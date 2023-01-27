Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на игроков сборной Уругвая

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вчера, 22:27

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на футболистов сборной Уругвая за перепалку в конце матча чемпионата мира против Ганы. Наказание относится только к играм за национальную команду. Например, нападающий получил дисквалификацию на 1 матч. Помимо этого, принято решение наказать на 4 игры за эпизоды, произошедшие во время поединка Кубка мира между сборными Ганы и Уругвая 2 декабря 2022 года.

Уругвайская футбольная ассоциация признана ответственной за некорректное поведение своих болельщиков, а также за неподобающие действия оскорбительного характера и несоблюдение принципов честной игры членами национальной сборной.

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес следующие решения по наказаниям:

Уругвайская футбольная ассоциация: частичное закрытие стадиона (трибуны за воротами) на время следующего домашнего матча основной сборной команды под эгидой ФИФА , а также выплата штрафа в размере 50 000 швейцарских франков.

Хосе Хименес и : четырехматчевая дисквалификация, общественные работы в футболе и штраф в размере 20 000 швейцарских франков.

Эдинсон Кавани и : одноматчевая дисквалификация, общественные работы в футболе и штраф в размере 15 000 швейцарских франков.