Забитцер: «Я люблю конкуренцию, намерен помочь МЮ достичь своих целей»

Полузащитник поделился мнением о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Порой в жизни нужно быстро принимать важные решения. С того самого момента, как я узнал об этой возможности, понял, что мне это нужно. Я люблю конкуренцию, намерен помочь клубу достичь своих целей.

Я чувствую, что нахожусь на пике формы. Мои опыт и энергия могут оказаться полезными для команды. Жду с нетерпением начала работы с новыми партнерами по составу под руководством нового тренера, чтобы показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед».