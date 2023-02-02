Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

«Уфа» предложила Павлюченко возобновить карьеру

сегодня, 11:37

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что руководство клуба предложило бывшему нападающему сборной России Роману Павлюченко возобновить карьеру.

41-летний Павлюченко объявил об уходе из профессионального футбола в октябре 2022 года. Последним клубом в карьере футболиста был «Знамя» из Ногинска, выступающий во Второй лиге.

Я с большим интересом наблюдал за карьерой Павлюченко. Он импонирует мне и как человек, и как футболист. «Уфа» сделала определённое предложение — теперь всё зависит не только от нас.

В какие сроки может быть решён вопрос? Мы в Турции несколько дней находимся в одном отеле. Всё может быть как очень быстро, так и затянуться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Бешикташе» опровергли слухи о новых переговорах по Баринову
Сегодня, 12:35
Слухи«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» о переходе Баринова
Сегодня, 11:52
СлухиЭкс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в «Химках»
Вчера, 22:25
Малком намекнул на несостоявшийся переход в ПСЖ
Вчера, 21:25
Захаряна зовут на Запад. Арсен может повторить путь Кварацхелии
Вчера, 19:21Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
СлухиДзюба близок к переходу в клуб, который тренировал Слуцкий
Вчера, 13:31
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 12:45
Это как-то несерьезно, ладно был бы вратарь... А тихоходный нападающий вряд ли уже кому-то нужен.
112910415
112910415
сегодня в 12:30
хватит, набегался уже
ОПС
ОПС
сегодня в 11:58
Затея так себе. Ничего скорей всего не получится.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:56
Ну что нап. есть, под него еще Сашу Мостового ну и Саламыча в ворота, да и Бубнов ещё жив....Газизов возьми на заметку...:))) Прошло 10 лет. Вся футбольная общественность продолжает ломиться на стадион. Спящий гигант проснулся и вспомнил, про двухсотый незабитый гол...:)))

Ну а так что, думаю, что гол он хочет забить в клубной карьере, а не в РПЛ. Тогда при чем тут вообще Уфа?? Газизов таким образом хочет ущипнуть Спартак? Смешно это. Павлюченко играл за Спартак, но как звезда он сложился ещё в Роторе. Ротор - клуб-легенда 90-х. Поэтому было бы и красиво, и достойно забить 200-й гол за родной клуб, за Ротор.
zim289
zim289
сегодня в 11:50, ред.
За Знамя дофига назабивал)
Эх, как болели за Романа в Тоттенхэме)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Для Уфы в ФНЛ, это отличный вариант !)))
Namuri
Namuri ответ Obdulio Varela (раскрыть)
сегодня в 11:43
Хорош игнорировать все остальные предложения в тексте, и зацикливаться только не на главном))
Obdulio Varela
Obdulio Varela ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 11:41
Я был искренен по крайней мере и не скрывал, что они у меня есть.

Такое шоу походу скрыть труднее чем даме беременность в конце девятого месяца)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:40
Да ладно, ещё одна попытка разбудить "спящего" форварда!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 