Назван лучший тренер января в Серии А

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти признан лучшим тренером января в Серии А.
Специалист получил награду во второй раз.
Неаполитанцы в прошлом месяце одержали 4 победы и потерпели 1 поражение в лиге. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии после 20 туров, имея в активе 53 очка.
Конечно, Спалетти лучший.
Конечно, Спалетти лучший.
В том, что Наполи лидирует в Серии А и является таким сплочённым и боеспособным коллективом, заслуга не только каждого игрока в клубе, но и Спаллетти и его тренерского штаба в особенности. Пожелаю ему и Наполи удачи в остальных играх и пусть завоюют скудетто! (Хотя скудетто придумали в Хорватии!!!!! .... это часть самой безумной истории столетней давности...:)))
В том, что Наполи лидирует в Серии А и является таким сплочённым и боеспособным коллективом, заслуга не только каждого игрока в клубе, но и Спаллетти и его тренерского штаба в особенности. Пожелаю ему и Наполи удачи в остальных играх и пусть завоюют скудетто! (Хотя скудетто придумали в Хорватии!!!!! .... это часть самой безумной истории столетней давности...:)))