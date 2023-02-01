Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Первая лига 2022/2023

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

01 февраля 2023, 16:36

Пресс-служба РФС сообщает, что на «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

Удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объёме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон 2021/2022.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пайет может получить 5-матчевую дисквалификацию, он ударил тренера «Ланса»
Вчера, 19:43
СлухиС «Ювентуса» могут снять 9 очков перед сезоном 2023/24
08 мая
Защитника «Спартака» Дуарте могут дисквалифицировать на три матча
08 мая
«Спартак» и «Ростов» оштрафованы по итогам матча
05 мая
Гальтье: «Когда Лео вернётся, увидим, что будет»
05 мая
ОфициальноМахачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»
05 мая
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
01 февраля в 18:05
Рубин: Денег нет, но мы держимся!
shlomo2
shlomo2
01 февраля в 16:55
Плохи дела в Казани.... так можно вообще похоронить клуб
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 февраля в 16:40
А Дзюба только собрался в бывший клуб Слуцкого))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 