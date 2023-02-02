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Самолёт «Гетеборга» совершил экстренную посадку

вчера, 23:22

Самолёт «Гетеборга» совершил в Дании экстренную посадку.

Сегодня утром команда вылетела на десятидневный тренировочный сбор в Аликанте, однако через 30-40 минут капитан авиалайнера объявил, что на борту находятся 30 накачанных мячей. Было сказано, что существует угроза взрыва данных предметов футбольного инвентаря, поэтому пришлось в срочном порядке посадить самолёт в Копенгагене, чтобы спустить воздух из мячей.

Сведения о надутых мячах предоставил диспетчер аэропорта «Гетеборг-Ландветтер».

По приземлении их осмотрели – они изначально были в спущенном виде. После часовой задержки команда продолжила свой путь.

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Гетеборг
Перевод с aftonbladet.se
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:39
Я не знал что мячи надо спускать!
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Всякое бывает в самолётах, очень бдительны
Гость
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