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«Реал» узнал возможных соперников по полуфиналу клубного ЧМ

вчера, 14:37

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет с 1 по 11 февраля в Марокко.

В первом раунде встретятся египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». В 1/4 финала победитель этой пары выйдет на «Сиэтл Саундерс» из США. Лучшая из этих команд в итоге попадет в полуфинал, где ее ждет дуэль с мадридским «Реалом».

Во втором четвертьфинале сойдутся «Видад Касабланка» (Марокко) и саудовский «Аль-Хиляль». Сильнейший из этой пары встретится в полуфинале с бразильским «Фламенго».

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 19:37
Фламенго выиграет финал .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:50
Интересный будет чемпионат,посмотрим.
протон
протон
вчера в 17:32
Интересно , надо будет глянуть. Надеюсь время просмотра будет более-менее удобное
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:45
Конечно, неожиданности могут быть, тем и прекрасен футбол. Просто здесь, по моему мнению, фавориты очень явные.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:17
До финала тоже могут быть относительно неожиданные результаты. Или Вы уверены в том что Фламенго будет в финале, например? Как по мне, скорее всего так, но не факт.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:16
Турнир, который реально начинается только в финале. Соперники по полуфиналу - чистая формальность.
lotsman
lotsman
вчера в 16:05
В Реале, узнав о потенциальных соперниках, лишь хмыкнули, ничего не сказав.
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:55
Клуб из Новой Зеландии - жесть...
pzb4ax5hvtd9
pzb4ax5hvtd9 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:40
Если он будет в форме???
ДСА
ДСА
вчера в 15:22
Реалу все равно кого обыгрывать.
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:54
Не выиграет. Он увидев предложенную сумму про участие в ЛЧ забыл. Даже азиатской. Аль-Наср туда не попал.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:47
Ого)
Рон может улучшить свою статистику в КЧМ)
ну....если выиграет АЛЧ))))
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