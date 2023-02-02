Самолёт «Гетеборга» совершил экстренную посадку

1675369378

вчера, 23:22

Самолёт «Гетеборга» совершил в Дании экстренную посадку.

Сегодня утром команда вылетела на десятидневный тренировочный сбор в Аликанте, однако через 30-40 минут капитан авиалайнера объявил, что на борту находятся 30 накачанных мячей. Было сказано, что существует угроза взрыва данных предметов футбольного инвентаря, поэтому пришлось в срочном порядке посадить самолёт в Копенгагене, чтобы спустить воздух из мячей.

Сведения о надутых мячах предоставил диспетчер аэропорта «Гетеборг-Ландветтер».

По приземлении их осмотрели – они изначально были в спущенном виде. После часовой задержки команда продолжила свой путь.