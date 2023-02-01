Экс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в «Химках».

Защитник близок к переходу в «Химки». Об этом рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

Да, он правда в «Химках», только вчера прилетел. «Химки» уже два месяца тренируются. Понятно, что он не в такой же форме, как вся команда. Но то, что он поможет команде, сомнений нет. Это топовый футболист, который выигрывает все единоборства вверху.