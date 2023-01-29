Дзаньоло может быть отстранён «Ромой» до конца сезона

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вчера, 13:12

«Рома» может отстранить полузащитника до конца сезона.

Римляне очень недовольны тем, что трансфер игрока в «Борнмут» сорвался. Англичане предложили 30+5 миллионов евро и 10% от стоимости будущей перепродажи. Клубы согласились на такие условия, но сам игрок отказался встречаться с представителями «вишен» и отверг этот вариант. Римляне недовольны решением игрока и его агента, они уже готовят наказание для него. Николо даже могут отстранить от команды. Сам футболист планирует покинуть команду летом, когда у него будет больше вариантов продолжения карьеры.