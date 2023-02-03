Назван лучший тренер января в Серии А

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сегодня, 14:42

Главный тренер «Наполи» признан лучшим тренером января в Серии А.

Специалист получил награду во второй раз.

Неаполитанцы в прошлом месяце одержали 4 победы и потерпели 1 поражение в лиге. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии после 20 туров, имея в активе 53 очка.