«Реал» узнал возможных соперников по полуфиналу клубного ЧМ

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вчера, 14:37

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет с 1 по 11 февраля в Марокко.

В первом раунде встретятся египетский «Аль-Ахли» и новозеландский «Окленд Сити». В 1/4 финала победитель этой пары выйдет на «Сиэтл Саундерс» из США . Лучшая из этих команд в итоге попадет в полуфинал, где ее ждет дуэль с мадридским «Реалом».

Во втором четвертьфинале сойдутся «Видад Касабланка» (Марокко) и саудовский «Аль-Хиляль». Сильнейший из этой пары встретится в полуфинале с бразильским «Фламенго».