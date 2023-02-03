Артета в третий раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером января в Английской Премьер-Лиге.
Для испанца эта награда стала уже третьей в текущем сезоне.
Лондонцы в прошлом месяце сыграли вничью с «Ньюкаслом» (0:0), а затем одержали две победы — над «Тоттенхэмом» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).
Беспроигрышная серия команды в чемпионате Англии длится уже 13 матчей — лучший результат клуба за последние пять лет. «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, имея после 19 игр 50 очков.
Заслужил, все-таки одержал две важные победы и обидная ничья с Ньюкаслом, где Арсенал был явно лучше. НО мне бы еще хотелось отметить в этом месяце Купер (возможно даже больше заслужил....одно дело держать в форме топ, другое мертвый Форест из вылета ближе к середине поднять...)
Пи.Си. Артета, Алонсо, Карпин.. Состав Реал Сосьедада середины 00-х оказался плодоносным на тренеров.... :))))
Заслужил, все-таки одержал две важные победы и обидная ничья с Ньюкаслом, где Арсенал был явно лучше. НО мне бы еще хотелось отметить в этом месяце Купер (возможно даже больше заслужил....одно дело держать в форме топ, другое мертвый Форест из вылета ближе к середине поднять...)
Пи.Си. Артета, Алонсо, Карпин.. Состав Реал Сосьедада середины 00-х оказался плодоносным на тренеров.... :))))