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Забитцер: «Я люблю конкуренцию, намерен помочь МЮ достичь своих целей»

01 февраля 2023, 19:33

Полузащитник Марсель Забитцер поделился мнением о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Порой в жизни нужно быстро принимать важные решения. С того самого момента, как я узнал об этой возможности, понял, что мне это нужно. Я люблю конкуренцию, намерен помочь клубу достичь своих целей.

Я чувствую, что нахожусь на пике формы. Мои опыт и энергия могут оказаться полезными для команды. Жду с нетерпением начала работы с новыми партнерами по составу под руководством нового тренера, чтобы показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
galem72
galem72
02 февраля в 10:30
Остаётся пожелать огромной удачи в МЮ этому классному центровику!
sir_Alex
sir_Alex
02 февраля в 06:27
МЮ от помощи не откажется.
Ironigor
Ironigor
01 февраля в 20:02
Хороший паренёк, работяга !
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