стерлингов

«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы в рамках одного сезона

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Перевод с theathletic.com Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
3ton
3ton
01 февраля в 23:14
Большие траты не значит , что будут титулы.
Столько радости и песен от трансферов , что уверенность 1000% , что заиграют
До этого многие заиграли.
Тут скорее все трансферы «кот в мешке», особенно дорогие.
Новый владелец еще не понял , что такое футбол
Абрамович в начале тоже много тратил , а потом вник в философию.
Американцам важна прибыль , а не титулы
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 февраля в 19:37
Хорошо, что хорошо кончается!!! Поздравляю!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
01 февраля в 19:32, ред.
Все сделал. Теперь все по прежнему. Я даже не знаю чему больше рад возвращению, либо тому, что сам справился с проблемой, которая казалась мне неразрешимой!!!
dok66
dok66
01 февраля в 19:21
Тодди решил устроить эксперимент в АПЛ . Посмотрим , что по итогу .
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 февраля в 19:21
Удачи!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
01 февраля в 19:10
И я тоже, теперь пытаюсь на компе это сделать
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 февраля в 18:18
Анатолий Васильевич- рад Вашему возвращению в прежнем облике!!!!!!!
adekvat
adekvat ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 февраля в 17:31
А толку от этого, я тоже картошки осенью накупил, а сгнила вся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 февраля в 17:22
Даже интересно...будет ли толк..))
Будет прикольно если после полмиллиардных сезонных вложений Челси не будет претендовать на титулы...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 февраля в 17:08
А как же ФФП? Разве отменили?
Dima salev
Dima salev
01 февраля в 17:06
Челси превратился в Сандерленд
NFFC
NFFC
01 февраля в 17:04
Если есть возможность, почему бы и нет!
Elliada
Elliada
01 февраля в 16:55
Челси нужен хороший тренер.
95-shishani-95
95-shishani-95
01 февраля в 16:44
Ничего себе, Челси усилился в это ТО.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 февраля в 16:36
Несколько месяцев назад предлагал всех клановодов собирать в одну группу. Пусть 3-4 группы займут они и соревнуются друг с другом. Но организаторы толкуют что у них произвольная жеребьёвка. Вот мы и имеем то что имеем....
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
01 февраля в 16:30
С ума сойти!
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