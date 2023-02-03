Артета в третий раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в АПЛ

1675428631

сегодня, 15:50

Главный тренер «Арсенала» признан лучшим тренером января в Английской Премьер-Лиге.

Для испанца эта награда стала уже третьей в текущем сезоне.

Лондонцы в прошлом месяце сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а затем одержали две победы — над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).