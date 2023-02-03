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Назван лучший тренер января в Серии А

сегодня, 14:42

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером января в Серии А.

Специалист получил награду во второй раз.

Неаполитанцы в прошлом месяце одержали 4 победы и потерпели 1 поражение в лиге. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии после 20 туров, имея в активе 53 очка.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:39
После Липпи и Анчелотти, в Италии тренеров не было. Естественно, Спалетти на сегодня лучший. Маур, который еще перед игрой со Спалетти, фактически стал на колени, поцеловал руку и выбросил белый флаг- уважения недостоин!!! Поэтому- Спалетти лучший.
sova147
sova147 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 15:15
Он и в Питере был лучший?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:12
Оно и понятно...
Конечно, Спалетти лучший.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Всё просто : прошедшие суровую школу сильнейшей лиги мира -РПЛ- уже ничего не боятся в дальнейшей карьере....:)))
В том, что Наполи лидирует в Серии А и является таким сплочённым и боеспособным коллективом, заслуга не только каждого игрока в клубе, но и Спаллетти и его тренерского штаба в особенности. Пожелаю ему и Наполи удачи в остальных играх и пусть завоюют скудетто! (Хотя скудетто придумали в Хорватии!!!!! .... это часть самой безумной истории столетней давности...:)))
dd7y63jcxs7p
dd7y63jcxs7p
сегодня в 14:46
Пузырь коньяку лысый Хвиче пусть за это ставит!
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