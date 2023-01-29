Дзаньоло может быть отстранён «Ромой» до конца сезона

«Рома» может отстранить полузащитника Николо Дзаньоло до конца сезона.
Римляне очень недовольны тем, что трансфер игрока в «Борнмут» сорвался. Англичане предложили 30+5 миллионов евро и 10% от стоимости будущей перепродажи. Клубы согласились на такие условия, но сам игрок отказался встречаться с представителями «вишен» и отверг этот вариант. Римляне недовольны решением игрока и его агента, они уже готовят наказание для него. Николо даже могут отстранить от команды. Сам футболист планирует покинуть команду летом, когда у него будет больше вариантов продолжения карьеры.
«Ой нет, туда не пойду, так уж и быть, поиграю за вас, останусь».
Роме тут особо терять нечего, игрок бесполезный, донный уже, на игру не влияет вообще никак, можно спокойно убрать в резерв и пусть ищет сам себе клуб в таком случае.
В данном случае его вина есть. Клуб его лечил и Моуриньо в него верил и всегда поддерживал. А тут мы слышим новости: Дзаньолло сообщил о том что хочет уйти (в Милан) и отказался от игр и тренировок в Роме. Мавр посадил на лавку бетонно
«Ой нет, туда не пойду, так уж и быть, поиграю за вас, останусь».
Роме тут особо терять нечего, игрок бесполезный, донный уже, на игру не влияет вообще никак, можно спокойно убрать в резерв и пусть ищет сам себе клуб в таком случае.
В данном случае его вина есть. Клуб его лечил и Моуриньо в него верил и всегда поддерживал. А тут мы слышим новости: Дзаньолло сообщил о том что хочет уйти (в Милан) и отказался от игр и тренировок в Роме. Мавр посадил на лавку бетонно