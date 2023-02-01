Захаряна зовут на Запад. Арсен может повторить путь Кварацхелии

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вчера, 19:21

Выберет правильный клуб и тренера – выиграют все.

Захаряну нет смысла делать лишний шаг

Арсеном интересовались клубы из Португалии и Венгрии. «Порту» хочет зарабатывать на перепродаже футболистов столько же, как безумно успешная «Бенфика». А вторая команда в списке – «Ференцварош», где работает Черчесов. Оба варианта не кажутся классными, целый ряд предостережений. Венгерский чемпионат слабый и скучный. Футболисты из него редко попадают в большие клубы напрямую. Согласившись, Захарян сделает лишнее движение. Зачем уходить из РПЛ сначала в Венгрию, чтобы после этого оказаться в «Байере», где ещё надо выиграть конкуренцию, с чем не справились те же Лунёв и Азмун?

Голкипер ищет новый клуб восточнее, а представитель иранца предполагал возвращение в Россию, но в «Зените» вежливо напомнили Азмуну, как именно покидал команду из Санкт-Петербурга. Фактически поставил перед фактом и сбежал. Захаряну точно не стоит поступать подобным образом, ведь в «Динамо», в отличие от «Спартака», в него поверили. У Захаряна есть несколько способов осуществить детскую мечту поиграть в топ-5. Первый предполагает игру за «Динамо» до тех пор, пока один из больших клубов, вроде «Челси», не предложит полноценный контракт. Второй метод — обратить внимание на команды скромнее, которые интересуются Арсеном и готовы предложить хавбеку место в основе.

В Москве должны готовиться к трансферу

«Динамо» пора готовиться к расставанию, параллельно выбирая схему, которая одновременно подходит Йокановичу и может раскрыть сильные стороны Захаряна за полгода. Важно понимать, что в нынешних условиях клубам РПЛ пора охотно реагировать на возможность подзаработать на трансфере молодого таланта. Теперь не самые молодые футболисты, вроде Сергеева из «Зенита», делятся мечтами о переходе в западноевропейские клубы. Это влияние отстранения от еврокубков. Если для Баринова переезд в Турцию не самый худший вариант, чтобы попасть в Лигу чемпионов, то для юного Захаряна важно выбрать нужный момент для отъезда. Будет ли правильным промежуточный шаг в чемпионатах уровня голландского или португальского?

Если оценивать «на глаз», то Арсену подходит чемпионат Испании. Также в Захаряне виднеется мастер из Бундеслиги и Серии А. Может играть разнообразно, как Озил в лучшие времена. В первую очередь приходят на ум игроки, которые хорошо располагались между линиями, хвастались голевым чутьём на передовой. И одновременно могли отработать в прессинге, в отличие от Месута, хотя этот компонент пока не самый сильный у Арсена. Физически молодой человек уступает многим крепким полузащитникам из РПЛ . Зато по уровню мышления с Захаряном мало кто может тягаться.

Недавно рассказывали об активном интересе к Сперцяну со стороны голландских команд, а конкретно ПСВ — одного из лидеров чемпионата Нидерландов, коллектива тренера ван Нистелроя. Но Эдуард старше, к нему не было интереса «Челси», как к хавбеку «Динамо». Возможно, эти слухи, как в случае с Кварацхелией, на определённом этапе будут вредить Арсену. Ему покажется, что команды уровня «Мальорки» и «Сельты» слишком слабые и неинтересные для продолжения карьеры в ближайшие годы. С другой стороны, трансферная стоимость Захаряна пока не настолько большая, как у тех же Забарного и особенно Мудрика, то есть круг претендентов на подписание Арсена широкий.

Не стоит спешить тестировать физику

Грамотный тренер всегда бережет молодых игроков, ведь связки и даже кора головного мозга формируются и после двадцати лет. Вряд ли Захарян уже готов разрывать всех в АПЛ . Того же Шиманьского в топ-5 сразу не забрали. У Арсена пресса лучше, возраст позволяет включать его в списки самых талантливых юных, а не молодых футболистов Европы. Когда Сперцяна слухи вели в «Лацио», то из Италии напоминали, что Захарян может подойти команде Сарри даже лучше. «Наполи» тоже будет искать новых лидеров, особенно если летом разбегутся герои этого сезона. Почему Захарян, если Хвича заиграл, является плохим кандидатом для полузащиты «Наполи»? Может занять место Лоботки, ведь опережает словака по изящности решений.

Всё упирается в два фактора. Первый — желание руководства «Динамо» отнестись к Захаряну по-человечески. Перед глазами стоит фокус, который «Челси» проделал с Зиешем и ПСЖ . Лондонцы присылали неправильно составленные документы, пытаясь обмануть парижан, прописав пункт об обязательном выкупе контракта. Юристы шейхов отказывались принимать бумаги. Затянули до дедлайна, Хаким остался в клубе, где играть не хотел, теперь не побежит в атаку с Хакими, Месси, Неймаром и Мбаппе. А второй фактор в случае Захаряна – агент. Желаем этому господину вселенской мудрости. Важно отправить Арсена к заинтересованному тренеру. Сложно найти место в основе команды с амбициями, трофеями и красивым футболом, который ему подходит, а в дополнение – со стабильным наставником.

Звездный Захарян пригодится сборной

Важно научиться отправлять талантов в большие клубы, где потолок развития и мотивации выше. Чтобы не получилось, как с Ибрагимовым из академии «Манчестер Юнайтед», который теперь выступает за юношескую сборную Англии. Захарян заигран за команду Карпина, а весной должен показать класс в «Динамо». Летом в идеале хавбек оставит москвичам около 30 млн евро, на которые можно подписать талантливых новичков для уже неплохого состава. Захаряну повезло с «Динамо», что доверяли с пеленок, а москвичам повезло, что Арсен оказался именно в их школе.

Осталось не повторить ошибки Кокорина, он свой талант прибил стулом. Теперь Александр раздаёт дикие интервью. Заявил, что «каждый нормальный мужик должен отсидеть в тюрьме, ведь это школа жизни». Нормальная школа жизни учит уважать других, не нарушать законы. Честно работать, стараться реализовать потенциал, данный природой. У Кокорина были проблемы по всем пунктам. Надеемся, Захарян другой, свой дар использует. Видно, как российские болельщики соскучились по большим успехам местного футболиста в крутой лиге. Головин и Миранчук немножко утоляют голод, но чем больше футболистов в основах топ-5 – тем выше шанс, что появится герой, как Кварацхелия для грузинских фанатов.