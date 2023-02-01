Пресс-служба РФС сообщает, что на «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объёме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон 2021/2022.