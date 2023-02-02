«Уфа» предложила Павлюченко возобновить карьеру

Генеральный директор «Уфы» сообщил о том, что руководство клуба предложило бывшему нападающему сборной России возобновить карьеру.

41-летний Павлюченко объявил об уходе из профессионального футбола в октябре 2022 года. Последним клубом в карьере футболиста был «Знамя» из Ногинска, выступающий во Второй лиге.

Я с большим интересом наблюдал за карьерой Павлюченко. Он импонирует мне и как человек, и как футболист. «Уфа» сделала определённое предложение — теперь всё зависит не только от нас.

В какие сроки может быть решён вопрос? Мы в Турции несколько дней находимся в одном отеле. Всё может быть как очень быстро, так и затянуться.