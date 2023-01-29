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Дзаньоло может быть отстранён «Ромой» до конца сезона

вчера, 13:12

«Рома» может отстранить полузащитника Николо Дзаньоло до конца сезона.

Римляне очень недовольны тем, что трансфер игрока в «Борнмут» сорвался. Англичане предложили 30+5 миллионов евро и 10% от стоимости будущей перепродажи. Клубы согласились на такие условия, но сам игрок отказался встречаться с представителями «вишен» и отверг этот вариант. Римляне недовольны решением игрока и его агента, они уже готовят наказание для него. Николо даже могут отстранить от команды. Сам футболист планирует покинуть команду летом, когда у него будет больше вариантов продолжения карьеры.

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Все комментарии
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:07
Кстати, какого ... за такого донного игрока, который не влияет на результат, Рома требует 30 млн.???
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Ali_Hazard (раскрыть)
вчера в 20:05
Т.е. игрок должен загубить себе карьеру, уйдя ... пойми куда, ... пойми зачем? А не думал, что ему эта Англия на ... не нужна???
С какого ... он должен соглашаться на переезд в другую страну, в другой чемпионат???
Semen Nemov
Semen Nemov ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:00
    Semen Nemov
    Semen Nemov
    вчера в 16:59
    Раб взбунтовался! Непослушный раб, высечь
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:37
    Он сам создал себе проблемы.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:31
    Если он такой бесполезный и всем ненужный, то какого хрена его стоимость на трансфере 30 лямов? Это же беспредельное завышение! У нас в РПЛ сильнейший российский опорник Баринов оценивается всего в 10 лямов и то какие-то турки за него не хотят платить такие деньги, предлагая сумму в 2 раза меньше!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:23
    Могу понять решение Дзаньоло. Борнмут еле держится на плаву и по итогу сезона вообще может покинуть премьер-лигу. Идти туда - это шаг назад. Даже если потом захочется сменить команду, вряд ли предложат хороший вариант.

    А главное, что в Борнмуте не будет прогресса. Игроки уже демотивированы и никто не собирается рвать жилы.
    протон
    протон
    вчера в 14:11
    Вначале сам приходил и требовал ухода, но 2 сильных клуба оказались не сильно в нем заинтересованны (он видимо считал иначе), но Рома уже договорилась с третьим клубом.
    «Ой нет, туда не пойду, так уж и быть, поиграю за вас, останусь».
    Роме тут особо терять нечего, игрок бесполезный, донный уже, на игру не влияет вообще никак, можно спокойно убрать в резерв и пусть ищет сам себе клуб в таком случае.
    В данном случае его вина есть. Клуб его лечил и Моуриньо в него верил и всегда поддерживал. А тут мы слышим новости: Дзаньолло сообщил о том что хочет уйти (в Милан) и отказался от игр и тренировок в Роме. Мавр посадил на лавку бетонно
    Артём Лукин
    Артём Лукин
    вчера в 13:59
    Почему он так резко перестал играть? Молодой, в начале норм был
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:57
    Посидит в запасе до конца сезона - вариантов для продолжения карьеры будет поменьше.
    Ali_Hazard
    Ali_Hazard
    вчера в 13:33
    С предателями только так и поступать. Хочешь играть за Рому, играй, не хочешь играть за Рому, иди туда куда зовут на выгодных условиях для клуба. Неблагодарный бегунок
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:33
    Значит кто-то в этом виноват.
    Гость
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