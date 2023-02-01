Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Захаряна зовут на Запад. Арсен может повторить путь Кварацхелии

вчера, 19:21
Арсен Захарян

Выберет правильный клуб и тренера – выиграют все.

Захаряну нет смысла делать лишний шаг

Арсеном интересовались клубы из Португалии и Венгрии. «Порту» хочет зарабатывать на перепродаже футболистов столько же, как безумно успешная «Бенфика». А вторая команда в списке – «Ференцварош», где работает Черчесов. Оба варианта не кажутся классными, целый ряд предостережений. Венгерский чемпионат слабый и скучный. Футболисты из него редко попадают в большие клубы напрямую. Согласившись, Захарян сделает лишнее движение. Зачем уходить из РПЛ сначала в Венгрию, чтобы после этого оказаться в «Байере», где ещё надо выиграть конкуренцию, с чем не справились те же Лунёв и Азмун?

Голкипер ищет новый клуб восточнее, а представитель иранца предполагал возвращение в Россию, но в «Зените» вежливо напомнили Азмуну, как именно покидал команду из Санкт-Петербурга. Фактически поставил перед фактом и сбежал. Захаряну точно не стоит поступать подобным образом, ведь в «Динамо», в отличие от «Спартака», в него поверили. У Захаряна есть несколько способов осуществить детскую мечту поиграть в топ-5. Первый предполагает игру за «Динамо» до тех пор, пока один из больших клубов, вроде «Челси», не предложит полноценный контракт. Второй метод — обратить внимание на команды скромнее, которые интересуются Арсеном и готовы предложить хавбеку место в основе.

В Москве должны готовиться к трансферу

«Динамо» пора готовиться к расставанию, параллельно выбирая схему, которая одновременно подходит Йокановичу и может раскрыть сильные стороны Захаряна за полгода. Важно понимать, что в нынешних условиях клубам РПЛ пора охотно реагировать на возможность подзаработать на трансфере молодого таланта. Теперь не самые молодые футболисты, вроде Сергеева из «Зенита», делятся мечтами о переходе в западноевропейские клубы. Это влияние отстранения от еврокубков. Если для Баринова переезд в Турцию не самый худший вариант, чтобы попасть в Лигу чемпионов, то для юного Захаряна важно выбрать нужный момент для отъезда. Будет ли правильным промежуточный шаг в чемпионатах уровня голландского или португальского?

Если оценивать «на глаз», то Арсену подходит чемпионат Испании. Также в Захаряне виднеется мастер из Бундеслиги и Серии А. Может играть разнообразно, как Озил в лучшие времена. В первую очередь приходят на ум игроки, которые хорошо располагались между линиями, хвастались голевым чутьём на передовой. И одновременно могли отработать в прессинге, в отличие от Месута, хотя этот компонент пока не самый сильный у Арсена. Физически молодой человек уступает многим крепким полузащитникам из РПЛ. Зато по уровню мышления с Захаряном мало кто может тягаться.

Недавно рассказывали об активном интересе к Сперцяну со стороны голландских команд, а конкретно ПСВ — одного из лидеров чемпионата Нидерландов, коллектива тренера ван Нистелроя. Но Эдуард старше, к нему не было интереса «Челси», как к хавбеку «Динамо». Возможно, эти слухи, как в случае с Кварацхелией, на определённом этапе будут вредить Арсену. Ему покажется, что команды уровня «Мальорки» и «Сельты» слишком слабые и неинтересные для продолжения карьеры в ближайшие годы. С другой стороны, трансферная стоимость Захаряна пока не настолько большая, как у тех же Забарного и особенно Мудрика, то есть круг претендентов на подписание Арсена широкий.

Не стоит спешить тестировать физику

Грамотный тренер всегда бережет молодых игроков, ведь связки и даже кора головного мозга формируются и после двадцати лет. Вряд ли Захарян уже готов разрывать всех в АПЛ. Того же Шиманьского в топ-5 сразу не забрали. У Арсена пресса лучше, возраст позволяет включать его в списки самых талантливых юных, а не молодых футболистов Европы. Когда Сперцяна слухи вели в «Лацио», то из Италии напоминали, что Захарян может подойти команде Сарри даже лучше. «Наполи» тоже будет искать новых лидеров, особенно если летом разбегутся герои этого сезона. Почему Захарян, если Хвича заиграл, является плохим кандидатом для полузащиты «Наполи»? Может занять место Лоботки, ведь опережает словака по изящности решений.

Всё упирается в два фактора. Первый — желание руководства «Динамо» отнестись к Захаряну по-человечески. Перед глазами стоит фокус, который «Челси» проделал с Зиешем и ПСЖ. Лондонцы присылали неправильно составленные документы, пытаясь обмануть парижан, прописав пункт об обязательном выкупе контракта. Юристы шейхов отказывались принимать бумаги. Затянули до дедлайна, Хаким остался в клубе, где играть не хотел, теперь не побежит в атаку с Хакими, Месси, Неймаром и Мбаппе. А второй фактор в случае Захаряна – агент. Желаем этому господину вселенской мудрости. Важно отправить Арсена к заинтересованному тренеру. Сложно найти место в основе команды с амбициями, трофеями и красивым футболом, который ему подходит, а в дополнение – со стабильным наставником.

Звездный Захарян пригодится сборной

Важно научиться отправлять талантов в большие клубы, где потолок развития и мотивации выше. Чтобы не получилось, как с Ибрагимовым из академии «Манчестер Юнайтед», который теперь выступает за юношескую сборную Англии. Захарян заигран за команду Карпина, а весной должен показать класс в «Динамо». Летом в идеале хавбек оставит москвичам около 30 млн евро, на которые можно подписать талантливых новичков для уже неплохого состава. Захаряну повезло с «Динамо», что доверяли с пеленок, а москвичам повезло, что Арсен оказался именно в их школе.

Осталось не повторить ошибки Кокорина, он свой талант прибил стулом. Теперь Александр раздаёт дикие интервью. Заявил, что «каждый нормальный мужик должен отсидеть в тюрьме, ведь это школа жизни». Нормальная школа жизни учит уважать других, не нарушать законы. Честно работать, стараться реализовать потенциал, данный природой. У Кокорина были проблемы по всем пунктам. Надеемся, Захарян другой, свой дар использует. Видно, как российские болельщики соскучились по большим успехам местного футболиста в крутой лиге. Головин и Миранчук немножко утоляют голод, но чем больше футболистов в основах топ-5 – тем выше шанс, что появится герой, как Кварацхелия для грузинских фанатов.

В «Бешикташе» опровергли слухи о новых переговорах по Баринову
Сегодня, 12:35
Слухи«Бешикташ» возобновил переговоры с «Локомотивом» о переходе Баринова
Сегодня, 11:52
«Уфа» предложила Павлюченко возобновить карьеру
Сегодня, 11:37
СлухиЭкс-игрок ЦСКА продолжит карьеру в «Химках»
Вчера, 22:25
Малком намекнул на несостоявшийся переход в ПСЖ
Вчера, 21:25
СлухиДзюба близок к переходу в клуб, который тренировал Слуцкий
Вчера, 13:31
Сортировать
Все комментарии
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:00
С каких это пор Захарян стал звездным ?
Если у него армянская фамилия то это не значит звезда.
112910415
112910415
сегодня в 09:06
нужны, конечно, тонкие настройки
br5xn458394u
br5xn458394u ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:02
Грамотно написано!!!! Всё в точку! Арсену пересидеть в рпл будет очень и очень губительно для него самого
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:58
У парня все получится! Талант есть. Нужен подходящий классный клуб!!!
nubom
nubom
вчера в 21:58
"Звездный Захарян пригодится сборной"...
Вопрос: "Для чего?"
Garegin Nzhdeh
Garegin Nzhdeh
вчера в 21:31
Захарян не подходит РПЛ по своему стилю и уровню игры. Он мог бы играть в команде, где тренер любит прямолинейные атаки. В такой команде, где тренер предпочитает чтобы его команда играла на контратаках. Я считаю, что Премьер-лига для него очень сложная лига прямо сейчас и не подходящая.

Конкурировать в других топ-4 лигах все равно будет сложно, но он справится. Вильярреал это команда в которой его вижу. Там именно так и играют. В этой команде он мог бы развивать свою скорость, улучшить технику. Какой Челси? Времена изменились. Возможно было время, когда его хотели подписать, но сейчас там строят другую команду с другим тренером. Вильярреал самый раз.
протон
протон
вчера в 21:00
апл кладбище техничных игроков. это лига бегающих лошадей. ему лучше в испанию или италию. в крайнем случае в германию
Namuri
Namuri
вчера в 19:45
ШОТЛАНДИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА - 5 матчей.
АНГЛИЯ. ПЕРВАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА - 1 матч.
НИДЕРЛАНДЫ. ЭРЕДИВИЗИ - 1 матч
ФРАНЦИЯ. ЛИГА 1 - 5 матчей
БЕЛЬГИЯ. ПРО-ЛИГА - 1 матч
БЕЛЬГИЯ. 1B ПРО ЛИГА - 1 матч

Почему бы вам не воспользоваться шансом выиграть по крупной ставке? Во всех этих матчах возможен крупный счет, нужно просто проанализировать и найти точную игру и точный счет этой игры.
Namuri
Namuri
вчера в 19:38
Слушайте вы все! Вы все можете писать умные, смешные, хитрые, вводящий в заблуждение ответы и поставить друг другу лайк. В КП выиграть это не поможет, поймите же.
протон
протон
вчера в 19:34
Я многократно побеждал в своих группах. Ну была возможность взять супер игру, но бросил все баллы в группе и ограничился малой победой.

 Возможно и   Вас побеждал много раз, но вы не озвучите, так как играю пару лет и на победах и поражениях не зацикливаюсь и не веду учет побед и поражений, играю в свое удовольствие и призы мне не нужны. 

За прошлый месяц вы негодовали: Ой, вы тут сутками сидите.

 Эх, Байкал,  скажу так, то что мы все тут сидим, играем, получая удовольствие от игры. Насчет побед и поражений эту тему озвучили и подняли Вы. А могли бы и поздравить, если так.

"Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Лао-цзы" 

Красивое изречение. Лучше бы, если показывали на своем примере. Есть еще другая поговорка касательно вашего примера. озвучивать не стану.

Отвечу: Был удивлен, когда увидел, как вы удаляли все мои лучшие. без разбора я не начинал эту игру. Когда вы в прошлом месяце и позапрошлом кое время отсутствовали, то периодически из принципа заходили удалять именно меня.
"Обещаешься победить, основываясь только на том, что наберёшь много очков за месяц"
Именно так моя тактика в рамках правил, но не армада страниц как у некоторых я бьюсь с одного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
Не каждому дано заиграть на высоком уровне...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:30
Конечно, Захарян по меркам РПЛ почти звезда. Но мерки РПЛ и топ-5 Европы разные. Поскольку переход напрямую очень затруднен, в том числе и из-за оплаты, то нужно придумать грамотный вариант обхода этих проблем. Возможно по варианту Хвичи, сначала в условную Астану. а затем уже в Европу. Хотя сейчас и при переводах между Казахстаном и РФ тоже проблемы есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 