Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в «Химках».

Защитник Седрик Гогуа близок к переходу в «Химки». Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.
Да, он правда в «Химках», только вчера прилетел. «Химки» уже два месяца тренируются. Понятно, что он не в такой же форме, как вся команда. Но то, что он поможет команде, сомнений нет. Это топовый футболист, который выигрывает все единоборства вверху.
Речь идет о контракте на полгода, а дальше уже посмотрим. Может быть, дальше будет ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или «Динамо». Он во всех странах признавался лучшим, где бы ни играл. И я до сих пор не могу понять, почему в том же ЦСКА его не выпускали хотя бы на 15 минут. Видимо, боялись, что он хорошо сыграет, и потом его уже не посадить.
Сколько смотрел игру Гогуа , для меня лично он остовлял очень хорошее впечатление . И для меня тоже было очень странно, почему его не выпускали на поле когда он играл за ЦСКА . Кстати не один он так и не заиграл в ЦСКА, достаточное количество перспективной молодёжи которое было во времена Ганчаренко тоже так и остались невостребованными . Тут скорее большой вопрос к самому Ганчаренко. Незнаю в каком сейчас состоянии находится Гогуа , но на мой субъективный взгляд он должен будет помочь Химкам в любом случае. Хочу пожелать ему только Удачи вместе с Химками !
Сколько смотрел игру Гогуа , для меня лично он остовлял очень хорошее впечатление . И для меня тоже было очень странно, почему его не выпускали на поле когда он играл за ЦСКА . Кстати не один он так и не заиграл в ЦСКА, достаточное количество перспективной молодёжи которое было во времена Ганчаренко тоже так и остались невостребованными . Тут скорее большой вопрос к самому Ганчаренко. Незнаю в каком сейчас состоянии находится Гогуа , но на мой субъективный взгляд он должен будет помочь Химкам в любом случае. Хочу пожелать ему только Удачи вместе с Химками !