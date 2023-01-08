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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии

вчера, 20:37

Опубликованы результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.

«Престон Норт Энд» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Саутгемптон» — «Блэкпул»

«Рексхэм» — «Шеффилд Юнайтед»

«Ипсвич Таун» — «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»

«Лутон Таун»/«Уиган» — «Гримсби Таун»

«Дерби Каунти» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Сток Сити» — «Астон Вилла»/«Стивенидж Боро»

«Блэкберн Роверс» — «Форест Грин»/«Бирмингем Сити»

«Уолсолл» — «Лестер Сити»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд Таун»

«Манчестер Сити»/«Челси» — «Оксфорд Юнайтед»/«Арсенал»

«Бристоль Сити»/«Суонси Сити» — «Честерфилд»/«Вест Бромвич»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»/«Вулверхэмптон»

«Фулхэм» — «Сандерленд»

«Борэм Вуд»/«Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф»/«Лидс Юнайтед»

Матчи состоятся с 27 по 30 января.

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:44
У Ман Сити очень интересная получается история! В Кубка Английской лиги дошли на данный момент до 1.4 на своем пути прошли Челси и Ливерпуль. Два топа выкинули с кубка. Четвертьфинал скорре всего пройдут. А там остаться среди топов ето ещё Ньюкасл и Юнайтед, если также пройдут дальше. В Кубка Англии в 1.16 вынесли в одну калитку Челси. В следующем этапе могут снова встретиться с топом в лице Арсенала. Получается что Сити вполне заслуживает на победу в этих двух турнирах, так как на своем пути убегают всех лидеров. Посмотрим как в Кубке Англии у них сложиться. Так как в Кубке Английской лиги там все подходит к логическому завершению!!
drug01
drug01
вчера в 21:41
Действительно игр интересных будет много
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 21:29
Наконец-то дачники разыгрались должны бродяг пройти
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:26
Астон Вилла - победитель !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:25
Слепой жребий добавляет интриги в Кубок.
ABir
ABir
вчера в 21:17
Самый крутой замес будет в паре, где сойдутся МС и Канониры, матч достойный финала
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 21:11
МС - Арсенал?... Это будет интересно...
Elliada
Elliada
вчера в 21:01
Сити играть с Арсеналом. Они совсем с ума сошли????? Сколько можно топов Сити подсовывать?
shlomo
shlomo
вчера в 20:59
Наверное самый боевой будет ...«Борэм Вуд»/«Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф»/«Лидс Юнайтед».... будем посмотреть...
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