«Реал» узнал возможных соперников по полуфиналу клубного ЧМ

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет с 1 по 11 февраля в Марокко.
В первом раунде встретятся египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». В 1/4 финала победитель этой пары выйдет на «Сиэтл Саундерс» из США. Лучшая из этих команд в итоге попадет в полуфинал, где ее ждет дуэль с мадридским «Реалом».
Во втором четвертьфинале сойдутся «Видад Касабланка» (Марокко) и саудовский «Аль-Хиляль». Сильнейший из этой пары встретится в полуфинале с бразильским «Фламенго».
Рон может улучшить свою статистику в КЧМ)
ну....если выиграет АЛЧ))))
Рон может улучшить свою статистику в КЧМ)
ну....если выиграет АЛЧ))))