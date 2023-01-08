Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии

Опубликованы результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.
«Престон Норт Энд» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Саутгемптон» — «Блэкпул»
«Рексхэм» — «Шеффилд Юнайтед»
«Ипсвич Таун» — «Бёрнли»
«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»
«Лутон Таун»/«Уиган» — «Гримсби Таун»
«Дерби Каунти» — «Вест Хэм Юнайтед»
«Сток Сити» — «Астон Вилла»/«Стивенидж Боро»
«Блэкберн Роверс» — «Форест Грин»/«Бирмингем Сити»
«Уолсолл» — «Лестер Сити»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд Таун»
«Манчестер Сити»/«Челси» — «Оксфорд Юнайтед»/«Арсенал»
«Бристоль Сити»/«Суонси Сити» — «Честерфилд»/«Вест Бромвич»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»/«Вулверхэмптон»
«Фулхэм» — «Сандерленд»
«Борэм Вуд»/«Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф»/«Лидс Юнайтед»
Матчи состоятся с 27 по 30 января.