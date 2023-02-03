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Артета в третий раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в АПЛ

сегодня, 15:50

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером января в Английской Премьер-Лиге.

Для испанца эта награда стала уже третьей в текущем сезоне.

Лондонцы в прошлом месяце сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а затем одержали две победы — над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

Беспроигрышная серия команды в чемпионате Англии длится уже 13 матчей — лучший результат клуба за последние пять лет. «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, имея после 19 игр 50 очков.

Артета в третий раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в АПЛ

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:30
Тут ни убавить ни прибавить! Провел три матча против команд из топ 6, победил шпор и МЮ, а сорокам судья помог не проиграть, но стоит отметить команда Эдди Хау тоже идет на отличной серии без поражений!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:04
Бесспорно Микель заслуженно лучший!
drug01
drug01 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
сегодня в 16:31
Он мне очень нравится игрой
shlomo
shlomo
сегодня в 16:28
Доминировал, доминировал и выдоминировал....:))) ..."волосатый шарлатан"...:)))

Заслужил, все-таки одержал две важные победы и обидная ничья с Ньюкаслом, где Арсенал был явно лучше. НО мне бы еще хотелось отметить в этом месяце Купер (возможно даже больше заслужил....одно дело держать в форме топ, другое мертвый Форест из вылета ближе к середине поднять...)

Пи.Си. Артета, Алонсо, Карпин.. Состав Реал Сосьедада середины 00-х оказался плодоносным на тренеров.... :))))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 15:57
Заслуженно лучший!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:54
Не так уж и часто, но всё равно приятно...
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